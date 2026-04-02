Quý 1/2026, TP. Hồ Chí Minh hút gần 2,9 tỷ USD FDI với nhiều dự án quy mô lớn

Thanh Thủy

02/04/2026, 18:39

Quý 1/2026, thu hút FDI của TP. Hồ Chí Minh ước đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính và sản xuất...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 2/4/2026, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Tài chính Thành phố cho biết mặc dù bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Thành phố trong quý 1/2026 (gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần) đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh vẫn được duy trì ổn định, dù kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

Theo đó, hai dự án cấp mới đáng chú ý là dự án Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam của nhà đầu tư TikTok Pte. Ltd (Singapore) có vốn đầu tư là 125 triệu USD với ngành nghề thông tin và truyền thông; và dự án nhà máy Techtronic Tools Việt Nam của nhà đầu tư Techtronic Industries Company Pte. Ltd (Singapore) có vốn đầu tư là 81 triệu USD với ngành nghề công nghệ chế biến, chế tạo.

Ngoài các dự án cấp mới, TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một số dự án tăng vốn nổi bật. 

Cụ thể, Công ty TNHH MSD Animal Health Việt Nam (Hà Lan) tăng vốn đăng ký thêm 80 triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; dự án CTCP SP Việt Nam TP.HCM (Singapore) tăng vốn đăng ký thêm 67 triệu USD với ngành nghề thông tin và truyền thông; và dự án Công ty TNHH Momogi Group Việt Nam (Singapore) tăng vốn đăng ký thêm 55,4 triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ.

Đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, Sở Tài chính cho biết có 5 thương vụ nổi bật, gồm: Nhà đầu tư Haryanto Sudarno Kusuma (Indonesia) đăng ký góp vốn vào CTCP Đầu Tư Và Tài Chính VLD với tổng vốn góp hơn 1,7 tỷ USD; Công ty TNHH Momogi Group Việt Nam (Singapore) đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Bibica Capital với tổng vốn góp hơn 64,3 triệu USD; nhà đầu tư Zeit Elevator Co., Ltd. (Hàn Quốc) đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Thang Máy VGSI với tổng vốn góp hơn 41,4 triệu USD.

Một số thương vụ đáng chú ý khác gồm: Công ty Cổ phần Kredivo Việt Nam (Singapore) góp gần 34,4 triệu USD vào Công ty Cổ phần Timo Việt Nam; hai nhà đầu tư Zhang Shuting và Yang Chao (Trung Quốc) góp hơn 20,2 triệu USD vào Công ty TNHH Quốc tế Hongyi Việt Nam.

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, trong các quý còn lại của năm, thành phố sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thu hút FDI năm 2026, với mục tiêu cả năm đạt khoảng 11 tỷ USD. Trọng tâm là theo dõi tiến độ các dự án quy mô lớn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư và tăng cường xúc tiến đầu tư theo hướng có chọn lọc.

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút gồm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, tăng trưởng xanh và các dự án có khả năng lan tỏa mạnh tới nền kinh tế.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào ngày 1/4/2026, TP. Hồ Chí Minh đánh giá kinh tế đang phục hồi tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan.

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, cho biết trong quý 1/2026, Thành phố thu hút mới, bổ sung vốn FDI được 2,9 tỷ USD. Bước sang quý 2/2026, Thành phố tiếp tục nỗ lực triển khai và có khả năng thu hút vốn FDI với số vốn được xem là lớn nhất từ trước tới nay trong một quý, với chỉ riêng trong quý 2 dự kiến thu hút khoảng 8,9 tỷ USD.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, quý 2 là thời điểm “bùng nổ” của TP. Hồ Chí Minh trong thu hút các dự án FDI. Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành, đơn vị, đến nay Thành phố đã có thủ tục đầy đủ và tiếp tục hoàn tất trong quý 2 để đạt mục tiêu.

Theo đó, có các dự án trọng điểm như: Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Nhà bè Metrocity GS; Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Trung tâm Dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung; dự án của Công ty Cổ phần Evolution DC VN HCMC.

Thương mại và FDI tiếp tục cố vị thế của Việt Nam trong kết nối kinh tế toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

TP.Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

