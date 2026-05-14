Giới đầu tư “săn đón” căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại vị trí đắc địa trên đại lộ Trần Phú - Nha Trang

Chỉ mới xuất hiện những thông tin đầu tiên trên thị trường, dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và nhóm khách hàng thượng lưu nhờ sở hữu vị trí được đánh giá thuộc hàng khan hiếm bậc nhất tại trung tâm Nha Trang.

Trải dọc theo đường cong của vịnh biển Nha Trang, đại lộ Trần Phú từ lâu được xem là “trục vàng” của thành phố biển khi quy tụ hàng loạt giá trị nổi bật như bãi biển trung tâm, hệ thống khách sạn quốc tế, tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường biển, bến du thuyền cùng nhịp sống du lịch sôi động quanh năm.

TỌA ĐỘ ĐẮT GIÁ TRÊN CUNG ĐƯỜNG VEN BIỂN BIỂU TƯỢNG CỦA NHA TRANG

Trong nhiều năm qua, bất động sản trên tuyến đường này luôn nằm trong nhóm tài sản được săn đón nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, khai thác lưu trú và tích lũy giá trị dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng thu hẹp, cơ hội xuất hiện các dự án mới sở hữu vị trí đủ khác biệt trên trục đường Trần Phú đang dần trở nên hiếm hoi.

Đó cũng là lý do Anh Nguyen OceanFront Horizon nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Dự án tọa lạc tại khu vực cuối đường Trần Phú - nơi được nhiều nhà đầu tư ví như “khoảng lặng đẹp nhất” của trung tâm Nha Trang.

Dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon tọa lạc ngay mặt đường Trần Phú.

Nếu khu vực Bắc Trần Phú nổi bật với mật độ lưu trú cao và nhịp sống du lịch sôi động liên tục, thì Nam Trần Phú lại mang sắc thái riêng tư, tinh tế hơn và ngày càng được nhóm khách hàng cao cấp ưu tiên lựa chọn. Đây được xem là xu hướng mới của bất động sản ven biển: Vừa đảm bảo khả năng kết nối trung tâm, vừa duy trì không gian sống an yên và biệt lập tương đối.

Khác với nhiều dự án nằm trên đảo hoặc khu vực xa trung tâm phải đánh đổi tiện ích để có được sự yên tĩnh, Anh Nguyen OceanFront Horizon vẫn sở hữu lợi thế nằm trên trục giao thông huyết mạch của thành phố, thuận tiện kết nối tới trung tâm thương mại, hành chính, du lịch và chuỗi dịch vụ cao cấp.

Từ dự án, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận các hoạt động sôi động của thành phố biển, đồng thời vẫn có thể tận hưởng không gian sống riêng tư, thoáng đạt khi trở về. Sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và tinh thần nghỉ dưỡng được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức hút riêng của dự án.

THẾ ĐẤT “TỌA SƠN NGHINH HẢI” HIẾM CÓ TẠI TRUNG TÂM NHA TRANG

Giá trị khác biệt của Anh Nguyen OceanFront Horizon không chỉ đến từ lợi thế mặt tiền biển mà còn nằm ở địa thế “tọa sơn nghinh hải” - lưng tựa núi, mặt hướng vịnh biển rộng mở.

Tọa lạc tại khu vực phía Nam đường Trần Phú, dự án nằm giữa địa hình giao hòa của núi Cảnh Long (núi Chụt), biển Đông và hệ sinh thái vịnh Nha Trang. Từ trên cao, cung đường Trần Phú uốn cong ôm lấy bờ biển, tạo nên địa thế đặc trưng vừa kết nối trung tâm đô thị, vừa duy trì độ riêng tư và cảm giác tĩnh tại hiếm có.

Khu vực này cũng gắn với dấu ấn lịch sử nghỉ dưỡng của Nha Trang khi từng được vua Bảo Đại lựa chọn làm nơi lưu trú nhờ địa thế cao thoáng, phía trước hướng biển và phía sau được che chắn tự nhiên bởi hệ đồi núi.

Sở hữu hơn 150 m mặt tiền biển, Anh Nguyen OceanFront Horizon đồng thời mở rộng tầm nhìn hướng vịnh Nha Trang, cảng Cầu Đá và tuyến cáp treo ra đảo Hòn Tre. Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận tiện tới các hòn đảo nổi tiếng như Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Miễu hay Hòn Một - những điểm đến biểu tượng của du lịch Nha Trang.

Trong bối cảnh quỹ đất đẹp tại trung tâm thành phố biển ngày càng khan hiếm, các dự án sở hữu đồng thời vị trí ven biển, địa thế đẹp và khả năng khai thác nghỉ dưỡng lâu dài đang trở thành tâm điểm của dòng tiền đầu tư.

Anh Nguyen OceanFront Horizon sở hữu tọa độ “tựa sơn nghinh hải”.

Không đơn thuần là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng, Anh Nguyen OceanFront Horizon được định vị như một không gian sống mang tính cân bằng giữa giá trị nghỉ dưỡng, kết nối đô thị và yếu tố địa thế tự nhiên - những tiêu chí ngày càng được giới đầu tư ưu tiên trong phân khúc bất động sản cao cấp ven biển.

Bộ sưu tập Art Apartments đầu tiên tại trung tâm thành phố Nha Trang

