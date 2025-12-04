Dự kiến giới thiệu 217 người từ các cơ quan Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 04/12/2025
Như Nguyệt
04/12/2025, 15:40
Sáng 4/12, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là công việc quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử.
“Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2025 đến ngày 10/12/2025; Hiệp thương lần 2 trong khoảng thời gian từ ngày 02/02/2026 đến ngày 03/02/2026. Hiệp thương lần 3 trong khoảng thời gian từ ngày 09/02/2026 đến ngày 20/02/2026.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trình bày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Từ ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã làm rõ hơn các nội dung liên quan đến cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện ý trí, nguyện vọng, trí tuệ của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2026.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết nhất trí về dự kiến tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 217 đại biểu.
Hội nghị cũng đồng thuận về dự kiến cơ cấu, thành phần như Nghị quyết số 1897/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thuận về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.
Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, sau Hội nghị này, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn thiện, ban hành các văn bản gồm Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Thông báo công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ nhất gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan theo quy định.
