Quý 1/2026, TP. Hồ Chí Minh hút gần 2,9 tỷ USD FDI với nhiều dự án quy mô lớn

Quý 1/2026, thu hút FDI của TP. Hồ Chí Minh ước đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính và sản xuất...

Chiều 2/4/2026, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Tài chính Thành phố cho biết mặc dù bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Thành phố trong quý 1/2026 (gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần) đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh vẫn được duy trì ổn định, dù kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

Theo đó, hai dự án cấp mới đáng chú ý là dự án Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam của nhà đầu tư TikTok Pte. Ltd (Singapore) có vốn đầu tư là 125 triệu USD với ngành nghề thông tin và truyền thông; và dự án nhà máy Techtronic Tools Việt Nam của nhà đầu tư Techtronic Industries Company Pte. Ltd (Singapore) có vốn đầu tư là 81 triệu USD với ngành nghề công nghệ chế biến, chế tạo.

Ngoài các dự án cấp mới, TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một số dự án tăng vốn nổi bật.

Cụ thể, Công ty TNHH MSD Animal Health Việt Nam (Hà Lan) tăng vốn đăng ký thêm 80 triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; dự án CTCP SP Việt Nam TP.HCM (Singapore) tăng vốn đăng ký thêm 67 triệu USD với ngành nghề thông tin và truyền thông; và dự án Công ty TNHH Momogi Group Việt Nam (Singapore) tăng vốn đăng ký thêm 55,4 triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ.

Đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, Sở Tài chính cho biết có 5 thương vụ nổi bật, gồm: Nhà đầu tư Haryanto Sudarno Kusuma (Indonesia) đăng ký góp vốn vào CTCP Đầu Tư Và Tài Chính VLD với tổng vốn góp hơn 1,7 tỷ USD; Công ty TNHH Momogi Group Việt Nam (Singapore) đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Bibica Capital với tổng vốn góp hơn 64,3 triệu USD; nhà đầu tư Zeit Elevator Co., Ltd. (Hàn Quốc) đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Thang Máy VGSI với tổng vốn góp hơn 41,4 triệu USD.

Một số thương vụ đáng chú ý khác gồm: Công ty Cổ phần Kredivo Việt Nam (Singapore) góp gần 34,4 triệu USD vào Công ty Cổ phần Timo Việt Nam; hai nhà đầu tư Zhang Shuting và Yang Chao (Trung Quốc) góp hơn 20,2 triệu USD vào Công ty TNHH Quốc tế Hongyi Việt Nam.

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, trong các quý còn lại của năm, thành phố sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thu hút FDI năm 2026, với mục tiêu cả năm đạt khoảng 11 tỷ USD. Trọng tâm là theo dõi tiến độ các dự án quy mô lớn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư và tăng cường xúc tiến đầu tư theo hướng có chọn lọc.

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút gồm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, tăng trưởng xanh và các dự án có khả năng lan tỏa mạnh tới nền kinh tế.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào ngày 1/4/2026, TP. Hồ Chí Minh đánh giá kinh tế đang phục hồi tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan.

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, cho biết trong quý 1/2026, Thành phố thu hút mới, bổ sung vốn FDI được 2,9 tỷ USD. Bước sang quý 2/2026, Thành phố tiếp tục nỗ lực triển khai và có khả năng thu hút vốn FDI với số vốn được xem là lớn nhất từ trước tới nay trong một quý, với chỉ riêng trong quý 2 dự kiến thu hút khoảng 8,9 tỷ USD.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, quý 2 là thời điểm “bùng nổ” của TP. Hồ Chí Minh trong thu hút các dự án FDI. Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành, đơn vị, đến nay Thành phố đã có thủ tục đầy đủ và tiếp tục hoàn tất trong quý 2 để đạt mục tiêu.

Theo đó, có các dự án trọng điểm như: Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Nhà bè Metrocity GS; Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Trung tâm Dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung; dự án của Công ty Cổ phần Evolution DC VN HCMC.