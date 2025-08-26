Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đang
lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố.
Theo dự thảo tờ trình, Ủy ban
nhân dân TP. Hà Nội cho biết toàn thành phố hiện có 282.689 người đang hưởng
chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng. Trong đó, bảo trợ xã hội là 119.679 người; người cao
tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã
hội chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội 84.371 người; 78.639 người hưởng trợ cấp
hưu trí xã hội mới từ tháng 7/2025.
Ngoài ra, có 3.117 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ
giúp xã hội của thành phố. Kinh phí thực hiện trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu
trí xã hội trên 180 tỷ đồng/tháng (mức trợ giúp xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn
trợ giúp xã hội nhân với hệ
số; đối tượng trợ cấp hưu trí xã hội hưởng 500.000 đồng/người/tháng), từ nguồn
ngân sách thành phố theo phân cấp.
Từ tháng 7/2024
đến nay, thành phố áp dụng mức chuẩn 500.000 đồng, bằng mức chuẩn của Trung ương. Tuy nhiên, so với mặt bằng mức sống trung bình của Thủ đô Hà Nội thì vẫn
còn thấp. Các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội mới chỉ hỗ trợ được một phần
các nhu cầu thiết yếu tối thiểu trong cuộc sống của đối tượng.
Mức chuẩn
trợ giúp xã hội năm 2015 bằng 30% mức lương cơ sở, năm 2020 bằng 24% mức lương
cơ sở; năm 2025 bằng 21% mức lương cơ sở; năm 2015 bằng 42% theo chuẩn nghèo
khu vực nông thôn giai đoạn 2015 - 2020, năm 2020 bằng 23,3% theo chuẩn nghèo
khu vực nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.
Do vậy,
để bảo đảm mức sống tối thiểu của người dân, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề xuất
tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ
500.000 đồng/tháng lên 700.000 đồng/tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 nếu được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Mức này cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn
Chính phủ quy định.
Mức chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ
để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc,
nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội; và các mức trợ giúp xã hội khác.
Cùng với nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, Ủy ban nhân dân
TP. Hà Nội cũng dự kiến mở rộng một số đối tượng khó khăn chưa được Trung ương quy định, để
đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố, nhằm đảm
bảo độ bao phủ thực hiện an sinh xã hội thực hiện Luật
Thủ đô.
Theo đó, bổ sung nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu
trí xã hội theo Nghị định số
176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng
mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố (hệ số
1,0) và được hưởng quà Tết như các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố.
Đồng thời, sửa đổi nhóm người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận
nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa
vụ và quyền phụng dưỡng (gồm vợ, chồng, con), nhưng người này không trong độ
tuổi lao động, hoặc trong độ tuổi lao động nhưng không
có khả năng lao động, hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.