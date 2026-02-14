Thứ Bảy, 14/02/2026

Trang chủ Thế giới

Nghiên cứu của Fed: Doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải trả 90% tiền thuế quan

Bình Minh

14/02/2026, 09:06

Một nghiên cứu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho thấy khoảng 90% chi phí của chính sách thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa nhập khẩu đã được đẩy về phía các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Phát hiện này trái ngược với tuyên bố của ông Trump rằng các công ty nước ngoài sẽ chịu phần lớn gánh nặng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.

Nghiên cứu của Fed New York chỉ ra rằng trong 11 tháng đầu năm 2025, phần lớn chi phí thuế quan đã được chuyển sang cho người Mỹ, mặc dù các nhà xuất khẩu nước ngoài đã bắt đầu chịu một phần chi phí lớn hơn theo thời gian. Các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh rằng "phần lớn gánh nặng kinh tế của các mức thuế quan cao áp dụng trong năm 2025 vẫn tiếp tục đè nặng lên các công ty và người tiêu dùng Mỹ”.

Báo cáo này được công bố trong bối cảnh chính sách thuế quan của Tổng thống Trump tiếp tục gây tranh cãi. Theo dự kiến, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ sớm đưa ra phán quyết trong một vụ kiện nhằm vào vấn đề thẩm quyền pháp lý của ông Trump trong việc áp thuế quan trên diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu. Trong tuần này, một số nghị sĩ Cộng hòa đã đứng về phe Dân chủ để bỏ phiếu chống lại thuế quan mà ông Trump áp lên hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Canada, một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Mỹ.

Chính quyền ông Trump đã khẳng định rằng các kế hoạch thuế quan trong nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ do các công ty muốn xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ chi trả. Tuy nhiên, một số quan chức trong chính quyền, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, đã thừa nhận rằng các nhà bán lẻ Mỹ, như Walmart, đã bị ảnh hưởng bởi quyết định tăng thuế quan lên mức cao nhất kể từ những thập kỷ đầu của thế kỷ 20.

Nghiên cứu của Fed New York cho thấy trong 8 tháng đầu năm, 94% chi phí quan đã được đẩy về phía doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Tỷ lệ này giảm nhẹ xuống còn 92% trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 10 và 86% vào tháng 11. "Việc chuyển chi phí thuế quan vào giá nhập khẩu hàng hóa đã giảm bớt trong những tháng cuối năm. Tức là, một phần lớn hơn trước trong gánh nặng thuế quan đã chuyển về phía các nhà xuất khẩu nước ngoài vào cuối năm”, các tác giả của báo cáo viết.

Dù vậy, tác động của thuế quan đối với lạm phát ở Mỹ đã ít hơn so với lo ngại ban đầu của nhiều nhà kinh tế.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 13/2 cho thấy nếu so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng đầu năm của nước này tăng 2,4%, thấp hơn con số dự báo là 2,5%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với mức tăng của tháng 12, đồng thời là mức tăng ít nhất kể từ tháng 5/2025. CPI lõi tăng 2,5%, bằng với dự báo và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

Số liệu GDP của quý 1/2025 cũng cho thấy sự gia tăng nhập khẩu, phản ánh rằng các công ty Mỹ đã tích trữ hàng hóa trước khi thuế quan tăng. Một số quan chức Fed tin rằng tác động tác động của thuế quan đối với giá cả tiêu dùng ở Mỹ sẽ tiếp tục được thể hiện trong suốt năm 2026 khi hàng tồn kho giảm và các công ty buộc phải tăng giá. Tuy nhiên, hầu hết các nhà hoạch định chính sách hiện tại tin rằng tác động của thuế quan lên lạm phát sẽ chỉ là một cú sốc ngắn hạn, ít gây áp lực tăng giá cả hàng hóa trong dài hạn.

Các nghiên cứu khác gần đây cũng đưa ra những phát hiện tương tự về tác động của thuế quan lên giá cả ở Mỹ Mỹ.

Một báo cáo từ Viện Kiel của Đức vào tháng trước phát hiện thấy tỷ lệ chuyển chi phí thuế quan về doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ là 96%. Một nghiên cứu tháng 1 của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NABE) đưa ra con số 94%. Một bài báo tuần trước từ tổ chức tư vấn phi đảng phái Tax Foundation cho thấy các kế hoạch thuế quan trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump tương đương với mức tăng thuế trung bình trên mỗi hộ gia đình Mỹ là 1.000 USD trong năm 2025 và 1.300 USD trong năm 2026.

Trong suốt năm 2025, mức thuế quan trung bình trên hàng nhập khẩu của Mỹ đã tăng từ 2,6% lên 13% - theo nghiên cứu của Fed New York. Việc tăng thuế quan này đã giúp mang lại nguồn thu đáng kể cho Chính phủ liên bang.

Riêng trong tháng 1 vừa qua, thu ngân sách từ thuế quan của Mỹ là 30 tỷ USD. Nếu tính trong 4 tháng đầu tiên của tài khóa này, mức thu đã đạt 124 tỷ USD, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2025.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đảo ngược thuế quan đối với Canada, tín hiệu bất lợi cho Tổng thống Trump?

13:43, 13/02/2026

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đảo ngược thuế quan đối với Canada, tín hiệu bất lợi cho Tổng thống Trump?

Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại

11:23, 13/02/2026

Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại

Thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ giảm mạnh nhờ thu thuế quan tăng hơn 300%

08:14, 12/02/2026

Thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ giảm mạnh nhờ thu thuế quan tăng hơn 300%

Chứng khoán Mỹ lình xình dù nhà đầu tư lạc quan về lạm phát, giá dầu tăng nhẹ

Chứng khoán Mỹ lình xình dù nhà đầu tư lạc quan về lạm phát, giá dầu tăng nhẹ

Nhà đầu tư lạc quan khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mang tới những con số yếu hơn kỳ vọng, nhưng mối lo liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn phủ bóng...

Giá vàng hồi 120 USD/oz sau báo cáo CPI Mỹ

Giá vàng hồi 120 USD/oz sau báo cáo CPI Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị lắng xuống, giá vàng tuần này chủ yếu chịu sự chi phối của kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất của Fed...

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đảo ngược thuế quan đối với Canada, tín hiệu bất lợi cho Tổng thống Trump?

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đảo ngược thuế quan đối với Canada, tín hiệu bất lợi cho Tổng thống Trump?

Hạ viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết nhằm đảo ngược các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp lên Canada...

Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại

Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại

Mỹ và Đài Loan đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại song phương, theo đó Mỹ sẽ hạ thuế quan cho Đài Loan để đổi lấy việc Đài Loan tăng mua hàng hóa của Mỹ và đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ...

Kinh tế Anh tăng trưởng ì ạch, BOE đứng trước áp lực hạ lãi suất

Kinh tế Anh tăng trưởng ì ạch, BOE đứng trước áp lực hạ lãi suất

Nền kinh tế Anh gần như đi ngang trong 3 tháng cuối năm 2025, khi bất định xoay quanh ngân sách của Chính phủ làm xói mòn niềm tin, kéo giảm đầu tư của doanh nghiệp và khiến tiêu dùng thấp hơn dự báo...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Cô gái Lào yêu Việt Nam

eMagazine

Cô gái Lào yêu Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

eMagazine

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

1

Giá vàng hồi 120 USD/oz sau báo cáo CPI Mỹ

Thế giới

2

Ẩm thực Việt “thiên đường” đang thức giấc

eMagazine

3

Niềm tin pháp lý: Nền tảng để kinh tế tư nhân phát huy vai trò động lực

Doanh nghiệp

4

Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa

Kinh tế số

5

Rộn ràng chợ hoa Xuân Huế những ngày giáp Tết

Dân sinh

