Hà Nội bổ sung chức năng nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá 2

Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đặng Xá 2 của Hà Nội cho phép hai ô đất HH1 và HH2 bổ sung chức năng nhà ở xã hội, điều chỉnh mật độ xây dựng và tầng cao công trình…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4822/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đặng Xá 2 tại các ô đất ký hiệu HH1, HH2, CC1 trên địa bàn xã Gia Lâm và xã Thuận An, Thành phố Hà Nội.

Theo đó, phạm vi, ranh giới nghiên cứu gồm các ô đất có ký hiệu HH1, HH2, CC1 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đặng Xá 2. Quy mô các ô đất đề xuất điều chỉnh quy hoạch là 31.860m2. Trong đó, ô đất HH1 diện tích 8.760m2, HH2 diện tích 17.790m2 và CC1 diện tích 5.310m2.

Nguyên tắc điều chỉnh là giữ nguyên phạm vi ranh giới, diện tích các ô đất theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã duyệt. Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, nhưng không thay đổi quy mô dân số của Khu đô thị theo quy hoạch và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, Quy chuẩn và Tiêu chuẩn hiện hành. Chức năng, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp định hướng Quy hoạch cấp trên được duyệt và chấp thuận của UBND Thành phố.

Các nội dung khác không thuộc phạm vi ranh giới điều chỉnh được thực hiện theo đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đặng Xá 2 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND ngày 6/7/2006 và các Quyết định, quy định khác có liên quan của cấp thẩm quyền.

Cụ thể, nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết như sau: theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đặng Xá 2, tỷ lệ 1/500 được duyệt, các ô đất ký hiệu HH1, HH2 được xác định chức năng là đất hỗn hợp; mật độ xây dựng 35%, cao 7 tầng, hệ số sử dụng đất 2,45 lần. Còn ô đất ký hiệu CC1 được xác định chức năng là đất công cộng đơn vị ở; mật độ xây dựng 25%, cao 9 tầng, hệ số sử dụng đất 2,25 lần.

Nay, đối với ô đất ký hiệu HH1, HH2, giữ nguyên phạm vi ranh giới, chức năng đất hỗn hợp, nhưng trong đó bổ sung thành phần chức năng nhà ở xã hội. Đồng thời, tăng mật độ xây dựng lên 40%, tầng cao công trình lên 9 tầng; bố trí dân số tại ô HH1 khoảng 297 người, ô HH2 khoảng 621 người.

Đối với ô đất ký hiệu CC1, giữ nguyên phạm vi ranh giới, chức năng đất công cộng đơn vị ở (thương mại dịch vụ); điều chỉnh mật độ xây dựng lên 40%, tầng cao công trình 5 tầng, bổ sung việc xây dựng tầng hầm (không gian ngầm) tại các ô đất.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra xác nhận hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phù hợp với Quyết định phê duyệt của Thành phố Hà Nội, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, tổ chức thực hiện.

UBND xã Gia Lâm, UBND xã Thuận An có trách nhiệm phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, chủ đầu tư tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, tổ chức thực hiện.