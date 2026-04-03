GRDP của tỉnh Đồng Nai ước tăng 9,76% trong quý 1/2026

Thanh Thủy

03/04/2026, 16:32

GRDP của Đồng Nai trong quý 1/2026 ước tăng 9,76%; tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với động lực từ khu vực công nghiệp - xây dựng và phục hồi của sản xuất, tạo nền tảng cho tăng trưởng các quý tiếp theo...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Thống kê tỉnh Đồng Nai, trong quý 1/2026, GRDP của địa phương ước tăng 9,76% so với cùng kỳ năm 2025 (theo giá so sánh năm 2020). 

Trong quý 1/2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức cao, với động lực chính đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng, đạt mức tăng 11,78%, vượt kịch bản đề ra. 

Nhiều lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,66% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất công nghiệp ghi nhận sự phục hồi khi các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường, ký kết đơn hàng mới và nhanh chóng khôi phục công suất sau kỳ nghỉ Tết, qua đó góp phần duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Trong quý 1, tổng vốn đầu tư trong nước đạt trên 15.500 tỷ đồng, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 757 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng; trong khi khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm biến động không lớn.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tính đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh có gần 1.900 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 12.300 tỷ đồng. 

Về thu ngân sách Nhà nước, đến ngày 30/3/2026, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt gần 31.000 tỷ đồng, tương đương 31% dự toán được Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt gần 25.000 tỷ đồng, tương đương 32% dự toán; thu từ hoạt động hải quan đạt trên 5.900 tỷ đồng, tương đương 25% dự toán.

Cùng với đó, tỉnh tập trung triển khai nhiều dự án quan trọng ngay từ đầu năm. Lĩnh vực nhà ở xã hội được thúc đẩy với việc khởi công 6 dự án, quy mô trên 4.800 căn.

Kết quả trên gắn với công tác điều hành của địa phương và sự phối hợp giữa các sở, ngành trong thời gian qua. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số đã góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Đồng Nai tiếp tục được ghi nhận là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, với khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo.

Trong thời gian tới, Đồng Nai xác định các động lực tăng trưởng mới gắn với hệ thống hạ tầng chiến lược và định hướng phát triển không gian đô thị. Trong đó, hai khu vực được xác định là động lực phát triển gồm khu vực đô thị sân bay Long Thành, hướng tới hình thành thành phố sân bay, trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển của khu vực Đông Nam Á; khu vực hành lang sông Đồng Nai, với định hướng phát triển trục kinh tế năng động của tỉnh.

Theo ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, ngay sau khi vận hành thương mại, 2 nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã mang lại hiệu quả về kinh tế.

Theo tính toán, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 (hoạt động thương mại vào tháng 11/2025) và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 (hoạt động thương mại vào tháng 12/2025) cung cấp ổn định khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia, là nguồn bổ sung có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện nguồn nhiên liệu thế giới có nhiều biến động và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. 

Dự kiến, 2 nhà máy có thể đem về doanh thu khoảng 27.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời đóng góp ngân sách Đồng Nai khoảng 1.000 tỷ đồng.

công nghiệp - xây dựng đầu tư Đồng Nai GRDP Đồng Nai 2026 quý 1/2026 tăng trưởng kinh tế Đồng Nai thu ngân sách

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 3-2026 và 3 tháng 2026

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

