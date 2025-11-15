Gieo mầm xanh bên bờ sông Mã

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Nguyễn Thuấn
15/11/2025, 21:05
Giữa thời đại mà nhiều người trẻ rời quê tìm cơ hội nơi phố thị, Duyên lại đi ngược dòng, trở về vun trồng những luống dưa bên sông Mã. Với cô, nông nghiệp không chỉ là nghề, mà là cách gìn giữ đất đai, khơi dậy tình yêu quê hương bằng những mùa xanh bền vững...
Từng là cử nhân Luật, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Lê Thị Hồng Duyên (sinh năm 1991, phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa) khiến nhiều người nể phục bởi hành trình khởi nghiệp với nông nghiệp sạch. Từ mảnh đất bỏ hoang bên bờ sông Mã, cô đã gây dựng nên mô hình nông trại hữu cơ, mang lại sức sống mới cho vùng đất quê hương.
Sinh ra ở vùng ven sông Mã – nơi người dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng nhưng cuộc sống vẫn đầy nhọc nhằn, Duyên sớm thấu hiểu giá trị của đất. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật và hoàn thành cao học Quản trị kinh doanh, cô từng có công việc ổn định cùng mức thu nhập khá, song trong sâu thẳm, vẫn luôn day dứt khi nghĩ đến quê nhà, nơi cha mẹ tảo tần và nhiều thửa ruộng dần bị bỏ hoang vì người trẻ đi làm ăn xa.
“Mỗi lần đi qua cánh đồng xưa mà chỉ còn cỏ mọc, tôi thấy tiếc lắm. Đất này từng cho mình tuổi thơ, giờ để hoang thì tội nghiệp lắm,” cô kể.
Từ nỗi trăn trở ấy, năm 2016, Hồng Duyên quyết định rẽ hướng. Cô nghỉ việc ở thành phố, trở về quê cùng cha dựng những khung nhà lưới đầu tiên bên bờ sông Mã, đặt tên nông trại là “Cả Tổ Farm”. Mảnh đất khi đó cằn cỗi, cỏ mọc um tùm, nhưng Duyên tin rằng đất quê sẽ hồi sinh nếu được chăm chút bằng đôi tay và tấm lòng của người con xứ Thanh.
Hai cha con bắt đầu với 2.000 m2 đất, trồng dưa vàng và dưa lưới Nhật Bản - những loại cây đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng phù hợp khí hậu ven sông. Không có kỹ sư hướng dẫn, họ tự học qua tài liệu, tìm hiểu mô hình trên mạng rồi kiên trì thực hành từng công đoạn: làm đất, dựng nhà lưới, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt. Những vụ đầu tiên thất bại nặng nề, vốn liếng gần như cạn kiệt. “Có lúc nhìn cả giàn dưa héo rũ, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng cha tôi bảo, làm nông phải chịu được khổ trước, nếu dễ thì ai cũng đã thành công rồi,” Duyên nhớ lại.
Không nản chí, cô chuyển sang canh tác hữu cơ, dùng phân ủ từ chuối và đậu tương, hạn chế tối đa hóa chất. Duyên còn tự tay pha chế dung dịch tỏi, gừng, ớt và rượu để phòng sâu bệnh. Nhờ kiên trì, vụ dưa đầu tiên cho quả giòn, ngọt, thơm tự nhiên, được người tiêu dùng đón nhận. Khi niềm tin được khẳng định, cô mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất.
Cả Tổ Farm – cái tên gợi nhớ mái nhà và sự gắn kết dần trở thành một trong những mô hình nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Thanh Hóa, mang lại nguồn thu ổn định và góp phần hồi sinh vùng đất ven sông Mã. Từ vài nghìn m2 ban đầu, nông trại nay đã mở rộng hơn 2 hecta, chia thành nhiều khu trồng nho, dâu tây, cà chua bi, khoai tây, lạc… Mỗi năm, Cả Tổ Farm cho doanh thu hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Nhưng với Hồng Duyên, điều quý nhất là mảnh đất quê hương đã thực sự hồi sinh.
Không dừng lại ở sản xuất, cô mong muốn biến nông trại thành nơi mọi người có thể “học và hiểu về đất”. Cả Tổ Farm mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm hái quả, tìm hiểu quy trình trồng trọt sạch. Vào mùa nho (từ tháng 6 đến tháng 8), nông trại đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Gia đình, học sinh, du khách tìm đến không chỉ để mua nông sản, mà còn để tận hưởng không gian xanh mát, được làm “nông dân một ngày”. “Trẻ con giờ ít khi thấy cây mọc lên từ hạt, ít được chạm vào đất. Tôi muốn nông trại trở thành nơi các em học được điều đó,” Duyên chia sẻ.
Từ một ý tưởng khởi nghiệp nhỏ, Cả Tổ Farm đã trở thành điểm du lịch trải nghiệm nông nghiệp nổi bật của tại khu vực, góp phần thay đổi nhận thức của người dân quanh vùng. Nhiều hộ đã học theo phương pháp hữu cơ, liên kết sản xuất để cùng nhau nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Năm 2023, Hồng Duyên được nhiều tổ chức tôn vinh là gương mặt nông dân trẻ tiêu biểu, truyền cảm hứng về khởi nghiệp xanh. Nhưng nông nghiệp không phải con đường bằng phẳng. Chỉ riêng năm 2025, Cả Tổ Farm chịu thiệt hại gần một tỷ đồng do ba cơn bão liên tiếp khiến nhà màng sập, cây trồng hư hại nặng. “Có lúc nhìn công sức cả năm bị nước cuốn trôi, tôi thực sự nản. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu sợ bão gió thì chẳng bao giờ trồng được gì,” cô nói, ánh mắt rắn rỏi.
Khó khăn lớn nữa là thiếu lao động trẻ, bởi canh tác nhà màng đòi hỏi kỹ thuật và sự tỉ mỉ. Duyên tin rằng khi người trẻ hiểu được ý nghĩa thật của nông nghiệp sạch, họ sẽ quay về. Cô đang ấp ủ kế hoạch đưa sản phẩm nông trại đạt chứng nhận FDA để mở rộng xuất khẩu, đồng thời xây dựng khu “học tập xanh” nơi mọi người có thể trực tiếp gieo hạt, trồng cây và học cách yêu thiên nhiên, trân trọng giá trị lao động.
Giữa ngày đông se lạnh, trong khu nhà màng bên bờ sông Mã, Hồng Duyên vẫn miệt mài chăm từng luống dưa. Bàn tay cô chai sạn, làn da sạm đi vì nắng gió, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. “Bạn bè bảo tôi chẳng còn giống cô thạc sĩ ngày nào nữa,” cô cười hiền. “Nhưng tôi thấy mình may mắn, vì mỗi ngày được làm điều mình yêu, sống giữa thiên nhiên trong lành.”
Việc điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện đời sống của người dân, mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam...
Ngành Nông nghiệp và Môi trường đang bước vào giai đoạn mới, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trực tiếp để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Do đó, yêu cầu cần phải đột phá trong nghiên cứu, chuyển giao và đào tạo, lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm và mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp hiện đại...
Cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam do Đại sứ Julien Guerrier dẫn đầu, đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên...
Thương mại nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc đang mở ra nhiều cơ hội mới, khi phía Trung Quốc tái khẳng định sẽ mở rộng nhập khẩu và khuyến khích đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao. Các mặt hàng chủ lực như trái cây, hạt điều, cà phê và thủy sản có nhiều dư địa tăng trưởng, hứa hẹn gia tăng giá trị và mở rộng thị phần tại thị trường tỷ dân...
Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, từ vạch xuất phát của gian khó và thiếu thốn, ngành nông nghiệp và môi trường đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Sức bật này được tạo nên bởi tư duy quản trị tài nguyên và môi trường hiệu quả, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến và sức sống từ nông thôn mới, vững bước hướng tới mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: