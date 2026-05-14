Quy định về đấu giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh tại nhà tái định cư

Thanh Xuân

14/05/2026, 13:44

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về Quy định đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư; diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội; diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao lại cho UBND TP…

Ảnh minh họa.

Quy định gồm 3 Chương, 20 Điều quy định việc đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư; diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội thuộc tài sản công (bao gồm: diện tích kinh doanh dịch vụ tại khu nhà công nhân; khu nhà ở học sinh, sinh viên; khu nhà xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND TP là đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật) và diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao cho UBND TP thuộc tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích khác không phải để ở (do UBND TP là đại diện chủ sở hữu).

Đối tượng áp dụng gồm cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản công tại các quỹ nhà theo quy định; tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cho thuê và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá tài sản cho thuê các diện tích kinh doanh dịch vụ.

Nguyên tắc đấu giá cho thuê là bảo đảm tính độc lập, công khai, khách quan, trung thực, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 và Luật Đấu giá sửa đổi năm 2024. Việc đấu giá cho thuê phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về tài sản công và đấu giá tài sản.

Đối với diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư do UBND TP là đại diện chủ sở hữu, đơn vị được UBND TP giao quản lý, phải dành tối thiểu 1/3 diện tích kinh doanh dịch vụ của nhà chung cư đó cho các hộ gia đình, cá nhân được tái định cư thuê (nếu có nhu cầu) thông qua đấu giá.

Tuy nhiên, trường hợp sau 2 lần tổ chức đấu giá cho thuê mà không có hộ gia đình và cá nhân thuộc diện tái định cư tham gia, thì tổ chức đấu giá cho thuê với đối tượng tham gia mở rộng cùng với 2/3 phần diện tích kinh doanh dịch vụ còn lại.

Trường hợp sau 2 lần đấu giá cho thuê mở rộng không thành, thì đơn vị quản lý rà soát nguyên nhân và đề xuất giải pháp, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên. Trong trường hợp xác định nguyên nhân không có người đăng ký thuê diện tích kinh doanh do giá khởi điểm cho thuê cao, không còn phù hợp với giá trên thị trường, thì đồng thời đơn vị quản lý thuê doanh nghiệp thẩm định giá xác định lại giá cho thuê diện tích kinh doanh, sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Thuế thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan (nếu cần), đơn vị quản lý gửi Sở Xây dựng để báo cáo UBND TP.

Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND TP sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh giá cho thuê tại Bảng giá cho thuê diện tích kinh doanh. Sau khi UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh giá cho thuê, việc tổ chức đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh được thực hiện theo quy định.

Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

19:10, 30/03/2026

Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

Lần đầu tiên, Việt Nam có Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư

00:39, 20/03/2026

Lần đầu tiên, Việt Nam có Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư

Hà Nội quy định khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 23/2/2026

15:22, 23/02/2026

Hà Nội quy định khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 23/2/2026

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: dự án đầu tư xây dựng Nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang cũ…

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Xây dựng vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…

Hue Legacy Residence: Tọa độ đón sóng du lịch tại thành phố di sản

Hue Legacy Residence: Tọa độ đón sóng du lịch tại thành phố di sản

Ngành du lịch Huế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lưu trú và dịch vụ bùng nổ tại khu vực trung tâm. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, những tài sản sở hữu vị trí lõi, khả năng khai thác linh hoạt và giá trị văn hóa di sản như Hue Legacy Residence đang trở thành lựa chọn chiến lược của giới đầu tư.

Giới đầu tư "săn đón" căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại vị trí đắc địa trên đại lộ Trần Phú - Nha Trang

Giới đầu tư “săn đón” căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại vị trí đắc địa trên đại lộ Trần Phú - Nha Trang

Chỉ mới xuất hiện những thông tin đầu tiên trên thị trường, dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và nhóm khách hàng thượng lưu nhờ sở hữu vị trí được đánh giá thuộc hàng khan hiếm bậc nhất tại trung tâm Nha Trang.

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Ngày 14/5/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

1

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, tự doanh và tổ chức bán mạnh

Chứng khoán

2

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nâng cao chất lượng và niêm yết

Chứng khoán

3

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Bất động sản

4

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

5

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

