GRDP của tỉnh Đồng Nai ước tăng 9,76% trong quý 1/2026

Theo số liệu từ Thống kê tỉnh Đồng Nai, trong quý 1/2026, GRDP của địa phương ước tăng
9,76% so với cùng kỳ năm 2025 (theo giá so sánh năm 2020).
Trong quý 1/2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức cao, với động lực chính đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng, đạt mức tăng
11,78%, vượt kịch bản đề ra.
Nhiều lĩnh vực tiếp tục duy trì đà
tăng trưởng tích cực, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,66% so với
cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất công nghiệp ghi nhận sự phục hồi khi các
doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường, ký kết đơn hàng mới và nhanh chóng
khôi phục công suất sau kỳ nghỉ Tết, qua đó góp phần duy trì đà tăng trưởng ổn
định.
Trong quý 1, tổng vốn đầu tư trong nước đạt trên 15.500 tỷ đồng, trong khi vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 757 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, cơ cấu
kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp
và thủy sản; tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng; trong khi khu vực dịch vụ và
thuế sản phẩm biến động không lớn.
Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tính đến hết
tháng 3/2026, toàn tỉnh có gần 1.900 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng
vốn đăng ký trên 12.300 tỷ đồng.
Về thu ngân sách Nhà nước, đến ngày 30/3/2026, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt gần 31.000 tỷ đồng, tương đương 31% dự
toán được Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt gần
25.000 tỷ đồng, tương đương 32% dự toán; thu từ hoạt động hải quan đạt trên
5.900 tỷ đồng, tương đương 25% dự toán.
Cùng với đó, tỉnh tập trung triển khai nhiều dự án quan trọng ngay từ
đầu năm. Lĩnh vực nhà ở xã hội được thúc đẩy với việc khởi công 6 dự án, quy mô
trên 4.800 căn.
Kết quả trên gắn với công tác điều hành của địa phương và sự phối hợp giữa các sở, ngành trong thời gian qua. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số đã góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì đà tăng trưởng kinh tế.
Đồng Nai tiếp tục được ghi nhận là một trong những
địa phương có quy mô kinh tế lớn của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo
hướng hiện đại, với khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giữ vai trò chủ
đạo.
Trong thời gian tới, Đồng
Nai xác định các động lực tăng trưởng mới gắn với hệ thống hạ tầng chiến lược
và định hướng phát triển không gian đô thị. Trong đó, hai khu vực được xác định
là động lực phát triển gồm khu vực đô thị sân bay Long Thành, hướng tới hình
thành thành phố sân bay, trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển của khu
vực Đông Nam Á; khu vực hành lang sông Đồng Nai, với định hướng phát triển
trục kinh tế năng động của tỉnh.
Theo ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công
Thương tỉnh Đồng Nai, ngay sau khi vận hành thương mại, 2 nhà máy điện
Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã mang lại hiệu quả về kinh tế.
Theo tính toán, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 (hoạt động thương mại vào tháng 11/2025) và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 (hoạt động thương mại vào tháng 12/2025) cung cấp ổn định khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia, là nguồn
bổ sung có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện nguồn nhiên liệu thế giới có nhiều
biến động và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Dự kiến, 2 nhà máy có thể đem về doanh thu khoảng 27.000 tỷ đồng mỗi
năm, đồng thời đóng góp ngân sách Đồng Nai khoảng 1.000 tỷ đồng.