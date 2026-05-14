Hà Nội tập trung xử lý trụ sở dôi dư và các dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Hà Nội đang đẩy mạnh rà soát, xử lý các lĩnh vực có nguy cơ gây lãng phí, trong đó có trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng…

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí TP.Hà Nội, vừa chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo…

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã trình bày dự thảo Kế hoạch trọng tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí năm 2026 của TP.Hà Nội.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với sở, ngành tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch trọng tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí năm 2026. Dự thảo đề xuất 15 nhóm nhiệm vụ giao các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, tập trung vào 3 lĩnh vực: quản lý đầu tư công, quản lý đất đai, quản lý tài sản công.

Trong đó, Sở Tài chính được giao chủ trì 4 nhiệm vụ gồm: tập trung giải quyết dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách, đầu tư công chậm triển khai; rà soát, xử lý những dự án BT dở dang; hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công; rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao 3 nhiệm vụ: xử lý dứt điểm các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai; đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; rà soát, đề xuất phương án sử dụng quỹ đất công ích tại xã, phường.

Đối với Sở Xây dựng, dự thảo Kế hoạch giao 4 nhiệm vụ: rà soát, phân loại, đưa vào khai thác hiệu quả quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước; xây dựng kế hoạch tăng cường văn minh đô thị tại các trục đường lớn trong khu đô thị lõi; xây dựng cơ chế thu hút đầu tư công viên, vườn hoa; rà soát quy hoạch, tham mưu cơ chế đẩy mạnh đầu tư các bến bãi đỗ xe.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát quy hoạch, tham mưu cơ chế đẩy mạnh đầu tư công viên, vườn hoa; Sở Công Thương rà soát quy hoạch, đề xuất cơ chế đầu tư chợ dân sinh; Thanh tra Thành phố tập trung xử lý các kết luận thanh tra tồn đọng; các sở, ngành tham mưu ban hành 54 định mức kinh tế - kỹ thuật và 93 đơn giá thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Với các xã, phường, dự thảo Kế hoạch yêu cầu rà soát, hoàn thành ban hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý đối với 133 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay số lượng trụ sở dôi dư thực tế giảm từ 133 xuống còn 86 cơ sở, dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành xử lý trong tháng 5/2026.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch, đồng thời tập trung trao đổi, góp ý nhằm hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm bám sát yêu cầu thực tiễn và đúng tinh thần phòng, chống lãng phí. Các ý kiến cho rằng cần rà soát lại các nhiệm vụ đưa vào Kế hoạch, tránh đưa toàn bộ nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các sở, ngành vào nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, lựa chọn các vấn đề nổi cộm, tồn tại kéo dài, có biểu hiện lãng phí rõ nét để tập trung xử lý dứt điểm.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng giao Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp; rà soát lại danh mục nhiệm vụ trọng tâm, phân định rõ nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên với nội dung trọng điểm về phòng, chống lãng phí; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét trong thời gian tới.