Hải Phòng khởi công Khu công nghiệp Hoàng Diệu gần 3.400 tỷ đồng
Mai Hoàng
14/05/2026, 13:42
Khu công nghiệp Hoàng Diệu tại phía Tây Hải Phòng do Tập đoàn Hoà Phát đầu tư có tổng mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, dự kiến sẽ đón nhà đầu tư ngay trong quý 4/2026…
Ngày 14/05/2026, nhân kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5) - lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026, UBND TP. Hải Phòng và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu tại xã Gia Phúc với quy mô sử dụng 245ha đất, tổng mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng.
Khu công nghiệp Hoàng Diệu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, liền kề cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và quốc lộ 37. Doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp này sẽ dễ dàng kết nối tới trung tâm Hà Nội với khoảng cách 55 km, cảng Đình Vũ 60 km, sân bay quốc tế Nội Bài 85 km và sân bay quốc tế Gia Bình 35 km, thuận tiện cho việc tiếp cận thuận lợi chuỗi cung ứng sản xuất và logistics miền Bắc.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu có quy mô 245ha, tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng KCN Hoàng Diệu (đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm cho thuê đất, nhà xưởng, kho bãi và văn phòng, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và logistics.
Hiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng hạ tầng. Theo kế hoạch, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đầu tiên từ quý IV/2026.
Ông Trần Kiên Cường, Giám đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng KCN Hoàng Diệu, cho biết khu công nghiệp Hoàng Diệu là dự án được phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, đóng vai trò là nền tảng cho sản xuất xanh, đổi mới công nghệ và tăng trưởng bền vững, thay vì chỉ dừng ở việc cung cấp quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật.
Theo ông Cường, định hướng xanh được Hòa Phát đưa vào ngay từ khâu lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp. Khu công nghiệp Hoàng Diệu sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và logistics, đặc biệt là các ngành sản xuất sử dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và yêu cầu ESG ngày càng nghiêm ngặt từ các tập đoàn đa quốc gia.
"Chúng tôi không đặt mục tiêu lấp đầy trong ngắn hạn mà sẽ chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, kỹ lưỡng ngay từ đầu để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án lâu dài, mở rộng quy mô và phát triển bền vững", ông Cường nói.
Tại khu công nghiệp Hoàng Diệu, Hòa Phát sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu với công suất 6.000 m3/ngày đêm, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn môi trường và có khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Nguồn nước sạch đáp ứng linh hoạt theo nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Nguồn điện được cấp liên tục, ổn định thông qua trạm biến áp 110/22kV đặt ngay trong khu công nghiệp. Hệ thống phòng cháy chữa cháy bố trí dọc các tuyến đường nội khu, hệ thống viễn thông đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư, xây dựng và vận hành hạ tầng khu công nghiệp, Hòa Phát đã phát triển chuỗi khu công nghiệp theo từng chu kỳ của nền kinh tế. Tính đến thời điểm khởi công Hoàng Diệu, tổng quỹ đất khu công nghiệp của Hòa Phát trên toàn quốc đạt hơn 2.260 ha, phân bổ tại tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng.
Các khu công nghiệp đang vận hành của Tập đoàn Hoà Phát gồm Phố Nối A, Yên Mỹ II (Hưng Yên) và Hòa Mạc (Ninh Bình) đều đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, là điểm đến của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các tập đoàn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.
Hoàng Diệu là khu công nghiệp đầu tiên của Tập đoàn Hoà Phát tại thành phố Hải Phòng. Bên cạnh quỹ đất công nghiệp, dự án quy hoạch cơ sở lưu trú cho công nhân, người lao động và chuyên gia, cùng các dịch vụ tiện ích phục vụ khu công nghiệp. Dự án được khởi công trong bối cảnh Hải Phòng đang vươn lên là cực tăng trưởng công nghiệp và logistics hàng đầu miền Bắc, đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian phát triển sau khi sáp nhập địa giới hành chính với Hải Dương từ ngày 1/7/2025.
