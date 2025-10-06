Giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ Hai, 06/10/2025
Nguyễn Thuấn
06/10/2025, 13:24
Chiều 5/10, mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh, làm sập, tốc mái nhiều ngôi nhà. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả...
Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 5/10, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy mạnh xảy ra tại xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An, làm hai ngôi nhà kiên cố bị sập hoàn toàn, nhiều ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hỏng. Hai hộ dân bị sập nhà là ông Vi Văn Thắng và ông Hà Văn Huyền, cùng trú tại bản Mường Piệt. Ông Bùi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ, cho biết rất May, Thời đIểm Xảy Ra Thiên Tai, Các Thành Viên Trong Gia đìNh đã Kịp Thời Di Chuyển Ra Ngoài Nên Không Có Thiệt Hại Về Người.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Trong đợt mưa bão số 10 vừa qua, xã Thông Thụ là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề, nhiều công trình hạ tầng và tài sản của nhân dân bị hư hỏng, trong đó tuyến Quốc lộ 48 qua địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng.
Ngay sau khi cơn lốc đi qua, Đồn Biên phòng Thông Thụ thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân, công an xã và chính quyền địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Các lực lượng đã dọn dẹp nhà cửa, dựng nhà tạm cho người dân sinh sống, đồng thời trao quà và tiền mặt hỗ trợ ban đầu cho các hộ bị thiệt hại nặng nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
Chiều tối cùng ngày, nhiều khu vực trên địa bàn Nghệ An như xã Vạn An, xã Nghi Lộc… cũng xuất hiện mưa lớn kèm gió lốc mạnh, gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng đến giao thông. Trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Lộc, một mái tôn bị gió cuốn bay rơi trúng ô tô đang lưu thông. Thời điểm đó có nhiều phương tiện qua lại nhưng rất may không có ai bị thương.
Tại xã Vạn An, nhiều tấm tôn bị gió thổi bay xuống đường, gây ùn tắc giao thông cục bộ; một người đi đường không may bị thương nhẹ do mảnh tôn va trúng.
Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 5/10, khu vực phường Thành Sen, phường Trần Phú và một số xã lân cận có mưa giông, gió giật mạnh. Người dân cho biết, trời chuyển tối nhanh, mưa lớn cùng gió mạnh khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhiều người phải dừng xe, tìm nhà dân để tránh trú tạm thời.
