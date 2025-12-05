Nâng tầm quản trị - "vé thông hành" trong cuộc đua đón dòng vốn tỷ đô

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng, quản trị công ty không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết. Chỉ khi nâng tầm tư duy quản trị, doanh nghiệp Việt mới đủ năng lực đón dòng vốn khổng lồ đang mở ra…

Ngày 5/12 Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), với sự tham gia đồng tổ chức của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Ủy ban chứng khoán, cùng sự đồng hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Diễn đàn thường niên lần thứ 8 (AF8) với chủ đề: “Hội đồng Quản trị Bứt phá: Vươn tầm Khu vực, Định vị Niềm tin và Danh tiếng trên Thị trường Vốn”.

Theo VIOD, năm 2025 được xác định là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Đặc biệt, cùng với Nghị quyết 68, lộ trình được FTSE Russell công nhận đủ điều kiện nâng hạng lên thị trường mới nổi dự kiến vào tháng 9/2026, Việt Nam đang đứng trước “cánh cửa” đón nhận dòng vốn ngoại chưa từng có. Các dự báo cho thấy, khoảng 3 - 5 tỷ USD có thể chảy vào thị trường trong ngắn hạn và lên tới 25 tỷ USD vào năm 2030 khi có cả FTSE Russell & MSCI cùng tham gia.

QUẢN TRỊ CẦN ĐƯỢC XEM LÀ “CHIẾN LƯỢC” KHÔNG CHỈ “ TUÂN THỦ”

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), nhấn mạnh trong bối cảnh thị trường bước vào nhóm mới nổi, quản trị công ty đóng vai trò then chốt. Kinh nghiệm quốc tế đã chứng minh rằng những thị trường có chuẩn mực quản trị tốt luôn là điểm đến ưu tiên của dòng vốn dài hạn, đặc biệt là các quỹ hưu trí, các định chế tài chính lớn.

Ở Việt Nam, kết quả Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS) cho thấy chúng ta đã có bước tiến quan trọng, nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu. Khoảng cách ấy đặt ra yêu cầu cấp thiết rằng doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục nâng chuẩn quản trị để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường và nhà đầu tư quốc tế.

“Thị trường chứng khoán Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới – giai đoạn của niềm tin, bản lĩnh và cơ hội lớn. Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều thách thức, nhưng với sự đồng hành của cơ quan quản lý, sự quyết tâm của doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhà đầu tư, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một thị trường vốn hiện đại, minh bạch và vững mạnh”

Đánh giá về chủ đề Diễn đàn năm nay, bà Phương nhận định đây là một thông điệp mang tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn. Bởi Hội đồng Quản trị (HĐQT) là trung tâm của mọi hoạt động quản trị. Một hội đồng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, có tầm nhìn và đủ độc lập sẽ quyết định hướng đi dài hạn của doanh nghiệp.

“Tôi cũng đánh giá cao sáng kiến “ACGS20 – Khát vọng vươn tầm khu vực”, nơi 20 doanh nghiệp tiên phong cam kết nâng chuẩn quản trị theo thông lệ ASEAN. Đây là bước đi thiết thực giúp định hình mặt bằng quản trị mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn mới phụ thuộc rất lớn vào chính cộng đồng doanh nghiệp – những người trực tiếp kiến tạo chất lượng thị trường”, bà Phương nhấn mạnh,

Chủ tịch UBCKNN mong rằng mỗi doanh nghiệp sẽ xem QTCT không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà là một chiến lược phát triển dài hạn; minh bạch thông tin là cam kết với nhà đầu tư và quản trị rủi ro là nền tảng của sự bền vững. Nếu chúng ta cùng chia sẻ tầm nhìn ấy, doanh nghiệp Việt Nam sẽ không chỉ bứt phá trong khu vực, mà còn có thể vươn ra thị trường quốc tế.

QUẢN TRỊ CÔNG TY BỀN VỮNG - ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG TRONG THU HÚT NGUỒN VỐN

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), cho biết diễn đàn năm nay được tổ chức trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đánh dấu hành trình phát triển một phần tư thế kỷ và đồng thời được định vị là thị trường mới nổi.

Vị thế này đi kèm với những yêu cầu cao hơn. Đặc biệt là việc nâng cấp quản trị công ty gắn với ESG và phát triển bền vững theo công lệnh của OECD và các thông lệ của các tổ chức quốc tế.

Diễn đàn AF8 năm nay giới thiệu sáng kiến “ACGS20 – Khát vọng vươn tầm khu vực” quy tụ 20 doanh nghiệp tiên phong.

“Trong cuộc cạnh tranh thu hút dòng vốn trung hạn và dài hạn với các nhà đầu tư có trách nhiệm, từ khóa danh tiếng và niềm tin đã được gọi tên, sẽ được định vị là một trong những sức mạnh cạnh tranh mềm và cạnh tranh lõi. HĐQT chính là những người tiên phong định vị những giá trị đó và dẫn dắt những giá trị đó cùng với các cổ đông và các nhà đầu tư”, bà Thanh cho biết.

Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS) thuộc Sáng kiến Quản trị Công ty ASEAN (ASEAN Corporate Governance) của Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF). ACGS được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và thông lệ quản trị công ty tiên tiến được chứng nhận trên toàn cầu: Nguyên tắc quản trị công ty G20/OECD 2023; Nguyên tắc QTCT của ICGN và các thông lệ QTCT tiên tiến trên toàn cầu.

Nhìn từ góc độ dòng chảy vốn toàn cầu, bà Nguyễn Hồng Giang, Quản lý Chương trình Cấp cao, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO), nhận định trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng kết nối và cạnh tranh mạnh mẽ, quản trị doanh nghiệp hiệu quả chưa bao giờ quan trọng hơn đối với sự tăng trưởng bền vững. Giờ đây, các nhà đầu tư nhận thấy rằng hiệu quả tài chính mạnh mẽ không chỉ đến từ sản phẩm hay dịch vụ tốt, mà gắn chặt với các thực hành quản trị dựa trên trách nhiệm giải trình, minh bạch và phát triển bền vững.

“Những nguyên tắc này không chỉ củng cố uy tín doanh nghiệp mà còn nâng cao vị thế thị trường và cuối cùng là gia tăng giá trị doanh nghiệp. trong một thế giới kết nối, hiệu quả tài chính đơn thuần không còn đủ sức thuyết phục nhà đầu tư”, bà Giang chia sẻ.

Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong chiến lược hợp tác kinh tế của Thụy Sĩ. Thụy Sĩ đồng hành cùng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao, có sức chống chịu vào năm 2045. Giai đoạn 2025–2028, Chương trình Hợp tác Thụy Sĩ sẽ tập trung thúc đẩy thương mại bền vững, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực tài chính công - tư.

Đặc biệt, nguồn vốn hỗ trợ từ Thụy Sĩ sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp khu vực vừa và nhỏ – lực lượng nòng cốt của nền kinh tế. Nguồn vốn sẽ giúp khu vực này đáp ứng các chuẩn mực quản trị, đạt năng suất cao hơn, từ đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.