Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Gia Huy

26/09/2025, 16:49

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu cần phải đẩy nhanh tiến độ của 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố gồm: Tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn; cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu, Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 614/TB-VP, truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với 3 dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố.

3 dự án bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn từ trụ sở Quận ủy Tây Hồ (cũ) đến đường Vành đai 3 ; Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu; Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Đuống mới đến hết địa phận huyện Gia Lâm (cũ).

Theo chỉ đạo, việc nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư cho các dự án trên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thể hiện sự quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố. Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan để tập trung nghiên cứu, tham mưu và báo cáo UBND Thành phố trong thời gian sớm nhất.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn từ trụ sở Quận ủy Tây Hồ (cũ) đến đường Vành đai 3: Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch giao thông khu vực, nghiên cứu phương án tuyến, mặt cắt, hệ thống thoát nước dọc tuyến.

Đồng thời đánh giá khả năng kết nối đồng bộ với các tuyến vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3 cũng như tuyến đường số 5 vào Khu đô thị Tây Hồ Tây. 

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu: Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các địa phương liên quan đánh giá tác động toàn diện khi điều chỉnh phương án tuyến, đặc biệt là ảnh hưởng đến khu dân cư và các công trình dọc hành lang dự án.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Đuống mới đến hết địa phận huyện Gia Lâm cũ): UBND Thành phố thống nhất đề xuất đầu tư công, giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương để nghiên cứu phương án đồng bộ với hệ thống đường sắt, đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Thành phố cũng chỉ đạo UBND phường Xuân Đỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với tuyến đường số 5 vào Khu đô thị Tây Hồ Tây, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị rà soát, thống nhất các nội dung liên quan làm cơ sở tổ chức triển khai thi công hoàn thành Dự án đầu tư tuyến đường số 5 đảm bảo khớp nối đồng bộ với khu vực depot Xuân Đỉnh của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2.1 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu cảnh quan, môi trường đô thị.

Hà Nội và Quảng Châu (Trung Quốc) đẩy mạnh hợp tác về phát triển hạ tầng

13:58, 26/09/2025

Hà Nội và Quảng Châu (Trung Quốc) đẩy mạnh hợp tác về phát triển hạ tầng

Hà Nội thử nghiệm giải pháp nhận diện sinh trắc học trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông

12:58, 22/09/2025

Hà Nội thử nghiệm giải pháp nhận diện sinh trắc học trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông

Bảo đảm khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025

11:01, 16/09/2025

Bảo đảm khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025

đầu tư Dự án giao thông Hà Nội Giao thông Hà Nội Hạ tầng giao thông trọng điểm Hà Nội

Chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Sáng 26/9, chuyến bay đầu tiên đã tiếp cận vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác...

Huế kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng

Huế kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng

Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế vừa công bố danh mục Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 02, với tổng vốn đầu tư 1.845 tỷ đồng...

Đà Nẵng tìm nhà đầu tư dự án cảng cạn kết hợp trung tâm logistics

Đà Nẵng tìm nhà đầu tư dự án cảng cạn kết hợp trung tâm logistics

Mục tiêu của dự án góp phần vào hoạt động lưu thông hàng hóa và kết nối hiệu quả với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...

Hà Nội và Quảng Châu (Trung Quốc) đẩy mạnh hợp tác về phát triển hạ tầng

Hà Nội và Quảng Châu (Trung Quốc) đẩy mạnh hợp tác về phát triển hạ tầng

Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) mong muốn được tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là các dự án giao thông ....

Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu của Anh “mở khoá tài chính” cho ba lĩnh vực lớn tại Việt Nam

Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu của Anh “mở khoá tài chính” cho ba lĩnh vực lớn tại Việt Nam

Tổng giám đốc điều hành của Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh cho biết cơ quan này đang xúc tiến các dự án tín dụng xuất khẩu cho Việt Nam với hạn mức tối thiểu 6,5 tỷ USD…

1

Nhà máy ô tô VEAM (VM) nỗ lực giải phóng hàng tồn kho, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới

Doanh nghiệp

2

Tuyến hàng hải mới Cửa Lò – Dongguan tạo động lực thúc đẩy xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu

3

Cổ đông lớn muốn bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu DTL

Doanh nghiệp niêm yết

4

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Đầu tư

5

Bộ Tư pháp thẩm định chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm

Tiêu điểm

