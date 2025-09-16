Gỗ Canada mở ra tiểm năng mới cho các nhà sản xuất Việt Nam
Khánh Huyền
16/09/2025, 19:29
Gỗ Canada sở hữu nhiều đặc tính nổi bật, điển hình như hiệu năng vượt trội, dễ gia công, khối lượng nhẹ, độ bền và tỷ trọng cao, thân thiện với môi trường. Những ưu điểm này mang đến cho các nhà sản xuất một sự lựa chọn lý tưởng để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng cơ hội chinh phục thị trường xuất khẩu.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, các doanh nghiệp cần ưu tiên sử dụng nguồn gỗ hợp pháp, bền vững, đồng thời chú trọng hiệu suất sử dụng và khả năng gia công của gỗ. Với đặc tính và gía thành hợp lý, các chủng loại gỗ chất lượng từ tỉnh bang British Columbia (B.C.), Canada vừa giúp tối ưu chi phí sản xuất, vừa đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.
Canadian Wood Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của Tổ chức Forestry Innovation Investment (FII) - cơ quan trực thuộc chính quyền tỉnh bang British Columbia, Canada. Với mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của ngành gỗ Việt, Canadian Wood đóng vai trò kết nối, giúp các nhà sản xuất, thiết kế, nhà nhập khẩu, nhà bán sỉ và bán lẻ nội thất tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn gỗ ổn định, chất lượng cao từ Canada.
Một trong những hoạt động nổi bật của Canadian Wood Việt Nam là Chương trình Trải Nghiệm Gỗ Canada, nơi các nhà sản xuất có cơ hội sử dụng các chủng loại gỗ mềm từ B.C. để thử nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Theo đó, Canadian Wood không chỉ cung cấp gỗ miễn phí cho mục đích dùng thử, mà còn hỗ trợ tư vấn kiến thức, kỹ thuật từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
GỖ CANADA GIÚP NHÀ SẢN XUẤT GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN CHI PHÍ
Với mong muốn tối ưu chi phí vận chuyển, song vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, một doanh nghiệp nội thất tại Singapore đã tham gia Chương trình Trải Nghiệm Gỗ Canada. Các loại gỗ cứng mà doanh nghiệp từng sử dụng trước đây là nguyên nhân khiến chi phí vận chuyển trở thành gánh nặng. Khi chuyển sang thử nghiệm các dòng gỗ mềm như Độc Cần Bờ Tây và Tuyết Tùng Đỏ Bờ Tây từ tỉnh bang B.C., doanh nghiệp đã nhận thấy những cải thiện rõ rệt.
Gỗ Độc Cần Bờ Tây có trọng lượng nhẹ nhưng độ chịu lực cao, giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển, đồng thời giữ vững kết cấu và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Dòng gỗ này không bị nhựa cây, bền chắc, sở hữu tông màu sáng với kết cấu vân mịn, đồng đều. Bên cạnh đó, gỗ Tuyết Tùng Đỏ có độ bền tự nhiên cao, khả năng ổn định về kích thước nổi trội, cách nhiệt và cách âm tốt, cùng hương thơm dễ chịu. Đây chính là những điểm cộng giúp các sản phẩm làm từ gỗ Canada khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế.
Sau khi tiếp nhận lô nguyên liệu đầu tiên, doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm và hoàn thiện các sản phẩm. Kết quả cho thấy, các mẫu bàn làm từ gỗ Canada không bị biến dạng hay nứt nẻ, ngay cả khi không có rãnh chống cong (rãnh lõm cho phép gỗ “thở”).
Được biết, ưu điểm này đến từ đặc điểm sinh trưởng chậm và tuổi khai thác cao (trên 80 năm) của các loại gỗ tại B.C., từ đó hình thành kết cấu gỗ ổn định, đồng đều, phù hợp với nhiều sản phẩm nội thất đòi hỏi độ tinh xảo.
Nhờ kết quả thử nghiệm thành công, doanh nghiệp đã lên kế hoạch đặt hàng gỗ Canada cho các dự án khác, và tiếp tục khám phá khả năng ứng dụng vật liệu này trong các thiết kế mới. Đặc biệt, một số mẫu ghế được kiểm định bởi bên thứ ba theo tiêu chuẩn quốc tế BIFMA - một trong những chuẩn mực khắt khe trong ngành nội thất hiện nay.
NẮM VỮNG VỀ VẬT LIỆU – YẾU TỐ THEN CHỐT CHO NHỮNG THIẾT KẾ NỘI THẤT PHỨC TẠP
Hướng đến thị trường Mỹ với nhóm khách hàng cao cấp, một nhà sản xuất nội thất tại Việt Nam đã lựa chọn gỗ Độc Cần Bờ Tây cho bộ sưu tập mới của mình. Trước đó, doanh nghiệp từng sử dụng loại gỗ này trong một số dự án và đánh giá cao về chất lượng. Trong lần triển khai sau đó, yêu cầu đặt ra là một mẫu bàn có thiết kế chi tiết phức tạp, đặc biệt là phần chân bàn uốn cong. Vì vậy, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, độ ổn định khi định hình và khả năng chống nứt rạn tốt của vật liệu được xem là những tiêu chí hàng đầu.
Để giữ sản phẩm ổn định khi gặp điều kiện khí hậu đa dạng như Mỹ, nhà sản xuất điều chỉnh phương
pháp cắt gỗ và ghép từng mảnh lại với nhau. Đồng thời, các thanh gỗ được sấy ẩm đồng
đều trước khi ghép nối, giúp chúng không bị nứt hay cong vênh. Từ đó, nhà sản
xuất nhận ra gỗ Độc Cần Bờ Tây đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, lý tưởng cho các thiết
kế có chi tiết phức tạp hoặc tạo hình khó.
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM GỖ CANADA: TỪ ĐỒNG HÀNH ĐẾN ĐỔI MỚI ĐỂ BỨT PHÁ
Những kết quả khả quan trên đã khẳng định Chương trình Trải Nghiệm Gỗ Canada là một khởi đầu hiệu quả, giúp các nhà sản xuất nội thất tiếp cận thành công những dòng vật liệu mới, từ đó nâng tầm sản phẩm và mở rộng thị trường. Chương trình cũng mang đến cơ hội kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của Canadian Wood Việt Nam và các nhà cung cấp gỗ uy tín đến từ Canada, tạo nền tảng vững chắc cho sự đổi mới và phát triển bền vững.
Đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình thử nghiệm và sản xuất, đội ngũ chuyên gia của Canadian Wood Việt Nam hỗ trợ từ khâu trang bị kiến thức chuyên môn, theo dõi tiến độ kỹ thuật, đến kiểm tra thành phẩm trước và sau khi hoàn thiện. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể tự tin phát triển những dòng sản phẩm cao cấp, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường quốc tế.
* Để tìm hiểu thêm về Chương trình Trải nghiệm Gỗ Canada, vui lòng liên hệ:
