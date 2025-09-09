Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội đã đạt mức giải ngân trên 20%

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội đã và đang được triển khai xây dựng, hầu hết đã đạt mức giải ngân từ 20% trở lên. Cụ thể:
Dự
án cầu Tứ Liên: Khởi công ngày 19/5/2025 với mức đầu
tư gần 20,2 nghìn tỷ đồng gồm 3 dự án giải phóng
mặt bằng và 1 dự án đầu tư xây dựng. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 11,5 km (trong
đó cầu Tứ Liên dài gần 3 km,
vị trí điểm đầu cầu tại nút giao với đường Nghi Tàm; điểm cuối tại nút giao
với trục TC13, đường Trường Sa, xã Vĩnh Thanh). Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành
sau 2 năm xây dựng. Hiện nhà thầu đang tổ chức thi công 2 trụ tháp dây văng.
Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, tuyến đường đi qua 3 tỉnh,
thành phố (Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh), kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai
và Nội Bài - Hạ Long có tổng chiều dài 112,8 km với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 75 nghìn tỷ đồng, tổng khối lượng giải phóng mặt bằng 1.386 ha, trên tuyến xây
dựng 3 cầu lớn vượt sông Hồng, sông Đuống và 8 nút giao khác. Sau hơn 1 năm
khởi công, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành, đến nay
đã giải ngân 19,1% kế hoạch vốn.
Dự
án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1): Dự án có chiều dài 2,3 km, mặt cắt ngang 50 m và hợp phần 2 cầu vượt
tại nút giao Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh.
Điểm đầu tuyến đường giao với đường Cát Linh - La Thành -
Yên Lãng tại Hoàng Cầu và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục. Mức đầu tư
giai đoạn 1 dự án hơn 7,2 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố, đến nay
dự án đã giải ngân 51,9% kế hoạch vốn.
Dự án cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai: Dự án cải
tạo 21,7 km, đoạn nút giao Ba La phường Hà Đông đến xã Xuân Mai. Dự án nâng cấp
thành 4 - 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, chiều rộng nền đường được mở 50 m - 60m góp phần hoàn chỉnh trục đường hướng
tâm kết nối Quốc lộ 21A đường
Hồ Chí Minh và tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô.
Dự án có tổng vốn đầu tư 8,1 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố, trong đó trên 5,1 nghìn tỷ đồng giải phóng mặt bằng; 2,9 nghìn tỷ đồng chi phí xây dựng, mua sắm thiết
bị. Đến nay dự án đã giải ngân 23,8% kế hoạch vốn.
Dự án
tuyến đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà
Nội - Hòa Bình: Có chiều dài 6,7 km, điểm đầu kết nối giữa cao tốc
Đại lộ Thăng Long với Quốc lộ 21 xã Hòa Lạc, điểm cuối kết nối với đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Tổng mức đầu tư toàn dự án 5,2 nghìn tỷ đồng. Đến nay dự
án đã giải ngân 36,2% kế hoạch vốn.
Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội: Có tổng mức đầu
tư 11,2 nghìn tỷ đồng, trong đó 84,1% vốn vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản. Dự án bao gồm một nhà máy xử lý nước thải
với công suất 270 nghìn m2/ngày đêm và tuyến cống
gom nước thải dọc sông Tô Lịch,
sông Lừ, sông Sét, một phần sông Nhuệ với diện tích phục vụ khoảng
4.874 ha.
Đến nay hệ thống dẫn nước thải từ sông Tô Lịch về nhà máy
để xử lý đã hoàn thành, các gói thầu còn lại đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành vào năm 2027.
Tổng thể dự án đã giải ngân 56,3% kế hoạch vốn.