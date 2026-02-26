Nvidia lập kỷ lục doanh thu 68,1 tỷ USD, khẳng định đà bùng nổ AI chưa hạ nhiệt
Trọng Hoàng
26/02/2026, 14:25
Bất chấp những lo ngại về chi tiêu hạ tầng và tác động từ kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc, Nvidia tiếp tục gây chấn động Phố Wall với quý kinh doanh vượt xa dự báo, củng cố vị thế “phong vũ biểu” của làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
Ngày 25/2, tại San Francisco, Nvidia công bố kết quả
kinh doanh quý mới nhất với doanh thu đạt 68,1 tỷ USD, tăng 73% so với cùng kỳ
năm trước và vượt xa mức 65,7 tỷ USD mà giới phân tích dự báo trước đó. Lợi
nhuận ròng trong quý đạt 42,96 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, cho
thấy biên lợi nhuận vẫn ở mức rất cao trong bối cảnh nhu cầu chip AI tiếp tục
bùng nổ.
Ngay sau khi báo cáo được công bố,
cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ, phản ánh tâm lý
tích cực của nhà đầu tư đối với triển vọng của hãng cũng như xu hướng đầu tư
vào hạ tầng AI trên toàn cầu.
Được thành lập năm 1993 bởi CEO
Jensen Huang, Nvidia hiện là doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất thế
giới, vượt 4.700 tỷ USD. Công ty thiết kế các bộ xử lý đồ họa (GPU) - nền tảng
cốt lõi cho việc huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo, đặc biệt
là AI tạo sinh.
Một phần đáng kể trong dòng vốn
đầu tư khổng lồ đó đang chảy về Nvidia - nhà cung cấp chip và giải pháp AI
thống lĩnh thị trường. Bộ phận trung tâm dữ liệu của công ty tiếp tục là động
lực tăng trưởng chính khi ghi nhận doanh thu 62,3 tỷ USD trong quý, tăng 75% so
với cùng kỳ và tăng 22% so với quý trước. Đây cũng là mức doanh thu theo quý
cao nhất từ trước đến nay của mảng này.
Tính cả năm tài khóa kết thúc vào
tháng 1, Nvidia đạt doanh thu 215,9 tỷ USD, tăng 65% so với năm trước; riêng
doanh thu trung tâm dữ liệu đạt 193,7 tỷ USD, tăng 68% theo năm. Những con số
này cho thấy AI không còn là một xu hướng thử nghiệm, mà đã trở thành trụ cột
doanh thu thực sự của ngành công nghệ.
Phát biểu với giới phân tích, ông
Jensen Huang cho rằng ngành AI đang bước vào một “điểm uốn” quan trọng với sự
trỗi dậy của “agentic AI” - các hệ thống có khả năng tự đưa ra quyết định và
hành động thay mặt con người. Theo ông, nhu cầu đối với các hệ thống AI dạng
tác nhân đang gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu, khi doanh nghiệp tìm kiếm các
công cụ có thể tự động hóa quy trình, hỗ trợ lập trình và nâng cao năng suất.
Sự phổ biến nhanh chóng của các
công cụ lập trình và năng suất dựa trên AI được xem là bằng chứng cho thấy công
nghệ này đã bắt đầu tạo ra giá trị kinh tế rõ ràng cho cả khách hàng doanh
nghiệp lẫn các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
Ông Huang thậm chí cho rằng ngành
phần mềm truyền thống đang bị tái cấu trúc một cách căn bản, khi nhiều chức
năng vốn do phần mềm đảm nhiệm nay được tích hợp trực tiếp vào các hệ thống AI.
“Những gì trước đây là phần mềm
chạy trên máy tính giờ đã chuyển thành AI, và điều đó trực tiếp chuyển hóa
thành tăng trưởng và doanh thu cho các doanh nghiệp triển khai giải pháp AI”,
ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, bên cạnh bức tranh tăng
trưởng ấn tượng, Nvidia cũng thừa nhận những thách thức liên quan đến thị
trường Trung Quốc. Trong triển vọng quý hiện tại, công ty cho biết không giả
định có bất kỳ doanh thu điện toán trung tâm dữ liệu nào từ Trung Quốc, do tác
động của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với chip tiên tiến.
Ban lãnh đạo cho biết dù chính phủ
Mỹ đã cho phép xuất khẩu một lượng hạn chế chip công suất thấp hơn, công ty vẫn
chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động này và chưa rõ liệu các lô hàng có được
phép nhập khẩu vào Trung Quốc hay không. Điều này cho thấy yếu tố địa chính trị
vẫn là biến số quan trọng trong chiến lược kinh doanh toàn cầu của Nvidia.
Dẫu vậy, triển vọng mà công ty đưa
ra cho quý hiện tại tiếp tục gây bất ngờ tích cực. Nvidia dự báo doanh thu đạt
khoảng 78 tỷ USD, cộng hoặc trừ 2%, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 72 tỷ USD
mà Phố Wall kỳ vọng. Theo các nhà phân tích, con số này có thể giúp xoa dịu
những lo ngại gần đây về khả năng chững lại của chi tiêu hạ tầng AI.
Là một trong những thước đo quan
trọng nhất của cơn sốt AI, Nvidia thường được giới đầu tư theo dõi sát sao để
đánh giá sức bền của chu kỳ công nghệ mới. Dù thị trường chứng khoán Mỹ gần đây
xuất hiện những phiên biến động mạnh liên quan đến nhóm cổ phiếu AI, Nvidia vẫn
ghi nhận mức tăng hơn 50% trong vòng một năm qua, dù mức tăng từ đầu năm đến
nay còn khiêm tốn.
Kết quả quý mới nhất cho thấy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, làn sóng
đầu tư vào AI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - và Nvidia tiếp tục đứng ở trung
tâm của cuộc cách mạng công nghệ này.
