Đồng Nai đề xuất phối hợp cung ứng vật liệu xây dựng cho dự án Vành đai 3, Vành đai 4

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản phản hồi đề nghị của TP. Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ đá xây dựng phục vụ các dự án đường Vành đai 3 và Vành đai 4 trên địa bàn Thành phố.

Theo Văn bản số 4057/UBND-KTN của UBND tỉnh Đồng Nai, cả TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đều được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Thời gian qua, Đồng Nai đã chủ động triển khai nhiều cơ chế đặc thù, đồng thời nâng công suất khai thác tại hàng loạt mỏ đá nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình lớn trong năm 2025. Nguồn đá khai thác không chỉ phục vụ các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ mà còn cung cấp cho TP. Hồ Chí Minh như dự án đường Vành đai 3, cùng nhiều công trình trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh như Cảng hàng không quốc tế Long Thành; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bước sang năm 2026, Đồng Nai tiếp tục được Chính phủ giao nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Đồng Nai, năng lực khai thác và chế biến đá xây dựng hiện đã đạt ngưỡng tối đa, gây áp lực lớn trong việc cân đối nguồn cung.

Hiện nay, khu vực TP. Hồ Chí Minh, bao gồm địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) được đánh giá có điều kiện địa chất và địa lý tương đồng với Đồng Nai, thuận lợi để quy hoạch và khai thác đá xây dựng theo các cơ chế đặc thù cũng như quy định của Luật Khoáng sản năm 2025.

Để đảm bảo nguồn đá xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm phía Nam nói chung và trên địa bàn Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh nói riêng, Đồng Nai đề nghị TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố thực hiện đánh giá quy hoạch, điều kiện địa chất, năng lực khai thác đá xây dựng trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện các giải pháp theo cơ chế đặc thù và Luật Khoáng sản năm 2025 để cấp mới hoặc nâng công suất mỏ đá xây dựng phục vụ Dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4.

Trường hợp Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh xác định không đảm bảo khả năng khai thác khoáng sản phục vụ đường Vành đai 3, Vành đai 4 thì giao 2 đơn vị này làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai để thống nhất giải pháp phân khai vật liệu phục vụ dự án.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị Đồng Nai hỗ trợ phân bổ khoảng 1 triệu m3 đá xây dựng phục vụ các công trình giao thông trọng điểm.

Sau hợp nhất các tỉnh, thành trong cả nước, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 địa phương có trữ lượng đá lớn nhất khu vực phía Nam. Theo báo cáo số 4402/BC-SNNMT-TNNKS, ngày 25/2/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn Thành phố, đến cuối năm 2025, trữ lượng đá còn lại của TP. Hồ Chí Minh là hơn 236 triệu m3; trên địa bàn Thành phố có nhiều mỏ đá đang khai thác, sản lượng khai thác đá năm 2025 hơn 24 triệu m3.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, hiện Đồng Nai có trữ lượng đá còn lại khoảng 260 triệu m3; toàn tỉnh có 30 mỏ đá đang khai thác.