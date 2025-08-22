Chủ Nhật, 24/08/2025

Chứng khoán

GIL "treo thưởng" 20% cho những người tham gia vụ kiện 280 triệu USD

Hà Anh

22/08/2025, 19:33

Lãnh đạo công ty cho biết sẽ dành 20% phần còn lại để khen thưởng các cá nhân trực tiếp tham gia và hỗ trợ vụ kiện, sau khi trừ đi chi phí tố tụng và các khoản thiệt hại.

Sơ đồ giá cổ phiếu GIL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu GIL trên TradingView.

Theo đó, GIL sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 11/9 tới tại Hội trường Prima A, Khách sạn Majestic Sài Gòn, đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Tp.HCM. Nội dung của tờ trình liên quan đến Amazon Robotics LLC (“Amazon”), là 1 trong những khách hàng lớn của công ty, từ năm 2014.

Theo nội dung tờ trình, Amazon Robotics LLC (“Amazon”) là đối tác lớn của GIL từ năm 2014. Trong quá trình hợp tác, công ty đã đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất và lao dộng để đáp ứng nhu cầu Amazon theo thỏa thuận hai bên.

Tuy nhiên, Amazon đã đột ngột thay đổi và giảm mạnh nhu cầu, vi phạm hợp đồng hợp tác giữa hai bên, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và gây thiệt hại cho công ty là 280 triệu USD. Do đó, công ty đã tiến hành các thủ tục để khởi kiện Ainazon vào năm 2022, cơ quan tài phán là Tòa án có thẩm quyền tại Hoa Kỳ và hiện đang trong quá trình giải quyết vụ kiện.

Vụ kiện này đã được báo cáo Hội đồng Quản trị và được Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn các đơn vị tư vấn để bảo vệ; quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Đáng chú ý, công ty cũng sẽ dành 20% phần còn lại để khen thưởng các cá nhân trực tiếp tham gia và hỗ trợ vụ kiện, sau khi trừ đi chi phí tố tụng và các khoản thiệt hại. Theo GIL, trong suốt quá trình theo đuổi vụ kiện, Tổng Giám đốc, cùng các cán bộ điều hành và người lao động của GIL đã dành nhiều thời gian, công sức tham gia, phối hợp với luật sư để chuẩn bị tài liệu và chứng cứ.

Theo báo cáo thường niên 2021, với 40 năm hoạt động và trưởng thành, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty liên tục phát triển song song với việc mở rộng quy mô đầu tư, xây dựng nhà xưởng mới với doanh số xuất khẩu trực tiếp từ 2 triệu USD trong những năm đầu thành lập đã đạt đến 170 triệu USD trong năm 2021 với thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng với thị trưởng chính là Châu Âu và Mỹ và làm tăng thu nhập cho hơn 2.700 người lao động.

Cụ thể: doanh thu các năm từ 2017-2021 lần lượt đạt 2.619,96 tỷ đồng; 2.253,6 tỷ; 2.538,35 tỷ; 3.456,7 tỷ; 4.150 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 143,5 tỷ; 163 tỷ; 160,5 tỷ; 308,8 tỷ và hơn 330 tỷ đồng. Cổ tức lần lượt đạt 47%; 37%; 10-30%; 15-30% và 30%.

Đến nay 2024, công ty chỉ thực hiện được 47,43% kế hoạch doanh thu từ đạt 711 tỷ đồng/ kế hoạch 1.500 tỷ và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 26 tỷ/100 tỷ, bằng 26,07% kế hoạch năm.

Ban lãnh đạo công ty cho biết nguyên nhân chính doanh thu và lợi nhuận chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra là do xuất phát từ nhu cầu cầu khách hàng sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến tình hình đơn hàng công ty thay đổi lớn và cũng tính đến ngày 31/12/2024, nhân sự của GIL giảm còn 1.042 người.

Kết thúc quý 1/2025, GIL ghi nhận doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 221,5 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 2,1 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 7,2 tỷ).

Năm 2025, GIL dự kiến doanh thu đạt 1.200 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ và cổ tức 10%. Như vậy, GIL mới hoàn thành 1,4% so với kế hoạch lãi 150 tỷ đồng trong năm 2025.

Hiện, công ty chưa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2025 (riêng và hợp nhất) và HOSE đã lần thứ 2 nhắc nhở công ty nộp Báo cáo tài chính quý 2/2025 lần 2 và tính đến ngày 31/3/2025, GIL có 1.103 nhân viên.

Lần thứ 2 HOSE nhắc nhở GIL chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2025

Lần thứ 2 HOSE nhắc nhở GIL chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2025

Gilimex xác nhận đang tiến hành khởi kiện Amazon

Gilimex xác nhận đang tiến hành khởi kiện Amazon

Công ty Tân Tạo đang khởi kiện việc hủy niêm yết cổ phiếu ITA ra Tòa án Quốc tế

Công ty Tân Tạo đang khởi kiện việc hủy niêm yết cổ phiếu ITA ra Tòa án Quốc tế

280 triệu USD amazon GIL khởi kiện thưởng

