Giao dịch ngược chiều của người nhà lãnh đạo SeABank

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu SSB, từ ngày 25/8-23/9

Bà Nguyễn Thị Nga thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã SSB-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu SSB nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến 23/9/2025, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Trước giao dịch, bà Nga đang sở hữu 117 triệu cổ phiếu, chiếm 4,115% vốn tại SSB. Sau giao dịch, bà Nga dự kiến nâng sở hữu lên hơn 120 triệu cổ phiếu, chiếm 4,221% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SeABank.

Ở chiều ngược lại, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nga đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu SSB, từ ngày 22/8-19/9. Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 41,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,457% vốn điều lệ.

Cùng chiều mua vào bà Hoàng Tuyết Mai - người phụ trách quản trị ngân hàng đăng ký bán 81.645 cổ phiếu SSB, qua đó giảm sở hữu xuống 17.500 cổ phiếu, tương ứng 0,001% với lý do được đưa ra là cơ cấu tài chính cá nhân, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 22/8 đến 19/9/2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSB chốt phiên ngày 20/8 ở mức 21.600 đồng/cổ phiếu và tăng khoảng 34% từ đầu năm đến nay. Ước tính theo vùng giá này, lô cổ phiếu trên có giá trị hơn 64 tỷ đồng. Hiện là phiên chiều ngày 21/8, giá cổ phiếu này tăng 6,94% lên 23.100 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 2/2025, SSB báo lãi sau thuế hợp nhất đạt hơn 1.206 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1.381,78 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế riêng lẻ quý 2/2025 đạt 1.193 tỷ (cùng kỳ lãi 1.387,8 tỷ đồng).

Theo giải trình từ SSB, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 1.193.801 triệu đồng, giảm 194.000 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế họp nhất đạt 1.206.175 triệu đồng, giảm 175.611 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu thuần (TOI) riêng lẻ đạt 2.676.527 triệu đồng; TOI họp nhất đạt 2.692.477 triệu đồng giảm lần lượt 13,12% và 18,53% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và họp nhất Quý 2/2025 giảm so với quý 2/2024 chủ yếu là do: Tỷ giá trên thị trường biến động mạnh nên thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm. Đồng thời, SeABank áp dụng nhiều chương trình ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục kinh tế.



Trong thòi gian tới, SeABank sẽ theo sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, linh hoạt trong các chính sách, các gói hỗ trợ lãi suất cho vay khách hàng nhằm kích cầu tín dụng, đảm bảo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng thòi ổn định hoạt động của ngân hàng.