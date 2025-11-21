Xây dựng dự án, công trình khu vực biên giới đất liền được giảm thời gian xử lý thủ tục

Thời gian xử lý thủ tục của các cơ quan được gửi văn bản lấy ý kiến về việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền sẽ giảm từ 30 ngày xuống còn 20 ngày...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia. Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 34/2014/NĐ-СP về việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền theo hướng giảm thời gian xử lý của các cơ quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao) được gửi văn bản lấy ý kiến từ 30 ngày xuống còn 20 ngày; đồng thời, quy định rõ hơn trách nhiệm thông báo của chủ đầu tư khi triển khai dự án.

Cụ thể, khi xây dựng các dự án, công trình trong vành đai biên giới, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời cơ quan gửi lấy ý kiến.

Khi triển khai thực hiện các dự án, công trình, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản về ngày triển khai dự án, khởi công xây dựng cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh và chính quyền địa phương sở tại trước thời điểm triển khai dự án hoặc khởi công xây dựng công trình ít nhất 3 ngày làm việc.

Ngoài ra, Nghị định số 299/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài khi đi vào khu vực biên giới đất liền (khoản 1,2 Điều 6 Nghị định số 34/2014/NĐ-СP). Đó là công dân Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền phải có một trong các loại giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.

Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền (trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế) thì phải có giấy phép của cơ quan Công an cấp tỉnh nơi người đó thường trú, tạm trú hoặc Công an cấp tỉnh biên giới đất liền nơi đến cấp theo quy định của pháp luật, phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ có liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Cơ quan, tổ chức Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới đất liền phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức chủ quản; cán bộ đi cùng phải có giấy tờ theo quy định, đồng thời, cơ quan, tổ chức phải thông báo cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh nơi đến biết trước ít nhất 24 giờ.

Trường hợp người nước ngoài đi trong các đoàn đại biểu, đoàn cấp cao vào khu vực biên giới đất liền, thì cơ quan, tổ chức của Việt Nam (cơ quan mời hoặc làm việc với đoàn) cần thông báo bằng văn bản cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh nơi đến biết, và cử cán bộ đi cùng để hướng dẫn