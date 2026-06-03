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Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trước ngày 2/9

Gia Huy

03/06/2026, 12:48

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cần tăng tốc thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9...

Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và các chủ đầu tư liên quan về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng tốc thi công nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, ngay sau khi khởi công, các chủ đầu tư dự án thành phần cùng các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai thi công. Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng liên tục ban hành các thông báo, văn bản đôn đốc chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án hiện vẫn chậm so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng. Một số khó khăn, vướng mắc chưa được xử lý dứt điểm, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành toàn tuyến.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương, hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng còn lại của Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3 trước ngày 10/6/2026.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án Đường sắt được giao tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu chủ động tìm kiếm, huy động nguồn vật liệu đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa trên địa bàn và khu vực lân cận, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và trữ lượng để triển khai các hạng mục mặt đường theo đúng kế hoạch.

Đối với Dự án thành phần 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm đẩy nhanh tiến độ 11,5 km còn lại thuộc hai gói thầu XL02 và XL03, bù đắp khối lượng chậm và phấn đấu hoàn thành đồng bộ với Dự án thành phần 2.

Trong đó, Gói thầu XL02 cần tập trung đẩy nhanh thi công nền đường đào sâu tại đoạn Km27+920 - Km28+227 và hoàn thành các hạng mục gia cố mái taluy trước mùa mưa năm 2026. Đối với Gói thầu XL03, các nhà thầu phải bổ sung nhân lực để đẩy nhanh công tác đúc dầm, tổ chức lao lắp dầm theo phương thức cuốn chiếu, đồng thời nghiên cứu phương án sử dụng chung bãi đúc dầm với các công trình lân cận nhằm nâng cao hiệu quả thi công.

Đối với Dự án thành phần 2, Ban Quản lý dự án Đường sắt phải khẩn trương rà soát, xác định rõ các điểm nghẽn, xây dựng phương án điều hành nhằm bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9/2026. Kế hoạch khắc phục và điều chỉnh tiến độ phải được báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 5/6/2026 để theo dõi, đánh giá và đôn đốc thực hiện.

Bộ Xây dựng đặc biệt lưu ý các hạng mục đang là điểm nghẽn của dự án gồm hầm Phượng Hoàng, cầu Cư San 9 thuộc gói thầu XL01; cầu Km44+875 thuộc gói thầu XL02 và cầu Km62+525 thuộc gói thầu XL03. Ban Quản lý dự án Đường sắt phải chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, mở thêm các mũi thi công và tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu nếu đến ngày 10/6/2026 các nhà thầu không có chuyển biến rõ rệt về tiến độ, chủ đầu tư cần xem xét áp dụng các hình thức phê bình hoặc khiển trách do không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với Dự án thành phần 3, Bộ Xây dựng đánh giá khối lượng còn lại không lớn, chủ yếu là thi công bê tông nhựa tại các nút giao và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Vì vậy, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục còn lại, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phục vụ công tác nghiệm thu và đưa dự án vào khai thác.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan với mưa lũ kéo dài thời gian qua, Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn và nhà thầu rà soát toàn bộ các vị trí có nguy cơ mất ổn định như mái taluy đào sâu, nền đắp cao, mố trụ cầu và các khu vực có nguy cơ sạt trượt; trên cơ sở điều kiện địa hình, địa chất và thủy văn thực tế để đề xuất giải pháp gia cố phù hợp, hoàn thành trước mùa mưa năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng và độ bền vững của công trình.

Bên cạnh đó, các ban quản lý dự án cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi công đúng hồ sơ thiết kế, quy trình kỹ thuật và tiến độ đề ra; đồng thời đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Ngoài nhiệm vụ thi công, các chủ đầu tư cũng được yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống giám sát, điều hành giao thông và phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ để bảo đảm khai thác đồng bộ khi tuyến cao tốc hoàn thành. Cục Đường bộ Việt Nam được giao chủ động kiểm tra hiện trường, theo dõi sát tiến độ triển khai, kịp thời tham mưu và báo cáo Bộ Xây dựng về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án thành phần.

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Từ khóa:

Bộ Xây dưng Cao tốc Giao thông hạ tầng Xây dựng cao tốc

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