Trang chủ Dân sinh

Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng

Nhật Dương

26/08/2025, 10:08

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng/tháng hiện nay lên 700.000 đồng, dự kiến áp dụng từ đầu năm sau...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố.

Theo dự thảo tờ trình, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cho biết toàn thành phố hiện có 282.689 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng. Trong  đó, bảo trợ xã hội là 119.679 người; người cao tuổi từ  đủ 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã hội chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội 84.371 người; 78.639 người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới từ tháng 7/2025.

Ngoài ra, có 3.117 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố. Kinh phí thực hiện trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội trên 180 tỷ đồng/tháng (mức trợ giúp xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số; đối tượng trợ cấp hưu trí xã hội hưởng 500.000 đồng/người/tháng), từ nguồn ngân sách thành phố theo phân cấp.

Từ tháng 7/2024 đến nay, thành phố áp dụng mức chuẩn 500.000 đồng, bằng mức chuẩn của Trung ương. Tuy nhiên, so với mặt bằng mức sống trung bình của Thủ đô Hà Nội thì vẫn còn thấp. Các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội mới chỉ hỗ trợ được một phần các nhu cầu thiết yếu tối thiểu trong cuộc sống của đối tượng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội năm 2015 bằng 30% mức lương cơ sở, năm 2020 bằng 24% mức lương cơ sở; năm 2025 bằng 21% mức lương cơ sở; năm 2015 bằng 42% theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2015 - 2020, năm 2020 bằng 23,3% theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.  

Do vậy, để bảo đảm mức sống tối thiểu của người dân, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 700.000 đồng/tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 nếu được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Mức này cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn Chính phủ quy định.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội; và các mức trợ giúp xã hội khác.

Cùng với nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cũng dự kiến mở rộng một số đối tượng khó khăn chưa được Trung ương quy định, để đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố, nhằm đảm bảo độ bao phủ thực hiện an sinh xã hội thực hiện Luật Thủ đô.

Theo đó, bổ sung nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố (hệ số 1,0) và được hưởng quà Tết như các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố.

Đồng thời, sửa đổi nhóm người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (gồm vợ, chồng, con), nhưng người này không trong độ tuổi lao động, hoặc trong độ tuổi lao động nhưng không có khả năng lao động, hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

