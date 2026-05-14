GTEL được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an
Nam Anh
14/05/2026, 08:46
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) thuộc Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an…
Ngày 13/5/2026, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL). Theo đó, quyết định chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an; Quyết định thành lập Đảng bộ Tổng công ty GTEL trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.
Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lương Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Chủ tịch Tổng công ty GTEL.
Tổng công ty GTEL được thành lập năm 2007 trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Năm 2017, được chuyển giao nguyên trạng về Cục An ninh mạng nay là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. GTEL là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ và công nghiệp an ninh, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ viễn thông, đến các dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu theo Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06/CP của Chính phủ...
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang, cho biết quyết định nâng Tổng công ty GTEL từ trực thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên trực thuộc Bộ không chỉ là sự ghi nhận những chuyển biến bước đầu của GTEL trong những năm gần đây, cao hơn, là sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ, vươn mình, sớm trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước, sớm vươn tầm khu vực và thế giới.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tổng công ty GTEL khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện bằng được Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm trở thành hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh.
Bên cạnh đó, Tổng công ty GTEL cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty GTEL, Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty GTEL khẳng định tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty GTEL sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ Công an; quyết tâm xây dựng Tổng công ty ngày một vững mạnh, hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao.
