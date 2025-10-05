Sạt lở bờ sông Bồ, thành phố Huế công bố tình huống khẩn cấp

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Chủ Nhật, 05/10/2025
Nguyễn Thuấn
05/10/2025, 10:13
Sau bão số 10, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng đoạn bờ sông Bồ qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền. Trước tình hình đó, UBND thành phố Huế đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng khu vực.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh vừa ký Quyết định số 3143/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp thiên tai do sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền.
Trước đó, hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa to đến rất to từ ngày 26 – 29/9, với lượng mưa phổ biến 300 – 600 mm, có nơi lên đến 855 mm tại Bạch Mã, 696 mm tại Quan Tượng Đài, 690 mm tại An Tây. Gió mạnh cấp 8–10, giật cấp 11 kèm triều cường khiến mực nước các sông dâng cao, dòng chảy xiết gây sạt lở nhiều đoạn bờ sông.
Đặc biệt, đoạn bờ sông Bồ qua thôn Niêm Phò bị sạt lở kéo dài 900 m, chia làm hai khu vực: Đội 2 dài khoảng 450 m và Đội 7, 8 dài khoảng 450 m. Nhiều vị trí bị xâm thực sâu vào đất liền, làm hư hỏng công trình hạ tầng, uy hiếp 7 ngôi nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đường huyết mạch nối Tỉnh lộ 19 – đê Nho Lâm, vốn là tuyến giao thông duy nhất phục vụ đi lại và sơ tán trong mùa mưa lũ.
Trước tình hình cấp bách, UBND thành phố Huế giao UBND xã Quảng Điền khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để gia cố tạm thời, chống sạt lở bước đầu và đảm bảo an toàn cho người dân.
Chính quyền địa phương được yêu cầu thường xuyên theo dõi hiện trường, kịp thời ứng phó khi có diễn biến mới; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại an toàn; đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, sẵn sàng di dời khi có thiên tai.
UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án xây dựng khu vực 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở, trình các cơ quan chức năng phê duyệt sớm nhất. Sở Tài chính được giao tham mưu bố trí nguồn kinh phí để triển khai ngay các hạng mục gia cố tạm, ưu tiên bảo vệ đoạn sạt lở nặng và tuyến giao thông kết nối liên xã.
Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và các ngành liên quan được giao theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật tình hình sạt lở, báo cáo kịp thời để có phương án ứng phó phù hợp.
Hiện lực lượng xung kích tại chỗ cùng người dân đã dựng rào chắn, gia cố tạm bằng bao tải đất, rọ đá tại các vị trí nguy hiểm, hạn chế sạt lở lan rộng. Các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Ngành chức năng đang khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ sạt lở để lập dự toán và đề xuất giải pháp xử lý lâu dài, phù hợp với địa chất và dòng chảy khu vực. Trước mắt, các biện pháp gia cố tạm thời được ưu tiên nhằm giữ ổn định tuyến giao thông chính, hạn chế thiệt hại cho người dân.
Sự kiện diễn ra từ ngày 4/10 - 12/10, quy tụ hơn 200 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao của thành phố Hải Phòng như: gạo nếp cái hoa vàng, mật ong rừng, bột sắn dây, bánh gai, bánh đậu xanh và nhiều mặt hàng nông sản sạch…
Giữa khung cảnh tan hoang sau bão lũ tại các tỉnh miền Trung, những ngày này hình ảnh các chiến sĩ bộ đội, công an xắn tay cùng nhân dân dọn dẹp bùn đất, khôi phục lại môi trường khiến nhiều người xúc động. Họ chính là những “điểm sáng” ấm áp giữa gian khó.
Hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng có chất lượng, quyền lợi rõ ràng, mức thu nhập thỏa đáng, tạo cơ hội cho người lao động có nhu cầu tìm việc để ổn định cuộc sống và sớm quay trở lại thị trường...
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy có khoảng 300 cơ sở y tế trên cả nước chịu tác động do cơn bão số 10. Dù vậy, công tác khám chữa bệnh vẫn không bị gián đoạn, không có cơ sở nào phải dừng hoạt động...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 11 – cơn bão được đánh giá có diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ra “thiên tai chồng thiên tai” tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ...
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: