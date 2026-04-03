Thành phố Huế: GRDP tăng gần 10% trong quý 1/2026

Quý 1/2026, GRDP của Thành phố Huế ghi nhận mức tăng trưởng 9,88% với sự khởi sắc đồng đều ở các khu vực công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp; trong đó du lịch, thương mại và đầu tư tiếp tục đóng vai trò động lực chính...
Chiều 2/4, UBND Thành phố Huế họp thường kỳ tháng 3/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2026. Tại đây, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cả năm.
DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH
Cụ thể, trong quý 1/2026, kinh tế tiếp tục duy trì đà
tăng trưởng tích cực với GRDP ước tăng 9,88%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước
(9,5%). Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng mạnh 12,76%, dịch vụ tăng
9,3%, nông, lâm, thủy sản tăng 3,8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng
8%.
Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi chiếm tới
53,9% cơ cấu kinh tế. Đáng chú ý, hoạt động du lịch phục hồi rõ nét, thành phố
đón gần 2 triệu lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt khoảng
4.500 tỷ đồng, tăng tới 71%. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng
thúc đẩy tăng trưởng chung.
Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả
khả quan. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 421 triệu USD, tăng 28%, trong khi nhập
khẩu đạt 345,5 triệu USD, tăng 29,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng ước đạt hơn 18.400 tỷ đồng, tăng 18,5%. Các lĩnh vực vận tải, tín
dụng, giá cả cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
Ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, khu vực này chiếm 30,5%
cơ cấu kinh tế, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Nông, lâm, thủy sản giữ
mức tăng ổn định, chiếm 6,1% cơ cấu.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý 1/2026 ước đạt khoảng 8.000
tỷ đồng, tăng hơn 13%. Thành phố Huế đã cấp mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký hơn
9.100 tỷ đồng, trong đó có dự án FDI quy mô lớn. Nhiều công trình, dự án trọng
điểm, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội và hạ tầng đô thị, đang được tập trung
tháo gỡ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ, góp phần mở rộng không gian đô thị và
tăng cường kết nối vùng.
Tuy nhiên, hoạt động doanh nghiệp vẫn còn những tín hiệu
đáng lưu ý khi số doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt 260, giảm mạnh so với cùng
kỳ; trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao. Giải ngân vốn
đầu tư công đạt 13,5% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước, song vẫn cần tiếp
tục đẩy nhanh trong thời gian tới. Thu ngân sách nhà nước quý I/2026 ước đạt hơn
4.000 tỷ đồng, tăng 14%.
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO
Tại phiên họp, đại diện các sở, ngành cho rằng, để duy trì
đà tăng trưởng, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch
làm cơ sở thu hút đầu tư. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các địa phương và
nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ các dự án.
Lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao,
được đánh giá còn nhiều hạn chế về quy mô, quỹ đất và sức hút đối với doanh
nghiệp. Do đó, cần có các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả và thu hút đầu
tư vào lĩnh vực này.
Một số vấn đề về cơ chế, chính sách như đất đai, tổ chức bộ
máy, nguồn lực phát triển du lịch cũng được kiến nghị sớm hoàn thiện để đáp ứng
yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn, nhất là phòng cháy,
chữa cháy tại các khu dân cư, chợ, tiếp tục được đề xuất tăng cường với các giải
pháp cụ thể.
Tại phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn
yêu cầu các cấp, ngành ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và
tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là công tác giải
phóng mặt bằng và tái định cư. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm người đứng
đầu nếu để xảy ra chậm trễ.
Các ngành, lĩnh vực được giao tập trung tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp, nhất là trong các khu công nghiệp; tăng cường giám sát, xử lý các
dự án chậm tiến độ; ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, du lịch và kinh tế biển.
Công tác quản lý đầu tư được yêu cầu thực hiện theo hướng công khai, minh bạch,
không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Đáng chú ý, lãnh đạo Thành phố Huế cũng giao nghiên cứu mô hình
khu thương mại tự do, trong đó Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị
liên quan, tham khảo kinh nghiệm từ các địa phương như Đà Nẵng để đề xuất
phương án phù hợp với điều kiện thực tế của Huế.
