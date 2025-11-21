Xây dựng dự án, công trình khu vực biên giới đất liền được giảm thời gian xử lý thủ tục

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 22/11/2025
Hoàng Bách
21/11/2025, 22:26
Thời gian xử lý thủ tục của các cơ quan được gửi văn bản lấy ý kiến về việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền sẽ giảm từ 30 ngày xuống còn 20 ngày...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia. Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 34/2014/NĐ-СP về việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền theo hướng giảm thời gian xử lý của các cơ quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao) được gửi văn bản lấy ý kiến từ 30 ngày xuống còn 20 ngày; đồng thời, quy định rõ hơn trách nhiệm thông báo của chủ đầu tư khi triển khai dự án.
Cụ thể, khi xây dựng các dự án, công trình trong vành đai biên giới, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời cơ quan gửi lấy ý kiến.
Khi triển khai thực hiện các dự án, công trình, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản về ngày triển khai dự án, khởi công xây dựng cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh và chính quyền địa phương sở tại trước thời điểm triển khai dự án hoặc khởi công xây dựng công trình ít nhất 3 ngày làm việc.
Ngoài ra, Nghị định số 299/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài khi đi vào khu vực biên giới đất liền (khoản 1,2 Điều 6 Nghị định số 34/2014/NĐ-СP). Đó là công dân Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền phải có một trong các loại giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.
Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền (trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế) thì phải có giấy phép của cơ quan Công an cấp tỉnh nơi người đó thường trú, tạm trú hoặc Công an cấp tỉnh biên giới đất liền nơi đến cấp theo quy định của pháp luật, phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ có liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Cơ quan, tổ chức Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới đất liền phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức chủ quản; cán bộ đi cùng phải có giấy tờ theo quy định, đồng thời, cơ quan, tổ chức phải thông báo cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh nơi đến biết trước ít nhất 24 giờ.
Trường hợp người nước ngoài đi trong các đoàn đại biểu, đoàn cấp cao vào khu vực biên giới đất liền, thì cơ quan, tổ chức của Việt Nam (cơ quan mời hoặc làm việc với đoàn) cần thông báo bằng văn bản cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh nơi đến biết, và cử cán bộ đi cùng để hướng dẫn
Từ nay đến cuối năm và các năm tiếp theo, thị trường bất động sản sẽ tự động sàng lọc các dòng vốn ngắn hạn, đầu tư theo tâm lý đám đông, những chủ đầu tư không có tiềm lực. Sự thanh lọc này tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường...
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt giá đất, giá trị tiền sử dụng đất cho 4 dự án khu đô thị, khu dân cư. Các dự án nằm trên địa bàn phường Nếnh, phường Mão Điền, phường Tự Lạn và xã Bắc Lũng, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng đời sống và cảnh quan khu vực…
Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban quản lý dự án, Sở Xây dựng đã có cam kết về giá trị giải ngân phải triển khai ngay đồng bộ các giải pháp thực hiện; Các đơn vị chưa cam kết giải ngân phải có ngay văn bản báo cáo Bộ, nêu rõ cam kết giá trị giải ngân, tỷ lệ giải ngân và các vướng mắc gặp phải…
Ngày 16/11 vừa qua, Nam Long đã tổ chức sự kiện “Bình minh rực sáng Tây Sài Gòn”, giới thiệu The Pearl cho hàng trăm nhà đầu tư Hà Nội. Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới của của The Pearl trên hành trình chinh phục những nhà đầu tư tinh tế miền Bắc.
Khu đất 21 ha tại xã Đức Thọ vừa bước vào giai đoạn khảo sát để triển khai dự án trung tâm logistics xanh theo đề xuất của Viettel Post. Đây là vị trí có khả năng liên kết mạnh mẽ với cao tốc, sân bay và đường sắt, mở ra cơ hội hình thành một trung tâm trung chuyển hiện đại ở Bắc Hà Tĩnh.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: