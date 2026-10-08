Golden Farm và gian hàng “Vân Mi” ghi dấu ấn lớn tại Cafe Show Việt Nam 2026

Lấy cảm hứng từ những nét văn hóa đặc trưng của mùa Thu Hà Nội, “Vân Mi” không chỉ mang đến một không gian giàu tính trải nghiệm mà còn thể hiện tinh thần không ngừng đổi mới và thích ứng với những thay đổi của thị trường F&B.
Từ ngày 8 - 10/10/2026, Golden Farm góp mặt tại Cafe Show Việt Nam (Hà Nội) ở Sảnh 2, gian C01 - C08, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Giữa không gian quy tụ hàng trăm thương hiệu, Golden Farm chọn kể câu chuyện của mình bằng những nét giao thoa của sắc thu Hà Nội. “Vân Mi - The Essence Of Autumn”, nơi những sắc màu được dệt nên từ sự đồng điệu của hoa cúc hoạ mi, hương trà và cà phê.
Đáng chú ý, Golden Farm không chỉ mang đến một không gian trưng bày sản phẩm mà còn biến “Vân Mi” thành một cách thể hiện tinh thần sáng tạo đột phá của thương hiệu - khi đưa những chất liệu quen thuộc của mùa thu Hà Nội vào không gian gian hàng, gợi mở những góc nhìn mới và tạo thêm cảm hứng cho đồ uống, món ăn và menu. Đây cũng là cách nhiều xu hướng ẩm thực và đồ uống được hình thành: Sự mới mẻ không chỉ đến từ những nguyên liệu hoàn toàn mới, mà có thể bắt đầu từ việc khai thác nguyên liệu quen thuộc theo cách khác biệt, qua đó tạo nên những hương vị và trải nghiệm mới cho khách hàng và người tiêu dùng.
Nếu “Vân Mi - The Essence Of Autumn” thể hiện tinh thần trẻ trung, sáng tạo của Golden Farm qua không gian và trải nghiệm, thì danh mục sản phẩm mới được giới thiệu tại Cafe Show 2026 cho thấy cách thương hiệu luôn thấu hiểu khách hàng và biết nắm bắt những nhu cầu đang thay đổi của ngành F&B. Khách tham quan đến gian hàng có thể trực tiếp khám phá trải nghiệm các dòng nguyên liệu mới, đồng thời tham khảo cách ứng dụng vào menu và các giải pháp vận hành.
Điểm nhấn phải kể đến dòng Sirô đậm đặc Bí Đao và Atisô Đỏ, dễ kết hợp với nhiều nền trà hoặc nguyên liệu khác, giúp mở rộng xây dựng menu mà vẫn giữ quy trình vận hành gọn nhẹ, tối ưu chi phí đối với các chuỗi quán kinh doanh; hay dòng Trà Trái Cây dạng gói: Trà đào, trà vải, trà mãng cầu, trà dâu, trà ổi hồng thơm vị trà đậm vị trái, có thể pha ngay để sử dụng rất tiện lợi cho người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Golden Farm còn giới thiệu các dòng Trà Thảo Mộc viên nén hay Trà Sen bình vôi Mật Ong viên, Trà chanh mật ong vị Á,.. với định dạng hũ và viên mang đến hương vị tinh túy từ thảo mộc thiên nhiên. Việc mở rộng hương vị và quy cách giúp dòng trà phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng khác nhau.
Không chỉ mang đến sản phẩm mới, Golden Farm còn tạo cơ hội để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu cách ứng dụng và lựa chọn những giải pháp phù hợp với xu hướng cũng như nhu cầu vận hành thực tế của mô hình F&B.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, Golden Farm còn mang đến Cafe Show 2026 nhiều hoạt động trải nghiệm giúp khách hàng dễ hình dung cách các dòng nguyên liệu được đưa vào thực tế. Khách tham quan có thể quan sát trực tiếp quá trình thực hiện các công thức đồ uống, món ăn và trao đổi với đội ngũ chuyên môn tại gian hàng.
Đây cũng là dịp để khách hàng trao đổi trực tiếp với đội ngũ Golden Farm, tìm hiểu về cách sử dụng sản phẩm, lựa chọn nguyên liệu phù hợp với từng nhu cầu và tham khảo thêm những ý tưởng làm mới menu. Qua đó, các sản phẩm không chỉ được giới thiệu dưới dạng nguyên liệu mà còn được thể hiện qua những cách ứng dụng cụ thể, gần với nhu cầu vận hành thực tế của các mô hình F&B.
Với Golden Farm, Cafe Show Việt Nam 2026 là dịp để doanh nghiệp cập nhật những thay đổi của ngành F&B và tăng cường kết nối với khách hàng, đối tác. Qua những xu hướng mới và chia sẻ trực tiếp tại sự kiện, doanh nghiệp sẽ có thêm góc nhìn về nhu cầu thực tế người tiêu dùng, từ đó tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và cách tiếp cận phù hợp hơn.
Golden Farm sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực sản xuất, đặt yếu tố sáng tạo là động lực để tìm kiếm những hướng đi mới. Từ việc khai thác nguyên liệu, phát triển hương vị đến đa dạng cách ứng dụng, doanh nghiệp không ngừng thử nghiệm để mang đến những sản phẩm phù hợp hơn với sự thay đổi của ngành F&B.
Song song đó, lấy khách hàng làm trung tâm là định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển, Golden Farm chú trọng lắng nghe nhu cầu và phản hồi thực tế để hoàn thiện sản phẩm, từ đó tạo ra những giải pháp thiết thực, dễ ứng dụng và phù hợp với từng mô hình kinh doanh. Qua đó, doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh của sản phẩm Việt và đưa những giá trị ấy vươn xa hơn.
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