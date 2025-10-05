Chủ Nhật, 05/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Ứng phó bão số 11, Hà Nội khuyến khích làm việc online vào 6/10

Phúc Minh

05/10/2025, 17:40

TP. Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ 2, ngày 6/10 để đề phòng khi có tình huống thiên tai xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 11…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công điện về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

Theo nội dung công điện, lãnh đạo thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tỉnh giáp ranh để vận hành, điều tiết hệ thống công trình tiêu thoát nước phòng, chống úng ngập hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo các Công ty thủy lợi phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản (đối với diện tích chưa được thu hoạch); chủ động tiêu nước đệm, hạ thấp mực nước hồ chứa, vận hành các công trình tiêu trên địa bàn đảm bảo phù hợp với từng vùng tiêu.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án xử lý sự cố, đảm bảo an toàn hồ, đập, các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai.

Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, đơn vị cung cấp nước sạch, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành.

Các đơn vị phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành (đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng trong nội thành từ cơn bão số 10, cần có giải pháp ứng phó hiệu quả nhất); rà soát, cắt tỉa, phòng, chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị; đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu đèn giao thông, cung cấp đủ nước sạch cho Nhân dân vùng bị ngập lụt, thiên tai.

Sở Công thương chỉ đạo kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai, cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ, mưa, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo đời sống Nhân dân, ổn định thị trường.

Sở Y tế chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp do thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các đội vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ngập úng, ảnh hưởng mưa, bão, lũ, thiên tai.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Công thương rà soát, đảm bảo an toàn về điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để kịp thời khắc phục sự cố điện do mưa, lũ gây ra, ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập; cảnh báo Nhân dân phòng, chống điện giật.

Đặc biệt, thành phố khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ 2, ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Đối với việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa, lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại.

Tập trung cao độ hỗ trợ Nhân dân vẫn còn phải sơ tán, di dời, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, thiệt hại; khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là các khu vực, các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết. Lưu ý kết hợp công tác dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước hồ, tiêu thoát hạ nước đệm trên hệ thống thoát nước nội, ngoại thành để sẵn sàng ứng phó với bão số 11 và mưa, lũ có thể xảy ra.

Tập trung chỉ đạo xử lý dọn dẹp, vệ sinh môi trường; khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hoá, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương. 

Khoảng 300 cơ sở y tế trên cả nước bị ảnh hưởng bởi bão số 10

19:24, 04/10/2025

Khoảng 300 cơ sở y tế trên cả nước bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để thuốc tăng giá đột biến do bão lũ

20:08, 02/10/2025

Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để thuốc tăng giá đột biến do bão lũ

Từ khóa:

bão Matmo Bão số 11 Hà Nội lũ lụt Thiên tai

Đọc thêm

Huy động phương tiện bay cứu nạn ứng phó bão số 11

Huy động phương tiện bay cứu nạn ứng phó bão số 11

Bão số 11 là một thử thách lớn đối với Việt Nam, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, chúng ta có thể tin tưởng vào khả năng ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho người dân.

Sạt lở bờ sông Bồ, thành phố Huế công bố tình huống khẩn cấp

Sạt lở bờ sông Bồ, thành phố Huế công bố tình huống khẩn cấp

Sau bão số 10, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng đoạn bờ sông Bồ qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền. Trước tình hình đó, UBND thành phố Huế đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng khu vực.

Hơn 200 sản phẩm OCOP quy tụ tại Tuần Văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc

Hơn 200 sản phẩm OCOP quy tụ tại Tuần Văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc

Sự kiện diễn ra từ ngày 4/10 - 12/10, quy tụ hơn 200 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao của thành phố Hải Phòng như: gạo nếp cái hoa vàng, mật ong rừng, bột sắn dây, bánh gai, bánh đậu xanh và nhiều mặt hàng nông sản sạch…

Hình ảnh sắc áo xanh giữa màu bùn đất lũ

Hình ảnh sắc áo xanh giữa màu bùn đất lũ

Giữa khung cảnh tan hoang sau bão lũ tại các tỉnh miền Trung, những ngày này hình ảnh các chiến sĩ bộ đội, công an xắn tay cùng nhân dân dọn dẹp bùn đất, khôi phục lại môi trường khiến nhiều người xúc động. Họ chính là những “điểm sáng” ấm áp giữa gian khó.

Xã đầu tiên của Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm

Xã đầu tiên của Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm

Hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng có chất lượng, quyền lợi rõ ràng, mức thu nhập thỏa đáng, tạo cơ hội cho người lao động có nhu cầu tìm việc để ổn định cuộc sống và sớm quay trở lại thị trường...

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Video

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ông chủ Amazon: AI đang bị “thổi phồng” nhưng lợi ích sẽ vượt xa tưởng tượng

Kinh tế số

2

Hai nhà khoa học gốc Việt được Pháp trao giải thưởng cao quý bậc nhất

Kinh tế số

3

Huy động phương tiện bay cứu nạn ứng phó bão số 11

Thị trường

4

Nông sản Việt khẳng định vị thế tại thị trường quốc tế

Thị trường

5

Ấn Độ cùng lúc khởi xướng điều tra 2 sản phẩm Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy