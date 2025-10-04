Thứ Bảy, 04/10/2025

Dân sinh

Hình ảnh sắc áo xanh giữa màu bùn đất lũ

Nguyễn Thuấn

04/10/2025, 20:43

Giữa khung cảnh tan hoang sau bão lũ tại các tỉnh miền Trung, những ngày này hình ảnh các chiến sĩ bộ đội, công an xắn tay cùng nhân dân dọn dẹp bùn đất, khôi phục lại môi trường khiến nhiều người xúc động. Họ chính là những “điểm sáng” ấm áp giữa gian khó.

Các chiến sĩ biên phòng Nghệ An nhiều ngày nay cùng bà con nhiều xã miền núi tích cực dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường sá, khôi phục đời sống.
Các chiến sĩ biên phòng Nghệ An nhiều ngày nay cùng bà con nhiều xã miền núi tích cực dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường sá, khôi phục đời sống.
Ngày 4/10, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đồn Biên phòng Tam Hợp (Nghệ An) hỗ trợ người nhân dân địa phương dọn bùn đất sau mưa lũ.
Ngày 4/10, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đồn Biên phòng Tam Hợp (Nghệ An) hỗ trợ người nhân dân địa phương dọn bùn đất sau mưa lũ.
Sau mưa lũ bùn đất tràn ngập khắp nhà cửa, người dân và lực lượng chức năng vất vả dọn dẹp
Sau mưa lũ bùn đất tràn ngập khắp nhà cửa, người dân và lực lượng chức năng vất vả dọn dẹp
Bùn lũ chưa kịp khô, bước chân người lính đã về cùng dân
Bùn lũ chưa kịp khô, bước chân người lính đã về cùng dân
Các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ giúp đỡ các hộ gia đình tại thôn Minh Đức, xã Kim Bảng khắc phục hậu quả mưa bão
Các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ giúp đỡ các hộ gia đình tại thôn Minh Đức, xã Kim Bảng khắc phục hậu quả mưa bão
Nước lũ rút để lại bùn đất khắp nơi
Nước lũ rút để lại bùn đất khắp nơi
Không chỉ trong nhà, ngoài các ngõ, đường đi khắp nơi đều là bùn đất
Không chỉ trong nhà, ngoài các ngõ, đường đi khắp nơi đều là bùn đất
Những vật dụng tự chế để phục vụ việc dọn dẹp bùn đất
Những vật dụng tự chế để phục vụ việc dọn dẹp bùn đất
Ngày 4/10, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động – Công an Hà Tĩnh thu dọn bùn đất trong sân Trường Mầm non Xuân Hồng, xã Nghi Xuân sau mưa lũ.
Ngày 4/10, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động – Công an Hà Tĩnh thu dọn bùn đất trong sân Trường Mầm non Xuân Hồng, xã Nghi Xuân sau mưa lũ.
Dưới cái nắng hanh sau lũ, các chiến sĩ hối hả nhặt rác, tát nước, lau bùn, dọn sạch khuôn viên trường học.
Dưới cái nắng hanh sau lũ, các chiến sĩ hối hả nhặt rác, tát nước, lau bùn, dọn sạch khuôn viên trường học.
Những người lính trẻ cùng các cô giáo tích cực lau rửa khuôn viên trường cho các em học sinh mầm non.
Những người lính trẻ cùng các cô giáo tích cực lau rửa khuôn viên trường cho các em học sinh mầm non.
Sau bão lũ khu vực tại trường bị bủa vây toàn rác thải, cây cối đổ rạp
Sau bão lũ khu vực tại trường bị bủa vây toàn rác thải, cây cối đổ rạp
Từng lớp học dần sạch sẽ, khang trang trở lại nhờ bàn tay cần mẫn của lực lượng công an và giáo viên nhà trường
Từng lớp học dần sạch sẽ, khang trang trở lại nhờ bàn tay cần mẫn của lực lượng công an và giáo viên nhà trường
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng quân sự và Đoàn Thanh niên xã Xuân Chinh (Thanh Hoá) tích cực thu dọn bùn đất trong khuôn viên Trường Mầm non Liên Sơn sau bão.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng quân sự và Đoàn Thanh niên xã Xuân Chinh (Thanh Hoá) tích cực thu dọn bùn đất trong khuôn viên Trường Mầm non Liên Sơn sau bão.
Lực lượng công an và giáo viên chung tay lau rửa bàn ghế, vệ sinh lớp học để sớm đón trẻ trở lại trường.
Lực lượng công an và giáo viên chung tay lau rửa bàn ghế, vệ sinh lớp học để sớm đón trẻ trở lại trường.
Những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi – minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”
Những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi – minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”
Tại thôn Côn, xã Điền Lư (Thanh Hoá) có 63 hộ với 281 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Ngay khi nước rút, Công an xã phối hợp các ngành, đoàn thể khẩn trương hỗ trợ người dân dọn rác, bùn đất, cây đổ và vệ sinh môi trường, giúp bà con đi lại thuận tiện, sớm ổn định cuộc sống.
Tại thôn Côn, xã Điền Lư (Thanh Hoá) có 63 hộ với 281 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Ngay khi nước rút, Công an xã phối hợp các ngành, đoàn thể khẩn trương hỗ trợ người dân dọn rác, bùn đất, cây đổ và vệ sinh môi trường, giúp bà con đi lại thuận tiện, sớm ổn định cuộc sống.
Công an xã Thắng Lộc huy động lực lượng xuống đồng giúp gia đình ông Vi Văn Đua, thôn Tân Thắng thu hoạch 1.500m2 lúa bị đổ ngã do ảnh hưởng mưa bão.
Công an xã Thắng Lộc huy động lực lượng xuống đồng giúp gia đình ông Vi Văn Đua, thôn Tân Thắng thu hoạch 1.500m2 lúa bị đổ ngã do ảnh hưởng mưa bão.
Từ ngày 30/9 đến 3/10/2025, Công an xã Hoằng Phú phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đóng quân tại Thanh Hóa tích cực hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, thu dọn các khu vực hư hỏng do lốc xoáy gây ra.
Từ ngày 30/9 đến 3/10/2025, Công an xã Hoằng Phú phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đóng quân tại Thanh Hóa tích cực hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, thu dọn các khu vực hư hỏng do lốc xoáy gây ra.

dọn dẹp hỗ trợ khắc phục hậu quả Mưa lũ người dân

VnEconomy