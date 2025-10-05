Ứng phó bão số 11, Hà Nội khuyến khích làm việc online vào 6/10

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Chủ Nhật, 05/10/2025
Phúc Minh
05/10/2025, 17:40
TP. Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ 2, ngày 6/10 để đề phòng khi có tình huống thiên tai xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 11…
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công điện về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).
Theo nội dung công điện, lãnh đạo thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp.
Đồng thời, rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tỉnh giáp ranh để vận hành, điều tiết hệ thống công trình tiêu thoát nước phòng, chống úng ngập hiệu quả trên địa bàn thành phố.
Chỉ đạo các Công ty thủy lợi phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản (đối với diện tích chưa được thu hoạch); chủ động tiêu nước đệm, hạ thấp mực nước hồ chứa, vận hành các công trình tiêu trên địa bàn đảm bảo phù hợp với từng vùng tiêu.
Cùng với đó, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án xử lý sự cố, đảm bảo an toàn hồ, đập, các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai.
Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, đơn vị cung cấp nước sạch, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành.
Các đơn vị phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành (đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng trong nội thành từ cơn bão số 10, cần có giải pháp ứng phó hiệu quả nhất); rà soát, cắt tỉa, phòng, chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị; đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu đèn giao thông, cung cấp đủ nước sạch cho Nhân dân vùng bị ngập lụt, thiên tai.
Sở Công thương chỉ đạo kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai, cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ, mưa, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo đời sống Nhân dân, ổn định thị trường.
Sở Y tế chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp do thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các đội vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ngập úng, ảnh hưởng mưa, bão, lũ, thiên tai.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Công thương rà soát, đảm bảo an toàn về điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để kịp thời khắc phục sự cố điện do mưa, lũ gây ra, ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập; cảnh báo Nhân dân phòng, chống điện giật.
Đặc biệt, thành phố khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ 2, ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Đối với việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa, lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại.
Tập trung cao độ hỗ trợ Nhân dân vẫn còn phải sơ tán, di dời, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, thiệt hại; khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là các khu vực, các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết. Lưu ý kết hợp công tác dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước hồ, tiêu thoát hạ nước đệm trên hệ thống thoát nước nội, ngoại thành để sẵn sàng ứng phó với bão số 11 và mưa, lũ có thể xảy ra.
Tập trung chỉ đạo xử lý dọn dẹp, vệ sinh môi trường; khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hoá, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Bão số 11 là một thử thách lớn đối với Việt Nam, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, chúng ta có thể tin tưởng vào khả năng ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho người dân.
