Quy định về đấu giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh tại nhà tái định cư

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về Quy định đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư; diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội; diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao lại cho UBND TP…

Quy định gồm 3 Chương, 20 Điều quy định việc đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư; diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội thuộc tài sản công (bao gồm: diện tích kinh doanh dịch vụ tại khu nhà công nhân; khu nhà ở học sinh, sinh viên; khu nhà xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND TP là đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật) và diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao cho UBND TP thuộc tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích khác không phải để ở (do UBND TP là đại diện chủ sở hữu).

Đối tượng áp dụng gồm cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản công tại các quỹ nhà theo quy định; tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cho thuê và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá tài sản cho thuê các diện tích kinh doanh dịch vụ.

Nguyên tắc đấu giá cho thuê là bảo đảm tính độc lập, công khai, khách quan, trung thực, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 và Luật Đấu giá sửa đổi năm 2024. Việc đấu giá cho thuê phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về tài sản công và đấu giá tài sản.

Đối với diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư do UBND TP là đại diện chủ sở hữu, đơn vị được UBND TP giao quản lý, phải dành tối thiểu 1/3 diện tích kinh doanh dịch vụ của nhà chung cư đó cho các hộ gia đình, cá nhân được tái định cư thuê (nếu có nhu cầu) thông qua đấu giá.

Tuy nhiên, trường hợp sau 2 lần tổ chức đấu giá cho thuê mà không có hộ gia đình và cá nhân thuộc diện tái định cư tham gia, thì tổ chức đấu giá cho thuê với đối tượng tham gia mở rộng cùng với 2/3 phần diện tích kinh doanh dịch vụ còn lại.

Trường hợp sau 2 lần đấu giá cho thuê mở rộng không thành, thì đơn vị quản lý rà soát nguyên nhân và đề xuất giải pháp, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên. Trong trường hợp xác định nguyên nhân không có người đăng ký thuê diện tích kinh doanh do giá khởi điểm cho thuê cao, không còn phù hợp với giá trên thị trường, thì đồng thời đơn vị quản lý thuê doanh nghiệp thẩm định giá xác định lại giá cho thuê diện tích kinh doanh, sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Thuế thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan (nếu cần), đơn vị quản lý gửi Sở Xây dựng để báo cáo UBND TP.

Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND TP sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh giá cho thuê tại Bảng giá cho thuê diện tích kinh doanh. Sau khi UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh giá cho thuê, việc tổ chức đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh được thực hiện theo quy định.