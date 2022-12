Gilimex xác nhận đang tiến hành khởi kiện Amazon

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) thông báo tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện Amazon.

Theo Gilimex cho biết, Amazon Robotics LLC (“Amazon”) là một trong những khách hàng của GIL từ năm 2014.



Trong quá trình hợp tác, Amazon đã vi phạm cam kết mà hai bên đã thỏa thuận. Việc vi phạm này có thế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty theo đúng nội dung hai bên đã thỏa thuận, công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan để khởi kiện Amazon tại địa điểm đặt trụ sở của Amazon.



Được biết, hôm qua (ngày 14/12), Hãng tin Bloomberg đưa tin Gilimex khởi kiện đòi bồi thường 280 triệu USD từ Amazon với cáo buộc làm thương mại không công bằng, đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng trong năm nay với công ty Việt Nam.





Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 15/12, giá cổ phiếu GIL giảm 5,08% xuống còn 26.250 đồng/cổ phiếu và giảm gần 44% trong 1 tháng qua.

Mới đây, Công ty thông qua việc dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành là 1,45% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 10 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/12 đến ngày 30/12/2022.

Kết thúc quý 3/2022, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 213,09 tỷ đồng, giảm 66,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 128,21 tỷ đồng, tăng 598,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo GIL doanh thu hợp nhất giảm hơn 66% so với cùng kỳ là doquý 3 năm nay là mùa thấp điểm giao hàng nên sản lượng xuất bán sụt giảm.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 2.904,67 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 351,51 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, GIL đã thông qua kế hoạch doanh thu dự kiến 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 250 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15-30%.



Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 140,6% kế hoạch lợi nhuận năm.