Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu cần phải đẩy nhanh tiến độ của 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố gồm: Tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn; cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu, Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A....

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 614/TB-VP, truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với 3 dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố.

3 dự án bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn từ trụ sở Quận ủy Tây Hồ (cũ) đến đường Vành đai 3 ; Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu; Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Đuống mới đến hết địa phận huyện Gia Lâm (cũ).

Theo chỉ đạo, việc nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư cho các dự án trên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thể hiện sự quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố. Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan để tập trung nghiên cứu, tham mưu và báo cáo UBND Thành phố trong thời gian sớm nhất.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn từ trụ sở Quận ủy Tây Hồ (cũ) đến đường Vành đai 3: Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch giao thông khu vực, nghiên cứu phương án tuyến, mặt cắt, hệ thống thoát nước dọc tuyến.

Đồng thời đánh giá khả năng kết nối đồng bộ với các tuyến vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3 cũng như tuyến đường số 5 vào Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu: Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các địa phương liên quan đánh giá tác động toàn diện khi điều chỉnh phương án tuyến, đặc biệt là ảnh hưởng đến khu dân cư và các công trình dọc hành lang dự án.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Đuống mới đến hết địa phận huyện Gia Lâm cũ): UBND Thành phố thống nhất đề xuất đầu tư công, giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương để nghiên cứu phương án đồng bộ với hệ thống đường sắt, đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Thành phố cũng chỉ đạo UBND phường Xuân Đỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với tuyến đường số 5 vào Khu đô thị Tây Hồ Tây, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị rà soát, thống nhất các nội dung liên quan làm cơ sở tổ chức triển khai thi công hoàn thành Dự án đầu tư tuyến đường số 5 đảm bảo khớp nối đồng bộ với khu vực depot Xuân Đỉnh của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2.1 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu cảnh quan, môi trường đô thị.