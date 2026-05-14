Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Khánh Huyền

14/05/2026, 13:58

Ngày 14/5/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển công nghiệp – logistics và góp phần khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc cho thành phố.

Sự kiện khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Chương trình vinh dự chào đón sự hiện diện của các lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng các lãnh đạo cơ quan Sở ngành, ban quản lý khu kinh tế và chính quyền địa phương.

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát chính thức khởi công. Ảnh: Vinhomes.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Hải An, sở hữu vị trí chiến lược, kết nối toàn diện 5 loại hình giao thông: đường bộ - đường biển - đường sông - đường hàng không - đường sắt. Cụ thể, dự án kế cận cảng Lạch Huyện - cảng biển quốc tế duy nhất ở miền Bắc, di chuyển ra sân bay quốc tế Cát Bi trong 10-15 phút, tới cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh trong chưa đầy 10 phút và kết nối dễ dàng với trung tâm hành chính thành phố.

Dự án có quy mô hơn 200 ha, được phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất hiện đại, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường. Định hướng trên phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp xanh, bền vững của Hải Phòng nói riêng và vùng Đông Bắc Bộ nói chung.

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu đầu tư, vận hành các nhà máy, cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tạo công ăn việc làm chất lượng cao cho hàng chục nghìn lao động và góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vinhomes.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Việc khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát đúng dịp chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 khẳng định cam kết của Vinhomes luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố. Với kết cấu hạ tầng hiện đại, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà sản xuất trong nước và quốc tế, mà còn đóng góp tích cực vào quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới”.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp - logistics của Hải Phòng. Ảnh: Phối cảnh dự án.

Với lợi thế về năng lực quy hoạch tổng thể, tốc độ và chất lượng xây dựng hạ tầng, dự án Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp – cảng biển – logistics, góp phần gia tăng lợi thế cho thành phố, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phát triển bền vững.

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: dự án đầu tư xây dựng Nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang cũ…

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Xây dựng vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…

Hue Legacy Residence: Tọa độ đón sóng du lịch tại thành phố di sản

Ngành du lịch Huế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lưu trú và dịch vụ bùng nổ tại khu vực trung tâm. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, những tài sản sở hữu vị trí lõi, khả năng khai thác linh hoạt và giá trị văn hóa di sản như Hue Legacy Residence đang trở thành lựa chọn chiến lược của giới đầu tư.

Giới đầu tư “săn đón” căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại vị trí đắc địa trên đại lộ Trần Phú - Nha Trang

Chỉ mới xuất hiện những thông tin đầu tiên trên thị trường, dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và nhóm khách hàng thượng lưu nhờ sở hữu vị trí được đánh giá thuộc hàng khan hiếm bậc nhất tại trung tâm Nha Trang.

Quy định về đấu giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh tại nhà tái định cư

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về Quy định đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư; diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội; diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao lại cho UBND TP…

