Quý 1/2026, TP. Hồ Chí Minh hút gần 2,9 tỷ USD FDI với nhiều dự án quy mô lớn

Chiều 2/4/2026, tại họp
báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Tài chính
Thành phố cho biết mặc dù bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu còn nhiều
biến động, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Thành phố
trong quý 1/2026 (gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần) đạt gần 2,9
tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ năm 2025.
Kết quả này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế
đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh vẫn được duy trì ổn
định, dù kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.
Theo đó, hai dự án cấp mới đáng chú ý là dự án Công ty
TNHH TikTok Shop Việt Nam của nhà đầu tư TikTok Pte. Ltd (Singapore) có vốn đầu
tư là 125 triệu USD với ngành nghề thông tin và truyền thông; và dự án nhà máy
Techtronic Tools Việt Nam của nhà đầu tư Techtronic Industries Company Pte. Ltd
(Singapore) có vốn đầu tư là 81 triệu USD với ngành nghề công nghệ chế biến,
chế tạo.
Ngoài các dự án cấp mới,
TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một số dự án tăng vốn nổi bật.
Cụ thể, Công ty TNHH MSD Animal Health
Việt Nam (Hà Lan) tăng vốn đăng ký thêm 80
triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ;
dự án CTCP SP Việt Nam TP.HCM (Singapore) tăng vốn đăng ký thêm 67
triệu USD với ngành nghề thông tin và truyền thông; và dự án Công
ty TNHH Momogi Group Việt Nam (Singapore) tăng vốn đăng ký thêm 55,4
triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ.
Đối với trường
hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, Sở Tài chính cho biết có 5 thương
vụ nổi bật, gồm: Nhà đầu tư Haryanto Sudarno Kusuma (Indonesia) đăng ký góp vốn
vào CTCP Đầu Tư Và Tài Chính VLD với tổng vốn góp hơn 1,7
tỷ USD; Công ty TNHH Momogi Group Việt Nam (Singapore) đăng ký góp vốn
vào Công ty TNHH Bibica Capital với tổng vốn góp hơn 64,3
triệu USD; nhà đầu tư Zeit Elevator Co., Ltd. (Hàn Quốc) đăng ký góp vốn
vào Công ty TNHH Thang Máy VGSI với tổng vốn góp hơn 41,4
triệu USD.
Một
số thương vụ đáng chú ý khác gồm: Công ty Cổ phần Kredivo Việt Nam (Singapore)
góp gần 34,4 triệu USD vào Công ty Cổ phần Timo Việt Nam; hai nhà đầu tư Zhang
Shuting và Yang Chao (Trung Quốc) góp hơn 20,2 triệu USD vào Công ty TNHH Quốc
tế Hongyi Việt Nam.
Theo Sở Tài chính
TP. Hồ Chí Minh, trong các quý còn lại của năm, thành phố sẽ tiếp tục triển
khai kế hoạch thu hút FDI năm 2026, với mục tiêu cả năm đạt khoảng 11 tỷ USD.
Trọng tâm là theo dõi tiến độ các dự án quy mô lớn, đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư và tăng cường xúc tiến
đầu tư theo hướng có chọn lọc.
Các lĩnh vực ưu tiên thu hút gồm công nghệ cao,
đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, tăng trưởng xanh và các dự án có
khả năng lan tỏa mạnh tới nền kinh tế.
Trước đó, tại Hội nghị lần
thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào ngày 1/4/2026, TP. Hồ Chí
Minh đánh giá kinh tế đang phục hồi tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả
quan.
Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, cho biết trong quý 1/2026,
Thành phố thu hút mới, bổ sung vốn FDI được 2,9 tỷ USD. Bước sang quý
2/2026, Thành phố tiếp tục nỗ lực triển khai và có khả năng thu hút vốn FDI với
số vốn được xem là lớn nhất từ trước tới nay trong một quý, với chỉ riêng trong
quý 2 dự kiến thu hút khoảng 8,9 tỷ USD.
Theo ông Hoàng Vũ Thảnh,
quý 2 là thời điểm “bùng nổ” của TP. Hồ Chí Minh trong thu hút các dự án FDI. Với
sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành, đơn vị, đến nay Thành phố đã có thủ tục
đầy đủ và tiếp tục hoàn tất trong quý 2 để đạt mục tiêu.
Theo đó, có các dự án trọng điểm như:
Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Nhà bè Metrocity GS; Khu phức hợp
thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Trung tâm Dữ
liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung; dự án của Công ty Cổ phần Evolution
DC VN HCMC.