Thành phố Huế: GRDP tăng gần 10% trong quý 1/2026

Nguyễn Thuấn

03/04/2026, 10:16

Quý 1/2026, GRDP của Thành phố Huế ghi nhận mức tăng trưởng 9,88% với sự khởi sắc đồng đều ở các khu vực công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp; trong đó du lịch, thương mại và đầu tư tiếp tục đóng vai trò động lực chính...

Trung tâm thành phố Huế. Ảnh: Khánh Đăng

Chiều 2/4, UBND Thành phố Huế họp thường kỳ tháng 3/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2026. Tại đây, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cả năm.

DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH

Cụ thể, trong quý 1/2026, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP ước tăng 9,88%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (9,5%). Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng mạnh 12,76%, dịch vụ tăng 9,3%, nông, lâm, thủy sản tăng 3,8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi chiếm tới 53,9% cơ cấu kinh tế. Đáng chú ý, hoạt động du lịch phục hồi rõ nét, thành phố đón gần 2 triệu lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng tới 71%. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung.

Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả khả quan. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 421 triệu USD, tăng 28%, trong khi nhập khẩu đạt 345,5 triệu USD, tăng 29,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 18.400 tỷ đồng, tăng 18,5%. Các lĩnh vực vận tải, tín dụng, giá cả cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh phiên họp

Ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, khu vực này chiếm 30,5% cơ cấu kinh tế, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Nông, lâm, thủy sản giữ mức tăng ổn định, chiếm 6,1% cơ cấu.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý 1/2026 ước đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, tăng hơn 13%. Thành phố Huế đã cấp mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9.100 tỷ đồng, trong đó có dự án FDI quy mô lớn. Nhiều công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội và hạ tầng đô thị, đang được tập trung tháo gỡ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ, góp phần mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối vùng.

Tuy nhiên, hoạt động doanh nghiệp vẫn còn những tín hiệu đáng lưu ý khi số doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt 260, giảm mạnh so với cùng kỳ; trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 13,5% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước, song vẫn cần tiếp tục đẩy nhanh trong thời gian tới. Thu ngân sách nhà nước quý I/2026 ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 14%.

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO

Tại phiên họp, đại diện các sở, ngành cho rằng, để duy trì đà tăng trưởng, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở thu hút đầu tư. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các địa phương và nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ các dự án.

Lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, được đánh giá còn nhiều hạn chế về quy mô, quỹ đất và sức hút đối với doanh nghiệp. Do đó, cần có các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả và thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Một số vấn đề về cơ chế, chính sách như đất đai, tổ chức bộ máy, nguồn lực phát triển du lịch cũng được kiến nghị sớm hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn, nhất là phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, chợ, tiếp tục được đề xuất tăng cường với các giải pháp cụ thể.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các cấp, ngành ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp và du lịch trọng điểm trong sáng ngày 2/4.

Các ngành, lĩnh vực được giao tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong các khu công nghiệp; tăng cường giám sát, xử lý các dự án chậm tiến độ; ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, du lịch và kinh tế biển. Công tác quản lý đầu tư được yêu cầu thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đáng chú ý, lãnh đạo Thành phố Huế cũng giao nghiên cứu mô hình khu thương mại tự do, trong đó Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, tham khảo kinh nghiệm từ các địa phương như Đà Nẵng để đề xuất phương án phù hợp với điều kiện thực tế của Huế.

Quý 1/2026, TP. Hồ Chí Minh hút gần 2,9 tỷ USD FDI với nhiều dự án quy mô lớn

18:39, 02/04/2026

Quý 1/2026, TP. Hồ Chí Minh hút gần 2,9 tỷ USD FDI với nhiều dự án quy mô lớn

Kinh tế Hà Tĩnh quý 1/2026 tăng trưởng 12,42%, dẫn đầu cả nước

15:28, 02/04/2026

Kinh tế Hà Tĩnh quý 1/2026 tăng trưởng 12,42%, dẫn đầu cả nước

Từ khóa:

đầu tư dự án đầu tư FDI Huế du lịch thành phố Huế GRDP GRDP Huế quý I 2026 tăng trưởng kinh tế Huế 2026 tình hình kinh tế xã hội Huế

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 3-2026 và 3 tháng 2026

Đọc thêm

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

