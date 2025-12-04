Thí điểm xây dựng cộng đồng chia sẻ khó khăn về nhà ở xã hội

Để tiếp tục tiếp nhận phản ánh và kiến nghị về nhà ở xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ duy trì chuyên đề về nhà ở xã hội trên nền tảng trực tuyến của Thành phố. Dự kiến triển khai thí điểm một cộng đồng cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc. Theo đó, tất cả câu hỏi sẽ được tiếp nhận, phân loại và chuyển tới các sở, ngành và chủ đầu tư trên địa bàn …

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại “Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, chia sẻ: “an cư lạc nghiệp” không chỉ là mong mỏi bình dị, mà còn là quyền chính đáng của mỗi người dân Thủ đô. Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng thực tế hành trình tiếp cận nhà ở xã hội của người dân vẫn còn nhiều trở ngại: quy trình còn đơn lẻ, chưa được liên thông; trách nhiệm chứng minh vẫn còn dồn nhiều lên phía người dân; chủ đầu tư mỗi nơi một quy trình… Chính vì vậy, hội nghị là dịp để các cơ quan và đơn vị trực tiếp giải đáp những thắc mắc của người dân.

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Đề cập đến thủ tục mua nhà ở xã hội, bà Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Chi nhánh số 6, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, cho biết: Giấy xác nhận điều kiện về nhà ở là một trong những giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ người dân nộp cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Thời gian qua, các chi nhánh của trung tâm, đặc biệt tại các địa bàn có dự án mở bán, đã tiếp nhận số lượng lớn hồ sơ đề nghị xác nhận điều kiện nhà ở và cung cấp thông tin dữ liệu đất đai.

Bà Phạm Thị Hồng Hải trực tiếp giải đáp về thủ tục mua nhà ở xã hội.

Để người dân nắm rõ và thực hiện thuận lợi, bà Hải thông tin, thủ tục này gồm 4 nội dung chính: thành phần hồ sơ, cách nộp hồ sơ, phí - lệ phí và một số lưu ý khi kê khai. Người dân cần chuẩn bị hai biểu mẫu: Mẫu số 14 theo Nghị định 151 của Chính phủ và Mẫu số 02 về giấy xác nhận điều kiện nhà ở theo Thông tư 05/2024 của Bộ Xây dựng. Tại hai biểu mẫu này có hướng dẫn chi tiết nội dung công dân cần kê khai.

Về cách nộp hồ sơ, Trung tâm khuyến khích người dân thực hiện thủ tục trên môi trường số. Sau khi điền hai biểu mẫu, công dân chỉ cần tải lên hệ thống và gửi đến đơn vị tiếp nhận. “Hiện thủ tục đã được cấu hình toàn trình, cho phép nộp hồ sơ tại nhà và nhận kết quả dưới dạng điện tử hoặc bản giấy theo nhu cầu”, bà Hải nói.

Về phí - lệ phí, theo Nghị quyết 06/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội, phí cung cấp thông tin dữ liệu đất đai là 150.000 đồng. Tuy nhiên, nếu nộp hồ sơ trực tuyến, người dân được miễn hoàn toàn phí. Trường hợp nhận kết quả bản giấy tại nhà, công dân cũng không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. Bà Hải nhấn mạnh ngoài lợi ích về phí, nộp trực tuyến còn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và không làm gián đoạn công việc của người dân.

Bà Hải cũng lưu ý người dân về thời hạn của giấy xác nhận điều kiện nhà ở. Theo Thông tư 32 mới ban hành, giấy xác nhận có hiệu lực trong 6 tháng. Vì vậy, người dân cần nộp đúng thời điểm dự án mở bán; nếu làm quá sớm, giấy có thể hết hiệu lực và không còn giá trị sử dụng.

Liên quan đến băn khoăn của người dân về cơ chế bốc thăm tại dự án nhà ở xã hội, ông Lê Quang Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BIC Việt Nam, cho biết thời gian qua có một số người dân đã thắc mắc về vấn đề này tại dự án nhà ở xã hội Long Châu (Long Biên). Thực tế, do nhu cầu chênh lệch quá lớn, nếu phân nhóm theo từng diện tích để bốc thăm thì không bảo đảm công bằng, nên Công ty quyết định tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên cho toàn bộ hồ sơ hợp lệ, không phân chia theo từng nhóm diện tích.

Còn tiêu chí ưu tiên đối với người khuyết tật, theo ông Huy, tại quy định hiện hành, trong 12 nhóm đối tượng được xét mua nhà ở xã hội, không có nhóm “người khuyết tật” là đối tượng riêng biệt. Song, yếu tố giới tính nữ và tình trạng khuyết tật chỉ được xem xét khi có từ hai người trở lên cùng thuộc một nhóm đối tượng ưu tiên và có điều kiện ngang nhau; khi đó, việc xác định thứ tự sẽ dựa vào các tiêu chí phụ.

TIẾP TỤC TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH VÀ KIẾN NGHỊ

Kết thúc phần trao đổi, ông Cù Ngọc Trang nhận định những nội dung trong khuôn khổ hội nghị thực tế chưa thể bao quát hết tất cả câu chuyện, hoàn cảnh và vướng mắc mà người dân gặp phải. Do đó, để tiếp tục tiếp nhận phản ánh và kiến nghị, sau chương trình, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ duy trì chuyên đề về nhà ở xã hội trên nền tảng iHanoi.

Trung tâm dự kiến thí điểm một cộng đồng chia sẻ ngay trên nền tảng này, nhằm ghi nhận đầy đủ những khó khăn, vướng mắc của người dân. Tất cả câu hỏi sẽ được tiếp nhận, phân loại và chuyển tới các sở, ngành và chủ đầu tư trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng các sở, ban, ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình, hướng tới phục vụ người dân một cách thực chất hơn. Qua các câu hỏi gửi về, có thể thấy mong muốn của người dân không phải điều gì quá lớn lao, họ chỉ cần thủ tục rõ ràng, minh bạch, giấy tờ bớt phức tạp và giảm tối đa việc phải đi lại. Đồng thời, cách làm giữa các cơ quan cần thống nhất hơn. Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội.

Ngay sau hội nghị, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cùng các sở, ngành tiếp tục tổng hợp đầy đủ các nhóm vấn đề để báo cáo UBND thành phố; sẽ phối hợp cùng các sở ngành thành phố xây dựng quy trình điện tử liên thông để tạo thuận lợi cho người dân. Đồng thời, minh bạch trên iHanoi, giúp người dân có thể theo dõi việc thực thi, triển khai đến cùng, để mọi cam kết của các sở ngành và chủ đầu tư trở thành những hành động cụ thể. Tuy nhiên, ông Trang lưu ý thêm rằng các thông tin công dân kê khai cần phải đảm bảo tính chính xác.