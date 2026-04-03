GRDP của tỉnh Đồng Nai ước tăng 9,76% trong quý 1/2026

GRDP của Đồng Nai trong quý 1/2026 ước tăng 9,76%; tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với động lực từ khu vực công nghiệp - xây dựng và phục hồi của sản xuất, tạo nền tảng cho tăng trưởng các quý tiếp theo...

Theo số liệu từ Thống kê tỉnh Đồng Nai, trong quý 1/2026, GRDP của địa phương ước tăng 9,76% so với cùng kỳ năm 2025 (theo giá so sánh năm 2020).

Trong quý 1/2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức cao, với động lực chính đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng, đạt mức tăng 11,78%, vượt kịch bản đề ra.

Nhiều lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,66% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất công nghiệp ghi nhận sự phục hồi khi các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường, ký kết đơn hàng mới và nhanh chóng khôi phục công suất sau kỳ nghỉ Tết, qua đó góp phần duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Trong quý 1, tổng vốn đầu tư trong nước đạt trên 15.500 tỷ đồng, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 757 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng; trong khi khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm biến động không lớn.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tính đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh có gần 1.900 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 12.300 tỷ đồng.

Về thu ngân sách Nhà nước, đến ngày 30/3/2026, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt gần 31.000 tỷ đồng, tương đương 31% dự toán được Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt gần 25.000 tỷ đồng, tương đương 32% dự toán; thu từ hoạt động hải quan đạt trên 5.900 tỷ đồng, tương đương 25% dự toán.

Cùng với đó, tỉnh tập trung triển khai nhiều dự án quan trọng ngay từ đầu năm. Lĩnh vực nhà ở xã hội được thúc đẩy với việc khởi công 6 dự án, quy mô trên 4.800 căn.

Kết quả trên gắn với công tác điều hành của địa phương và sự phối hợp giữa các sở, ngành trong thời gian qua. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số đã góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Đồng Nai tiếp tục được ghi nhận là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, với khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo.

Trong thời gian tới, Đồng Nai xác định các động lực tăng trưởng mới gắn với hệ thống hạ tầng chiến lược và định hướng phát triển không gian đô thị. Trong đó, hai khu vực được xác định là động lực phát triển gồm khu vực đô thị sân bay Long Thành, hướng tới hình thành thành phố sân bay, trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển của khu vực Đông Nam Á; khu vực hành lang sông Đồng Nai, với định hướng phát triển trục kinh tế năng động của tỉnh.