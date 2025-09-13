Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 1 và cao tốc Đại lộ Thăng Long
Gia Huy
13/09/2025, 17:44
Đây là hai dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, vì vậy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc việc giải phóng mặt bằng và các công việc lên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ....
Mới đây, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm bao gồm: Dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; Dự án xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.
Báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, ông Trần Đình Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết tổng diện tích cần thu hồi để phục phụ xây dựng dự án là 153.341 m2; tổng số hộ dân cần giải phóng mặt bằng là 1978 hộ.
Đến nay, đã thu hồi mặt bằng được 684 hộ dân. Tổng diện tích thu hồi khoảng 33.300 m2 (33,4%).
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu, đối với dự án Xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội - chủ đầu tư cần tổng hợp, kiểm tra, rà soát kỹ toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (từ kiểm soát số liệu tái định cư cho đến cơ chế chính sách…) với khả năng thực hiện song hành và báo cáo UBND Thành phố theo tuần.
Sở Xây dựng phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố kiểm tra lại việc gia hạn thời hạn với cách thức xử lý tiến độ.
Với khối lượng giải phóng mặt bằng còn thấp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, cần thiết cưỡng chế nếu không chấp hành, việc cưỡng chế theo quy trình chặt chẽ, chuẩn hóa.
Liên quan đến một số cơ chế chính sách tồn tại, cơ chế chính sách phát sinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng chủ động, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu trên cơ sở thực tế của các phường đã nêu; đồng thời có biện pháp xử lý.
Đối với Dự án xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (hơn 5.200 tỷ đồng), tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 102,3 ha/1.141 thửa.
Đến nay đã bàn giao mặt bằng đất an ninh quốc phòng là 21,64 ha /58 thửa; đất công là 28,21 ha/125 thửa.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện, không làm gián đoạn quá trình tổ chức thi công, cũng như thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo Thanh tra Thành phố, các sở, ngành và UBND xã Yên Xuân giải quyết dứt điểm việc chồng lấn ranh giới khu tái định cư 9,01 ha để giao cho Binh chủng pháo binh xây dựng kho xăng K5 mới.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố chỉ đạo UBND xã Yên Xuân đẩy nhanh tiến độ tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trình UBND Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 của UBND Thành phố; Chỉ đạo UBND xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án, đảm bảo cơ bản hoàn thành trong năm 2025 để có thể tổ chức thi công dự án hoàn thành trong năm 2026.
Đối với bãi đổ đất màu theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/5/2017, Ban quản lý dự án đề nghị UBND xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân xem xét xác định vị trí thu gom tầng đất canh tác tại vị trí đất công trên địa bàn xã và có văn bản gửi Ban để triển khai thực hiện trong tháng 9/2025.
Đối với công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi.
Nhấn mạnh dự án Xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội nhằm kết nối thông suốt tuyến cao tốc, phát triển kinh tế - xã hội, và tạo động lực cho đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh tiến độ dự án.
Trong đó, về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất về chủ trương việc bổ sung dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Yên Xuân vào danh mục nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của Thành phố.
Cùng đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì thẩm định các dự án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi thực hiện dự án. Giao UBND các xã Hòa Lạc, Yên Xuân khẩn trương tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất quốc phòng và diện tích sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ của các tổ chức.
Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, kiểm tra rà soát các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông trường, được cơ quan quốc phòng bố trí, giao đất ở...) chủ động hướng dẫn các đơn vị thực hiện, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố các nội dung vượt thẩm quyền. Tổng hợp báo cáo các nội dung tồn tại, vướng mắc về đất nông, lâm trường trong quá trình thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.
