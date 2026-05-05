Hà Nội đề xuất thí điểm phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị
Phan Nam
05/05/2026, 17:15
UBND Thành phố Hà Nội sẽ quyết định danh mục các mô hình thực hiện thí điểm phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; tối đa không quá 10 mô hình; tối thiểu 50 ha/01 mô hình. Thời gian thí điểm đến năm 2030 nhưng không quá 36 tháng/mô hình, có thể gia hạn hoặc chấm dứt sớm, tuỳ theo hiệu quả thực hiện…
Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định thí
điểm cơ chế, chính sách phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.
NÂNG CAO GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA NHANH
Theo dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội,
Thành phố hiện có 126 xã/phường, trong đó, có 75 xã và 04 phường tham gia trực
tiếp vào sản xuất nông nghiệp với tổng diện đất nông nghiệp là 196.626 ha
(chiếm 58,5% tổng diện tích đất đai của Thành phố). Trong đó, đất sản xuất nông
nghiệp 154.691 ha (chiếm 46,0% tổng diện tích đất); đất nuôi trồng thủy sản
14.911 ha (chiếm 4,4 % tổng diện tích đất); đất lâm nghiệp có rừng 20.324 ha
(chiếm 6,1% tổng diện tích đất); đất nông nghiệp khác 6.700 ha (chiếm 2,0% tổng
diện tích đất).
Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang trực tiếp làm
thu hẹp và chia cắt quỹ đất sản xuất. Việc duy trì các mô hình canh tác truyền
thống, manh mún trên những dải đất xen kẹt không còn mang lại hiệu quả kinh tế,
đồng thời, gây khó khăn cho công tác quản lý địa phương.
Bên cạnh đó, quá trình
chuyển đổi sang sản xuất công nghệ cao hiện nay vẫn vấp phải nhiều nút thắt về
nguồn lực đầu tư, kỹ thuật chuyên sâu và vốn ban đầu. Áp lực về bảo vệ môi
trường, hạn chế hóa chất nông nghiệp và yêu cầu liên kết chuỗi giá trị đang đặt
ra đòi hỏi bức thiết về một phương thức sản xuất mới hiện đại và bền vững hơn.
Trong giai đoạn mới, nông nghiệp Hà Nội được xác định
không chỉ là ngành sản xuất vật chất thuần túy mà còn đóng vai trò là không
gian sinh thái và cảnh quan đặc thù của đô thị văn minh. Do vậy, việc chuyển
dịch sang các mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao và nông nghiệp đô thị là hướng đi tất yếu.
Hiện, số lượng các mô hình này trên địa bàn thành phố còn hạn chế. Về
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, toàn Thành phố có 406 mô hình (bao gồm 262
mô hình trồng trọt, 119 mô hình chăn nuôi và 25 mô hình thủy sản); Về nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, bước đầu đã hình thành các mô hình như: Trang trại
Đồng quê, Vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay, HTX Hồng Vân, HTX Yên Bài, Phù Đổng
Green Park...
Kết quả hoạt động của các mô hình này cho thấy dù quy mô còn khiêm tốn nhưng không chỉ tối ưu hóa giá trị trên đơn vị diện tích canh tác mà còn góp phần điều hòa vi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của cư dân Thủ đô và phù hợp với đặc thù, điều kiện phát triển thực tế của Hà Nội. Do đó, cần có cơ chế hỗ trợ đầu tư đủ mạnh để nhân rộng trong thời gian tới.
Ngoài ra, trước yêu cầu phát triển
trong kỷ nguyên mới, các chính sách hiện hành dù đã tạo động lực khuyến khích
nhưng chưa đủ mạnh để mangđến sự bứt phá toàn diện
cho diện mạo nông nghiệp Thủ đô. Thực tiễn sản xuất nông nghiệp hiện đại đòi hỏi những
cơ chế đặc thù, có tính đột phá hơn nữa để giải quyết các điểm nghẽn về hạ
tầng, công nghệ và quy mô sản xuất…
Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị quyết về
thí điểm cơ chế, chính sách phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt cho lĩnh vực
này.
NHIỀU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC TỔ
CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA
Theo dự thảo, ngân sách Thành phố đầu tư 100% kinh phí
thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nội đồng, thủy lợi nội đồng,
hạ tầng số phục vụ các mô hình thí điểm; Tổ chức, cá nhân trực
tiếp tham gia sản xuất theo mô hình thí điểm cũng sẽ được Thành phố hỗ trợ tiền. Tổng mức hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân; Với
các hợp tác xã là đầu mối xây dựng kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất
của mô hình thí điểm, mức hỗ trợ hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu
vùng, tối đa 36 tháng/người và tối đa 04 người/hợp tác xã.
Về hỗ trợ khuyến khích tập trung đất đai, Dự thảo đề xuất
các cá nhân cho thuê đất (tối thiểu từ 05 ha) để tập trung đất đai thực hiện phát
triển sản xuất quy mô lớn được hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha/năm để chuyển đổi nghề
nghiệp, thời gian hỗ trợ 02 năm.
Cũng theo nội dung dự thảo, hợp tác xã được giao đầu
mối triển khai mô hình có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo bằng văn bản về tình
hình thực hiện và các khó khăn phát sinh về UBND cấp xã và cơ quan thực hiện hỗ
trợ trước 17 giờ ngày thứ sáu hằng tuần; UBND cấp xã kiểm tra
định kỳ 01 lần/tháng và báo cáo tiến độ thực hiện, tiến
hành kiểm tra đột xuất ngay khi có sự cố phát sinh theo báo cáo của hợp tác xã; Cơ quan được giao thực
hiện hỗ trợ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện mô hình định
kỳ 01 lần/quý và kiểm tra đột xuất khi có sự cố phát sinh. Trường hợp
phát hiện hành vi vi phạm quy định về thí điểm, cơ quan có thẩm quyền thực hiện
lập biên bản, quyết định tạm dừng triển khai mô hình và đề xuất cấp có thẩm
quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định việc thực hiện thí điểm các mô hình nông
nghiệp trên sẽ tạo động lực để chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông
nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp đô thị, tối ưu hóa giá trị
trên một đơn vị diện tích và bảo vệ môi trường bền vững. Phấn đấu xây dựng
thành công các mô hình nông nghiệp thí điểm tiêu biểu, làm cơ sở để đánh giá,
tổng kết và nhân rộng trên toàn địa bàn Thành phố còn góp phần hoàn thành thắng
lợi mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp trong kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố, quy định:
1. Nông nghiệp sinh thái là phương thức sản xuất nông
nghiệp trong đó áp dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ, các biện pháp canh
tác tiên tiến để sản xuất nông sản với quy mô hàng hóa, năng suất, chất lượng
cao, bảo đảm cung cấp nông sản an toàn cho tiêu dùng, đồng thời bảo vệ môi
trường (giảm phát thải, giảm gây ô nhiễm môi trường) và gia tăng hiệu quả kinh
tế cho người sản xuất.
2.Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là những diện
tích sản xuất nông nghiệp mà trong đó công nghệ ứng dụng trong sản xuất nông
nghiệp thuộc Danh mục công nghệ được cơ quan có thẩm quyền quy định.
3.Nông nghiệp đô thị là quá trình sản xuất sản phẩm
nông nghiệp ở đô thị và vùng ven đô thị nhằm mục đích cung cấp nông sản đồng
thời tạo không gian xanh, cung cấp các dịch vụ môi trường, cảnh quan, du lịch
sinh thái cho người dân.
Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam: Kiến tạo tương lai xanh
15:16, 28/10/2025
Việt Nam đã triển khai hơn 200 mô hình nông nghiệp sinh thái do các tổ chức quốc tế hỗ trợ
10:01, 10/01/2026
Lan tỏa mô hình nông nghiệp sinh thái tại Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cấp 61.200 sổ hồng tại 60 dự án trong năm 2026
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026 rà soát, tháo gỡ vướng mắc tại 60 dự án, qua đó đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ và cấp 61.200 sổ hồng cho người dân theo quy định...
Hà Nội: Thị trường chuyển nhượng bất động sản đang vào nhịp điều chỉnh
Thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý 1/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, thị trường đang dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững…
TP. Hồ Chí Minh : Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xây dựng
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xây dựng, góp phần trong chiến lược phát triển kinh tế số của Thành phố mà còn là bước đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…
Nghệ An: Mở rộng không gian đô thị hướng biển theo trục Vinh - Cửa Lò
Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò vừa được điều chỉnh cục bộ theo hướng tái cấu trúc quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài, qua đó, tạo dư địa để Nghệ An phát triển đô thị theo trục hướng biển trong giai đoạn mới.
Chuẩn hoá, minh bạch hóa và chuyển đổi số nghề môi giới bất động sản
Với chủ đề “Chuẩn mực - Minh bạch - Kỷ nguyên số”, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, minh bạch hóa và chuyển đổi số của nghề môi giới bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: