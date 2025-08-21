Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Giao dịch ngược chiều của người nhà lãnh đạo SeABank

Hà Anh

21/08/2025, 19:10

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu SSB, từ ngày 25/8-23/9

Sơ đồ giá cổ phiếu SSB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SSB trên TradingView.

Bà Nguyễn Thị Nga thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã SSB-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu SSB nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến 23/9/2025, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Trước giao dịch, bà Nga đang sở hữu 117 triệu cổ phiếu, chiếm 4,115% vốn tại SSB. Sau giao dịch, bà Nga dự kiến nâng sở hữu lên hơn 120 triệu cổ phiếu, chiếm 4,221% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SeABank.

Ở chiều ngược lại, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nga đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu SSB, từ ngày 22/8-19/9. Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 41,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,457% vốn điều lệ.

Cùng chiều mua vào bà Hoàng Tuyết Mai - người phụ trách quản trị ngân hàng đăng ký bán 81.645 cổ phiếu SSB, qua đó giảm sở hữu xuống 17.500 cổ phiếu, tương ứng 0,001% với lý do được đưa ra là cơ cấu tài chính cá nhân, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 22/8 đến 19/9/2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSB chốt phiên ngày 20/8 ở mức 21.600 đồng/cổ phiếu và tăng khoảng 34% từ đầu năm đến nay. Ước tính theo vùng giá này, lô cổ phiếu trên có giá trị hơn 64 tỷ đồng. Hiện là phiên chiều ngày 21/8, giá cổ phiếu này tăng 6,94% lên 23.100 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 2/2025, SSB báo lãi sau thuế hợp nhất đạt hơn 1.206 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1.381,78 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế riêng lẻ quý 2/2025 đạt 1.193 tỷ (cùng kỳ lãi 1.387,8 tỷ đồng).

Theo giải trình từ SSB, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 1.193.801 triệu đồng, giảm 194.000 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế họp nhất đạt 1.206.175 triệu đồng, giảm 175.611 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu thuần (TOI) riêng lẻ đạt 2.676.527 triệu đồng; TOI họp nhất đạt 2.692.477 triệu đồng giảm lần lượt 13,12% và 18,53% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và họp nhất Quý 2/2025 giảm so với quý 2/2024 chủ yếu là do: Tỷ giá trên thị trường biến động mạnh nên thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm. Đồng thời, SeABank áp dụng nhiều chương trình ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục kinh tế. 

Trong thòi gian tới, SeABank sẽ theo sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, linh hoạt trong các chính sách, các gói hỗ trợ lãi suất cho vay khách hàng nhằm kích cầu tín dụng, đảm bảo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng thòi ổn định hoạt động của ngân hàng.

Nhóm quỹ Dragon Capital sắp chi hơn 1.130 tỷ thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM

Nhóm quỹ Dragon Capital sắp chi hơn 1.130 tỷ thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM

HCM lên kế hoạch tăng vốn, HFIC đăng ký bán đấu giá hết toàn bộ quyền mua cổ phiếu

HCM lên kế hoạch tăng vốn, HFIC đăng ký bán đấu giá hết toàn bộ quyền mua cổ phiếu

Tổng giám đốc VNS dự chi gần 20 tỷ mua cổ phiếu

Tổng giám đốc VNS dự chi gần 20 tỷ mua cổ phiếu

mua vào cổ phiếu SSB

Con trai Chủ tịch HAG mua xong 27 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch HAG mua xong 27 triệu cổ phiếu

Đây là lần đầu tiên con trai ông Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG, còn con gái ông Đức là bà Đoàn Hoàng Anh đang nắm giữ 13 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 1,23% vốn.

HFIC tiếp tục đăng ký bán hết quyền mua cổ phiếu HCM

HFIC tiếp tục đăng ký bán hết quyền mua cổ phiếu HCM

HFIC thông báo đã bán 5.370.200 quyền mua, tương đương gần 2,7 triệu cổ phiếu HCM và thu về gần 37 tỷ đồng (giá 6.875 đồng/quyền mua) vào ngày 22/8.

Khơi thông thị trường trái phiếu tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tư nhân

Khơi thông thị trường trái phiếu tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tư nhân

Với nhu cầu vốn khổng lồ cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên tăng trưởng mới , vai trò của thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dù sở hữu tiềm năng lớn, thị trường này vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn…

GIL "treo thưởng" 20% cho những người tham gia vụ kiện 280 triệu USD

GIL "treo thưởng" 20% cho những người tham gia vụ kiện 280 triệu USD

Lãnh đạo công ty cho biết sẽ dành 20% phần còn lại để khen thưởng các cá nhân trực tiếp tham gia và hỗ trợ vụ kiện, sau khi trừ đi chi phí tố tụng và các khoản thiệt hại.

Cổ phiếu PTM của hãng phân phối xe MG chính thức chào sàn, tăng kịch trần 40%

Cổ phiếu PTM của hãng phân phối xe MG chính thức chào sàn, tăng kịch trần 40%

Cổ phiếu PTM nhanh chóng tăng hết biên độ 40% lên mức giá 28.000 đồng, tương đương giá trị vốn hóa gần 900 tỷ đồng trong phiên VN-Indx rực lửa.

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

