Văn Phú được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam
P.V
03/06/2026, 13:15
Ngày 2/6/2026, tại Lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú vinh dự được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Danh hiệu là sự ghi nhận cho những dấu ấn phát triển bền vững, uy tín thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản.
GIẢI THƯỞNG UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DOANH NGHIỆP
Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2 được xem là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của ngành. Giải thưởng không chỉ ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực của các doanh nghiệp bất động sản trong việc kiến tạo các sản phẩm chất lượng, nâng cao chuẩn sống cho cộng đồng mà qua đó còn góp phần định hình chuẩn mực minh bạch, nhân văn và bền vững cho toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới, trở thành biểu tượng uy tín, niềm tự hào quốc gia của lĩnh vực bất động sản Việt Nam.
Nhờ uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ, ngay từ khi phát động vào tháng 8/2025, giải thưởng đã thu hút gần 1.000 hồ sơ đăng ký tham dự từ các doanh nghiệp, dự án và thương hiệu bất động sản trên cả nước. Sự cạnh tranh ở các hạng mục diễn ra sôi động với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong ngành.
Giữa sự cạnh tranh khắt khe đó, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt để được vinh danh trong hạng mục đặc biệt - “Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam”. Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực phát triển ổn định, chiến lược đầu tư bài bản và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Văn Phú trên hành trình kiến tạo các giá trị sống bền vững cho cộng đồng và thị trường.
KIÊN ĐỊNH TRIẾT LÝ “VỊ NHÂN SINH”, VĂN PHÚ TẠO KHÁC BIỆT BẰNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Trong suốt 23 năm phát triển, Văn Phú luôn kiên định theo đuổi triết lý “bất động sản vị nhân sinh”, lấy con người và chất lượng sống làm trung tâm trong toàn bộ quá trình kiến tạo dự án.
Với cách tiếp cận đề cao sự thấu hiểu từng vùng đất, tôn trọng văn hóa bản địa và nhu cầu thực tế của cư dân, mỗi dự án do Văn Phú phát triển đều mang dấu ấn riêng biệt, được thiết kế phù hợp với đặc trưng từng địa phương và cộng đồng khách hàng, thay vì áp dụng một mô hình đại trà.
Từ dự án đầu tay Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông đến các dự án The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ, và mới đây là chuỗi dự án mang thương hiệu dòng sản phẩm Vlasta như Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hoá), Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Hội (Huế), Vlasta Premier - Phú Thuận (TP.HCM)…, mỗi dự án đều được doanh nghiệp nghiên cứu kỹ lưỡng từ quy hoạch, kiến trúc đến trải nghiệm sống, văn hoá vùng miền. Thậm chí trong một phân khúc, mỗi dự án vẫn mang tinh thần và bản sắc riêng, không lặp lại theo một công thức phát triển cố định.
Đơn cử, với dòng sản phẩm cao cấp Vlasta tại Sầm Sơn, Văn Phú lựa chọn lấy cảm hứng từ nhịp sống miền biển để kiến tạo không gian đô thị giàu tính nghỉ dưỡng và kết nối thiên nhiên. Trong khi đó tại Hải Phòng, dự án Vlasta - Thủy Nguyên được phát triển theo hướng tôn vinh giá trị bản địa thông qua ngôn ngữ kiến trúc và cảnh quan đương đại, tạo nên không gian sống vừa hiện đại vừa giàu bản sắc văn hóa địa phương.
Tại TP.HCM, sự hiện diện của Văn Phú với dự án Vlasta Premier - Phú Thuận lại cho thấy định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường đang dịch chuyển từ xu hướng mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng sống. Thay vì chạy theo mật độ hay tốc độ phát triển, doanh nghiệp ưu tiên đầu tư vào trải nghiệm cư dân, tiện ích, không gian xanh và giá trị sống bền vững - những yếu tố ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi của thị trường bất động sản hiện đại.
Kiên định với hành trình kiến tạo những không gian sống chất lượng chưa bao giờ là con đường dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh bài toán lợi nhuận luôn tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, bằng việc đặt mình vào vị trí của khách hàng và xem mỗi dự án là nơi hình thành những tổ ấm lâu dài, Văn Phú vẫn lựa chọn hướng đi “chậm mà chắc”, “chất lượng đặt trên số lượng”, bền bỉ theo đuổi các giá trị thực chất. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp được Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II đánh giá cao.
Trong định hướng phát triển thời gian tới (từ nay đến năm 2028), Văn Phú đặt mục tiêu phát triển hơn 3.000ha quỹ đất chiến lược, triển khai khoảng 20 dự án trọng điểm và đưa ra thị trường hơn 35.000 sản phẩm. Định hướng dài hạn mà doanh nghiệp theo đuổi là xây dựng hệ sinh thái đô thị chất lượng trên phạm vi toàn quốc, hiện diện tại nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đồng Nai, TP.HCM và Cần Thơ. Riêng năm 2026, doanh nghiệp sẽ tập trung mở rộng hoạt động vào thị trường phía Nam, với mục tiêu phát triển 5 dự án trọng điểm.
Với những giá trị bền vững đem đến cho khách hàng, thị trường bất động sản và rộng hơn là toàn xã hội, cùng tiềm lực tăng trưởng tích cực trong dài hạn, rõ ràng danh hiệu “Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam” của Văn Phú là hoàn toàn xứng đáng.
Hà Nội: 8 trường hợp công trình, cơ sở vi phạm bị áp dụng biện pháp ngừng cấp điện, nước
Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước đối với 8 trường hợp công trình, cơ sở vi phạm, trong đó nhiều trường hợp liên quan đến trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy…
TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng
Việc tăng cường quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với TP. Hồ Chí Minh, nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư, người tiêu dùng và góp phần ổn định kinh tế…
Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6
Thành phố Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cập nhật định hướng phát triển mới, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước…
Vinh danh doanh nghiệp và dự án tiêu biểu tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II
Tối 2/6/2026, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Giải thưởng được xét trao ở nhiều hạng mục như: doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, tư vấn và phát triển kinh doanh, phát triển nhà ở thương mại, đô thị du lịch – nghỉ dưỡng, khu đô thị đáng sống, bất động sản công nghiệp…
Ngắm lễ hội pháo hoa quốc tế từ căn hộ Nobu Residences đầu tiên tại Đông Nam Á
Sức hút từ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) một lần nữa khẳng định vị thế điểm đến toàn cầu của Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của tòa căn hộ Nobu Residences đầu tiên tại Đông Nam Á không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị, mà còn mang đến đặc quyền thưởng lãm "tầm nhìn triệu đô" đầy xa xỉ cho những chủ nhân danh giá.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: