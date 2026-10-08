“Bước chân Gắn kết Yêu Thương” do CapitaLand Development Việt Nam khởi xướng thu hút hơn 8.500 người đồng hành

Đây là đợt tài trợ cuối cùng nằm trong cam kết ba năm với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 270.000 đô la Mỹ (hơn 7 tỉ đồng) của Quỹ CHF, hướng đến giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên với hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục, học nghề, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển năng lực lãnh đạo. Thành quả ngày hôm nay không thể không kể đến những bước chân cống hiến của các vận động viên xuyên suốt bốn tháng chiến dịch, thông qua thử thách trực tuyến và sự kiện đi bộ thiện nguyện ngày 4/10 vừa qua tại Ocean City.
Qua bốn mùa tổ chức, “Bước chân Gắn kết Yêu thương” đã trở thành cầu nối gắn kết nhân viên, cư dân, các đối tác kinh doanh và công chúng nói chung đoàn kết vì sứ mệnh cộng đồng. Gói tài trợ từ cam kết hợp tác giữa Quỹ CHF và Tổ chức Trẻ em Blue Dragon đã tạo điều kiện cho hơn 200 trẻ em và thanh thiếu niên được tiếp tục học tập, đồng thời hỗ trợ đào tạo học nghề cho hơn 20 thanh niên. Bên cạnh đó, hơn 70 em đã được tham gia 20 buổi rèn luyện kỹ năng.
Ông Tan Tze Wooi, Tổng giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), chia sẻ: “Mỗi bước đồng hành cùng ‘Bước chân Gắn kết Yêu thương’ đều mở ra những cơ hội mới cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự đồng lòng của cộng đồng đã giúp chiến dịch đạt được cột mốc quan trọng này. Sức mạnh tập thể cho thấy chỉ cần cùng chung định hướng, những hành động nhỏ bé nhất cũng có thể tạo nên tác động lan tỏa mạnh mẽ. Là nhà phát triển bất động sản cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục bắt tay với các đối tác tin cậy để kiến tạo những cộng đồng bền vững và nhân văn. Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được cùng Tổ chức Trẻ em Blue Dragon, Quỹ CHF sẽ tiếp tục tập trung vào các chương trình hỗ trợ các nhóm yếu thế, giúp các em tự tin kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn".
Bà Skye Maconachie, Đồng Giám đốc Điều hành Tổ chức Trẻ em Blue Dragon, chia sẻ: “Sự đồng hành hỗ trợ của Quỹ CHF giúp chúng tôi tiếp sức cho các em trên chặng đường dài hạn, không chỉ là khủng hoảng trước mắt. Thông qua giáo dục, học nghề và đào tạo kỹ năng, các em có thể lấy lại sự tự tin, chuẩn bị cho công việc tương lai, hướng tới một cuộc sống tự chủ hơn. Sự chung tay từ chiến dịch ‘Bước chân Gắn kết Yêu thương’ là minh chứng cho sự tin tưởng và ủng hộ của cộng đồng với nhóm trẻ em yếu thế, sẵn sàng đồng hành cùng các em trên mọi chặng đường”.
The Fullton Regal – phân khu thứ hai thuộc dự án nhà ở thấp tầng cao cấp đầu tiên của CLD tại Hưng Yên – là nhà tài trợ chính của chiến dịch “Bước chân Gắn kết Yêu thương” năm nay. Bên cạnh đó, sự kiện đi bộ thiện nguyện ngoài trời còn nhận được sự đồng hành của các đối tác: Ascott International Management Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinhomes, VietinBank – Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Việt Nam, Gelato Stick – Kem que địa danh Việt Nam, SmartHeart Gold Việt Nam, Công ty Cổ phần Lifestyle Việt Nam, Hệ thống chuỗi Nha khoa Parkway, và Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông BIBPIX.
Chính sách khuyến công không trực tiếp hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi hay nuôi trồng thủy sản, mà tập trung vào khâu phía sau của chuỗi giá trị như chế biến, bảo quản, hoàn thiện sản phẩm, đổi mới thiết bị và phát triển thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, thay vì chỉ tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô...
Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu hướng tới vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trao quyền định giá cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực thương nhân đầu mối và bảo đảm vững chắc nguồn cung…
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino cùng Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Panama với chủ đề “Kết nối thị trường – Kiến tạo cơ hội hợp tác” đã đánh dấu một mốc phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia...
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ưu tiên hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm hoặc mất việc làm, mức từ 1 - 2,5 triệu đồng tùy từng đối tượng cụ thể...
Tại đêm Gala Better Choice Awards 2026, ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần VCCorp, kể lại hành trình năm năm của giải thưởng, từ Car Choice Awards 2022 đến một giải thưởng nằm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Điểm xuyên suốt trong chia sẻ của ông: Thông số kỹ thuật hay doanh số không thể nói thay người dùng về giá trị của một sản phẩm.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...