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Giá USD tự do chỉ nhỉnh hơn ngân hàng vài đồng

Mỹ Văn

03/06/2026, 13:16

Mức chênh lệch rất thấp (dưới 10 đồng) giữa giá USD tự do và ngân hàng thương mại đã được duy trì từ tháng 5 tới nay tạo dư địa kiểm soát tỷ giá ổn định trong lúc cán cân thương mại thâm hụt 6 tháng liên tiếp…

Siết quản lý thị trường vàng và tài sản số khiến thị trường USD "chợ đen" giảm sức nóng.
Siết quản lý thị trường vàng và tài sản số khiến thị trường USD "chợ đen" giảm sức nóng.

Kể từ đầu tháng 4 đến nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do liên tục giảm và dần thu hẹp khoảng cách với giá bán USD tại các ngân hàng thương mại. Điều này giúp khắc phục tình trạng lỗi và sai sót” âm kéo dài trên cán cân thanh toán (cho thấy một lượng ngoại tệ đáng kể có thể đã chảy ra khỏi nền kinh tế thông qua các kênh phi chính thức).

Vì vậy, việc đẩy mạnh xử lý các hoạt động vi phạm liên quan đến ngoại tệ, vàng và minh mạch tài sản số được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước ổn định tỷ giá, đảm bảo nguồn cung USD cho các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh cán cân thương mại không thuận lợi (nhập siêu từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026).

VnEconomy
"Lỗi và sai sót" âm kéo dài từ 2013-2025 (Nguồn: NHNN, WiGroup)

Hôm nay (3/6), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức  25.145, tăng 4 đồng so với phiên liền trước. Như vậy, tỷ giá trung tâm đã ghi nhận xu hướng tăng nhẹ liên tiếp trong 3 phiên đầu tháng 6, với biên độ điều chỉnh không lớn, cho thấy cơ quan điều hành tiếp tục duy trì nhịp điều chỉnh thận trọng. 

“Lỗi và sai sót” âm từ 2013 đến 2025 trong cán cân thanh toán phản ánh khả năng một lượng ngoại tệ đáng kể tiếp tục chảy ra ngoài nền kinh tế qua các kênh phi chính thức, qua đó tạo áp lực lên cung – cầu ngoại tệ và tỷ giá.

Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần áp dụng trong ngày được nâng lên 26.402 đồng, tăng tương ứng với nhịp điều chỉnh của tỷ giá trung tâm.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD được giao dịch quanh 26.343 VND, tăng khoảng 0,03% so với phiên trước. Trong khi đó, chỉ số DXY – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt – dao động quanh 99,24 điểm, cho thấy USD chưa suy yếu rõ trên thị trường quốc tế.

Khảo sát biểu niêm yết tại hơn 30 ngân hàng thương mại cho thấy giá bán USD tiếp tục phổ biến ở mức 26.402 VND, sát trần Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ngày 3/6/2026.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ngày 3/6/2026.

Ở chiều mua, các ngân hàng duy trì mức độ cạnh tranh lớn hơn. OCB hiện niêm yết giá mua chuyển khoản cao nhất, ở mức 26.215 VND, theo sau là VPBank (26.182 VND), HSBC (26.178 VND) và Kiên Long Bank (26.174 VND). Trong nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước, VietinBank mua USD ở mức 26.146 VND, cao hơn Vietcombank và BIDV cùng niêm yết 26.122 VND, trong khi Agribank mua chuyển khoản ở mức 26.132 VND.

Chênh lệch tỷ giá
Chênh lệch tỷ giá "chợ đen" và chính thức bị xoá nhoà (Nguồn: NHTM, WiGroup)

Một diễn biến đáng chú ý là khoảng cách giữa thị trường tự do và ngân hàng tiếp tục bị thu hẹp. Ngày 3/6, USD tự do được giao dịch quanh 26.380 VND chiều mua  và 26.410 VND chiều bán , giảm nhẹ so với hai phiên đầu tháng. So với mức bán phổ biến 26.402 VND tại ngân hàng, giá USD tự do chỉ còn cao hơn khoảng 8 đồng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi chênh lệch thường ở mức vài trăm đồng, thậm chí hơn 1.500 đồng mỗi USD.

Ở chiều mua, USD tự do giao dịch quanh  mức 26.380 VND, cao hơn từ 165 - 370 đồng mỗi USD so với mặt bằng mua chuyển khoản tại các ngân hàng thương mại (dao động khoảng 26.010 - 26.215 đồng/USD). 

Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở vùng cao do đồng thời chịu tác động từ ba yếu tố: chỉ số DXY chưa suy yếu rõ rệt, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn ở mức cao và tình trạng nhập siêu hàng hóa tiếp tục làm gia tăng nhu cầu ngoại tệ. 

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY dao động quanh ngưỡng 99 điểm, phản ánh trạng thái giằng co tương đối của đồng USD. Đồng bạc xanh chưa tăng mạnh khi dữ liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trước đó cho thấy tín hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu các số liệu kinh tế quan trọng công bố trong tuần như việc làm khu vực tư nhân (ADP), chỉ số quản lý sức mua lĩnh vực dịch vụ (ISM Services) và bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) tiếp tục tích cực, DXY có thể quay lại vùng 99,5- 100 điểm.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì quanh mức 4,4% - 4,5%, đủ cao để giữ sức hấp dẫn của đồng USD. Khi lợi suất chưa giảm đáng kể, các đồng tiền châu Á khó phục hồi bền vững, nhất là trong bối cảnh giá dầu còn nhạy cảm với các diễn biến địa chính trị.

Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở vùng cao do đồng thời chịu tác động từ ba yếu tố: chỉ số DXY chưa suy yếu rõ rệt, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn ở mức cao và tình trạng nhập siêu hàng hóa tiếp tục làm gia tăng nhu cầu ngoại tệ. Tuy nhiên, áp lực lên tỷ giá chưa chuyển thành biến động mạnh do thị trường vẫn có các yếu tố hỗ trợ, gồm sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước, nguồn cung ngoại tệ từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), doanh thu xuất khẩu của khu vực FDI và trạng thái cung – cầu ngoại tệ chưa rơi vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng.

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