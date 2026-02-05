Đề xuất nhân viên y tế làm trong lĩnh vực tâm thần, pháp y hưởng 100% phụ cấp

Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập, cao nhất là 100%...

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Theo dự thảo Nghị định, mỗi viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi theo nghề khác nhau, thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức lương theo chức danh nghề nghiệp, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp bảo lưu (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền phân công công việc theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, thì được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề tương ứng.

Mức độ thường xuyên làm các công việc chuyên môn được xác định mức phụ cấp tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng, được quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề. Trong đó, mức phụ cấp 100% áp dụng đối với: Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc), giải phẫu bệnh.

Viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo.

Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, phục vụ người mắc bệnh phong, lao, tâm thần, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh; bảo quản trông nom xác; làm việc trong phòng xét nghiệm yêu cầu an toàn sinh học cấp III, cấp IV; khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Mức này cũng áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế tại các trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở các khu vực còn lại; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các viện y tế dự phòng và các cơ sở điều trị nghiện chất.

Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người mắc bệnh truyền nhiễm (trừ bệnh truyền nhiễm nhóm A); người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; thương binh, bệnh binh; xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất; kiểm định kháng huyết thanh dại, uốn ván và nọc rắn; xạ trị; hóa trị; sinh học phân tử; y học hạt nhân; pha chế, chia liều dược chất phóng xạ, thuốc điều trị ung thư; kiểm dịch y tế biên giới; giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm; giám sát ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm tại cộng đồng.

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh bỏng, da liễu, nhi; chẩn đoán hình ảnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng.

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc, phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; giám định y khoa; y, dược cổ truyền; sản xuất, pha chế thuốc hóa dược; bảo quản, cấp phát thuốc và nguyên liệu làm thuốc; kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế, hóa chất thông thường, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm, dinh dưỡng; sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; chăm sóc sức khỏe sinh sản; trợ giúp xã hội; công tác xã hội.

Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở chuyên khoa về các lĩnh vực: bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y, pháp y tâm thần; cấp cứu ngoại viện cũng dự kiến được áp dụng mức phụ cấp này.

Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với: Viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số; viên chức làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học; viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung.

Đối với người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ được phân công trực tiếp làm các công việc nêu trên, thì đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu sự nghiệp để xem xét, quyết định cho hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, nhưng không vượt quá mức quy định trên.