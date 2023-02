Hạ Long “đào” đâu ra 160 triệu m3 vật liệu san nền cho các dự án

Đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hạ Long vừa tiến hành giám sát cộng đồng về khai thác các mỏ đất phục vụ san lấp các dự án trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hạ Long có 5 đơn vị được cấp phép khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp mặt bằng với tổng diện tích gần 100 ha.

Thời gian qua, việc thực hiện các quy định, trình tự thủ tục, hoàn thiện hồ sơ của các đơn vị trong việc khai thác đất sét, đá được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu san lấp mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Các đơn vị đã đăng ký kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, nguồn vật liệu khai thác đất san lấp mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn với số lượng lớn, trải dài trên diện tích rộng, xen kẹp các khu dân cư, tuyến đường vận chuyển phải đi qua đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Vì vậy, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cần phải đặc biệt quan tâm, đoàn giám sát cũng yêu cầu các đơn vị phải bám sát thiết kế khai thác đã được duyệt, thực hiện đúng quy trình hạ cốt mặt bằng, đảm bảo tiến độ hoàn nguyên môi trường.

Theo kết quả rà soát của thành phố Hạ Long, tổng nhu cầu vật liệu san lấp trên địa bàn đến năm 2025 là 174 triệu m3. Nhưng tổng trữ lượng của các mỏ đất hiện tại chỉ có thể cung cấp được khoảng 14 triệu m3. Trong 2 năm tới, thành phố Hạ Long cần phải có thêm 160 triệu m3 để đáp ứng nhu cầu đất san lấp cho các dự án.

Như vậy, nếu Hạ Long không sớm được bổ sung các điểm khai thác đất phục vụ san lấp, các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác triển khai thi công.

Điều đáng nói, trong 8 dự án đầu tư ngoài ngân sách thì riêng dự án Hạ Long Xanh phía bên thành phố Hạ Long đã lên tới khoảng 100 triệu m3. Đây là dự án khu phức hợp đẳng cấp 5 sao đầu tiên tại thành phố. Dự án có tổng diện tích quy hoạch lên tới hơn 4.110 ha trải dài trên hai địa phương là thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long.

Theo báo cáo, mỗi năm, quá trình khai thác than tại Quảng Ninh thải ra khoảng 150 triệu m3 đất, đá. Hiện, tổng trữ lượng đất, đá thải mỏ tại các mỏ than trên toàn tỉnh lên tới hơn 1 tỉ m3. Để chứa số đất, đá thải khổng lồ này, ngành than cần tới tổng mặt bằng rộng khoảng 4.000ha.

Nhiều bãi thải hiện đã cao hàng trăm mét và tiếp tục cao thêm, gây áp lực về môi trường, nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ. Chưa kể, chi phí để duy trì, đảm bảo an toàn và hạn chế ảnh hưởng tới môi trường đối với các bãi thải mỏ này hàng năm là rất lớn.

Trong khi đó, nhu cầu san lấp mặt bằng cho các dự án, công trình tại Quảng Ninh mỗi năm khoảng 130 triệu m3. Hiện đang có nhiều đề xuất và mô hình thí điểm dùng đất đá thải mỏ sẽ giảm và giữ được các mỏ tài nguyên thiên nhiên.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tài nguyên & Môi trường mới cấp phép khai thác đất, đá thải mỏ để san lấp mặt bằng cho 4 dự án, với tổng khối lượng trên 12 triệu m3.