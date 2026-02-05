Đề xuất nhân viên y tế làm trong lĩnh vực tâm thần, pháp y hưởng 100% phụ cấp

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Thu Hằng
05/02/2026, 14:00
Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập, cao nhất là 100%...
Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập.
Theo dự thảo Nghị định, mỗi viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi theo nghề khác nhau, thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất.
Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức lương theo chức danh nghề nghiệp, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp bảo lưu (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.
Các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền phân công công việc theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, thì được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề tương ứng.
Mức độ thường xuyên làm các công việc chuyên môn được xác định mức phụ cấp tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng, được quy định tại Bộ luật Lao động 2019.
Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề. Trong đó, mức phụ cấp 100% áp dụng đối với: Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc), giải phẫu bệnh.
Viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo.
Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, phục vụ người mắc bệnh phong, lao, tâm thần, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh; bảo quản trông nom xác; làm việc trong phòng xét nghiệm yêu cầu an toàn sinh học cấp III, cấp IV; khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.
Mức này cũng áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế tại các trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở các khu vực còn lại; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các viện y tế dự phòng và các cơ sở điều trị nghiện chất.
Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người mắc bệnh truyền nhiễm (trừ bệnh truyền nhiễm nhóm A); người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; thương binh, bệnh binh; xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất; kiểm định kháng huyết thanh dại, uốn ván và nọc rắn; xạ trị; hóa trị; sinh học phân tử; y học hạt nhân; pha chế, chia liều dược chất phóng xạ, thuốc điều trị ung thư; kiểm dịch y tế biên giới; giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm; giám sát ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm tại cộng đồng.
Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh bỏng, da liễu, nhi; chẩn đoán hình ảnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng.
Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc, phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; giám định y khoa; y, dược cổ truyền; sản xuất, pha chế thuốc hóa dược; bảo quản, cấp phát thuốc và nguyên liệu làm thuốc; kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế, hóa chất thông thường, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm, dinh dưỡng; sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; chăm sóc sức khỏe sinh sản; trợ giúp xã hội; công tác xã hội.
Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở chuyên khoa về các lĩnh vực: bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y, pháp y tâm thần; cấp cứu ngoại viện cũng dự kiến được áp dụng mức phụ cấp này.
Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với: Viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số; viên chức làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học; viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung.
Đối với người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ được phân công trực tiếp làm các công việc nêu trên, thì đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu sự nghiệp để xem xét, quyết định cho hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, nhưng không vượt quá mức quy định trên.
Dù chịu áp lực từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2026 chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước biến động mạnh theo xu hướng thế giới với mức tăng hơn 5%...
Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn do Công ty Hoàng Dân thực hiện, khiến nhà nước thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.
TP. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động trên địa bàn…
Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa trở nên rực rỡ và nhộn nhịp. Dòng người tấp nập giữa sắc đào, quất, mai, cúc... tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng đô thị.
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không có thay đổi về định dạng kỹ thuật, cấu trúc hay định hướng đánh giá so với năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Bộ không xây dựng và công bố đề minh họa mới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: