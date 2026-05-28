Tổng thống Trump bác bỏ khả năng Iran và Oman kiểm soát eo biển Hormuz, thỏa thuận vẫn bế tắc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Tư (27/5) bác bỏ thông
tin cho rằng Iran và Oman có thể cùng quản lý hoạt động vận tải qua eo biển
Hormuz trong khuôn khổ một thỏa thuận giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt
chiến tranh.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi kênh truyền hình nhà
nước Iran cho biết đã có được một dự thảo thỏa thuận không chính thức. Theo các nội dung được kênh này công bố, dự thảo đặt mục tiêu khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz -
tuyến hàng hải có vai trò chiến lược với thị trường năng lượng toàn cầu về mức
trước chiến tranh trong vòng một tháng. Theo dự thảo, Iran và Oman sẽ cùng quản
lý luồng tàu qua eo biển này. Dự thảo cũng nói rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa
các cảng của Iran và rút lực lượng quân sự khỏi khu vực gần nước này.
Tuy nhiên, ông Trump khẳng định sẽ không có quốc gia nào được
kiểm soát eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra phát biểu cứng rắn nhằm
vào Oman, dù nước này có quan hệ quân sự và kinh tế với Mỹ trong nhiều thập kỷ.
“Sẽ không có quốc gia nào kiểm soát eo biển này. Đây là vùng
biển quốc tế và Oman sẽ phải hành xử như mọi nước khác. Nếu không, chúng tôi sẽ
buộc phải dùng biện pháp mạnh. Họ hiểu điều đó, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi”, ông
Trump nói.
Trong khi đó, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc
gia của Quốc hội Iran, nói rằng những phát biểu của ông Trump sẽ không
khiến Tehran từ bỏ các yêu cầu của mình. Các yêu cầu này gồm quyền làm giàu
uranium, quyền kiểm soát eo biển Hormuz và phương Tây phải dỡ bỏ các lệnh trừng
phạt nhằm vào Iran.
“Rõ ràng là ông Trump đang tìm cách thoát khỏi thế bế tắc
chiến lược hiện nay, khi liên tục chuyển từ đe dọa sang kêu gọi đạt thỏa thuận”,
ông Azizi viết trên mạng xã hội X.
Những tuyên bố trái ngược từ hai bên cho thấy Mỹ và Iran vẫn
còn nhiều bất đồng lớn, dù Nhà Trắng những ngày gần đây nói rằng một thỏa thuận
sơ bộ nhằm chấm dứt chiến tranh có thể sắp đạt được.
Cuộc chiến kéo dài ba tháng đã đẩy giá năng lượng toàn cầu
tăng mạnh. Xung đột bắt đầu ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel triển khai các cuộc
không kích nhằm vào Iran. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4,
ông Trump nhiều lần nói rằng thỏa thuận đang ở rất gần.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn bế tắc ở một số vấn đề then
chốt, gồm quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trước chiến tranh đảm
nhận khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, tương
lai chương trình hạt nhân của Iran, cũng như việc Mỹ duy trì hay dỡ bỏ các lệnh trừng
phạt hiện hành với Iran. Theo luật pháp quốc tế, tàu thuyền nước ngoài có quyền tự do đi
qua eo biển Hormuz.
“Chúng tôi sẽ giám sát tuyến hàng hải này, nhưng sẽ không ai
nắm quyền kiểm soát. Đây là một phần trong nội dung đàm phán của chúng tôi”,
ông Trump nói.
Ông Trump cũng muốn Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ,
Ai Cập và Jordan tham gia Thỏa thuận Abraham - khuôn khổ bình thường hóa quan hệ
với Israel - như một phần trong thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và
Iran. Tuy nhiên, các nước này đã từ chối.
Tại cuộc họp nội các, ông Trump một lần nữa nhắc đến vấn đề
này.
“Thành thật mà nói, tôi không chắc chúng ta có nên ký thỏa
thuận hay không nếu các nước này không tham gia”, ông Trump nói.
Trong bản tin trên, truyền hình nhà nước Iran cho biết dự
thảo thỏa thuận cũng yêu cầu Mỹ rút lực lượng quân sự khỏi khu vực gần Iran.
Tuy nhiên, theo bản tin này, vấn đề hiện diện của binh sĩ Mỹ trong khu vực vẫn
cần được thảo luận thêm. Nhà Trắng bác bỏ thông tin trên và gọi đây là điều
“hoàn toàn bịa đặt”.
Giá dầu giảm hơn 5% sau bản tin của truyền hình Iran, nhưng
sau đó phục hồi khoảng 1/5 mức giảm này.
Theo hãng tin Reuters, hiện có khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ tham
gia thực thi lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran. Ngoài ra, Mỹ còn triển khai
hàng nghìn quân nhân tại các căn cứ trong khu vực, trong đó có các nước vùng Vịnh
như Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain. Các tàu hải
quân Mỹ thường xuyên di chuyển qua khu vực này và dừng tại các cảng trong vùng,
bao gồm cả Oman. Một số tàu chở theo hàng nghìn thủy thủ và lính thủy đánh bộ.
Bản tin của truyền hình Iran không đề cập đến chương trình hạt
nhân của nước này - vấn đề mà Mỹ muốn Tehran phải từ bỏ.
Theo một số nguồn tin của Reuters, vấn đề hạt nhân sẽ được
đưa ra trong vòng đàm phán thứ hai. Về phần minh, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của
nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
“Điểm mấu chốt là Iran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt
nhân”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại cuộc họp nội các.
Cũng trong ngày thứ Tư, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh
Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ
trước đó với sự cho phép của lực lượng này. Nhóm tàu này gồm tàu chở dầu, tàu
container và một số tàu thương mại khác. Con số trên thấp hơn nhiều so với khoảng
125-140 tàu đi qua eo biển này mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra.
Cuộc chiến cũng đang gây sức ép chính trị đối với ông Trump
tại Mỹ. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cuộc chiến không được công chúng Mỹ ủng
hộ rộng rãi, trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ chỉ còn chưa đầy
sáu tháng. Kết quả cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa của ông
Trump có tiếp tục kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ hay không.
Cuộc chiến cũng đang gây áp lực lớn lên kinh tế Mỹ, khi đẩy
giá xăng và một số mặt hàng thiết yếu tăng cao. Tuy nhiên, tại cuộc họp nội
các, ông Trump nói rằng ông không lo ngại về hệ quả chính trị nếu xung đột với
Iran kéo dài. Ông cho rằng giới lãnh đạo Iran đã tính sai nếu nghĩ cuộc bầu cử
giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 có thể buộc ông phải chấp nhận thỏa thuận.