Sạt lở bờ sông Bồ, thành phố Huế công bố tình huống khẩn cấp

Nguyễn Thuấn

05/10/2025, 10:13

Sau bão số 10, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng đoạn bờ sông Bồ qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền. Trước tình hình đó, UBND thành phố Huế đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng khu vực.

Người dân dùng các vật dụng che chắn bờ sông Bồ, thành phố Huế bị sạt lở. Ảnh: Lê Hiếu
Người dân dùng các vật dụng che chắn bờ sông Bồ, thành phố Huế bị sạt lở. Ảnh: Lê Hiếu

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh vừa ký Quyết định số 3143/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp thiên tai do sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền.

Trước đó, hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa to đến rất to từ ngày 26 – 29/9, với lượng mưa phổ biến 300 – 600 mm, có nơi lên đến 855 mm tại Bạch Mã, 696 mm tại Quan Tượng Đài, 690 mm tại An Tây. Gió mạnh cấp 8–10, giật cấp 11 kèm triều cường khiến mực nước các sông dâng cao, dòng chảy xiết gây sạt lở nhiều đoạn bờ sông.

Đặc biệt, đoạn bờ sông Bồ qua thôn Niêm Phò bị sạt lở kéo dài 900 m, chia làm hai khu vực: Đội 2 dài khoảng 450 m và Đội 7, 8 dài khoảng 450 m. Nhiều vị trí bị xâm thực sâu vào đất liền, làm hư hỏng công trình hạ tầng, uy hiếp 7 ngôi nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đường huyết mạch nối Tỉnh lộ 19 – đê Nho Lâm, vốn là tuyến giao thông duy nhất phục vụ đi lại và sơ tán trong mùa mưa lũ.

Trước tình hình cấp bách, UBND thành phố Huế giao UBND xã Quảng Điền khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để gia cố tạm thời, chống sạt lở bước đầu và đảm bảo an toàn cho người dân.

Sạt lở bờ sông lấn sát vào nhà dân tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền. Ảnh: Lê Hiếu
Sạt lở bờ sông lấn sát vào nhà dân tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền. Ảnh: Lê Hiếu

Chính quyền địa phương được yêu cầu thường xuyên theo dõi hiện trường, kịp thời ứng phó khi có diễn biến mới; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại an toàn; đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, sẵn sàng di dời khi có thiên tai.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án xây dựng khu vực 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở, trình các cơ quan chức năng phê duyệt sớm nhất. Sở Tài chính được giao tham mưu bố trí nguồn kinh phí để triển khai ngay các hạng mục gia cố tạm, ưu tiên bảo vệ đoạn sạt lở nặng và tuyến giao thông kết nối liên xã.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và các ngành liên quan được giao theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật tình hình sạt lở, báo cáo kịp thời để có phương án ứng phó phù hợp.

Hiện lực lượng xung kích tại chỗ cùng người dân đã dựng rào chắn, gia cố tạm bằng bao tải đất, rọ đá tại các vị trí nguy hiểm, hạn chế sạt lở lan rộng. Các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Bồ ảnh hưởng đến nhà ở của người dân.
Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Bồ ảnh hưởng đến nhà ở của người dân.

Ngành chức năng đang khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ sạt lở để lập dự toán và đề xuất giải pháp xử lý lâu dài, phù hợp với địa chất và dòng chảy khu vực. Trước mắt, các biện pháp gia cố tạm thời được ưu tiên nhằm giữ ổn định tuyến giao thông chính, hạn chế thiệt hại cho người dân.

Bão số 10 huế sạt lở Thiên tai Tình huống khẩn cấp

