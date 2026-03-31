Hà Nội đón thêm biểu tượng lưu trú hạng sang, nâng tầm vị thế du lịch

Sự hiện diện của Fairmont Hotels & Resorts tại Hà Nội không chỉ đánh dấu bước tiến của thị trường khách sạn cao cấp, mà còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng và định vị chất lượng...

Ngày 30/3, thương hiệu Fairmont Hotels & Resorts đã khai trương tại Hà Nội, chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. Với sự kiện này, Fairmont Hà Nội chính thức mở ra một chương mới đầy dấu ấn cho phân khúc hạng sang tại Việt Nam với định vị “The Modern Heartbeat of Hanoi” – nơi di sản và đổi mới cùng song hành, văn hóa được tôn vinh một cách sống động.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết sự kiện không chỉ là sự ra mắt của một công trình khách sạn cao cấp, mà còn là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư và các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế hàng đầu thế giới đối với tiềm năng, vị thế và triển vọng phát triển của du lịch Việt Nam nói chung, cũng như của Thủ đô nói riêng.

"Tọa lạc tại khu vực Hoàn Kiếm - trung tâm Thủ đô, nơi hội tụ các giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc - Khách sạn Fairmont Hà Nội là sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần Tràng An thanh lịch, bản sắc Hà Nội nghìn năm văn hiến và kiến trúc hiện đại," ông Khánh nhấn mạnh. "Đây cũng chính là hướng đi của du lịch Việt Nam: "lấy văn hóa và bản sắc làm nền tảng, phát triển du lịch gắn với di sản, ẩm thực và lối sống..."

Không gian phòng nghỉ với nội thất sang trọng và hệ tiện nghi hiện đại.

Với 241 phòng nghỉ được thiết kế tinh tế, bao gồm 38 phòng Fairmont Gold và 12 phòng suite rộng rãi, mỗi không gian là một chốn nghỉ ngơi tĩnh tại. Các phòng nghỉ đều có tầm nhìn hướng ra Phố cổ, đường chân trời thành phố hoặc khu vườn nội khu – mang đến trải nghiệm lưu trú trọn vẹn.

Tám nhà hàng, quầy bar và lounge tại khách sạn đưa du khách vào hành trình ẩm thực đầy phong phú, từ di sản ẩm thực Việt Nam được diễn giải theo ngôn ngữ đương đại đến những phong vị Nhật Bản tinh tuyển, hay tinh thần Ý đầy sức sống – mỗi điểm đến đều là một tâm điểm giao thoa văn hóa – xã hội, nơi vị giác và cảm xúc cùng thăng hoa.

Trong khi đó, Cirua Spa, Fitness & Wellness Club mang đến một không gian chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tâm điểm là phòng đại tiệc lớn nhất khu vực Hoàn Kiếm – không gian không cột tráng lệ rộng hơn 1.100m2 và trung tâm MICE với tổng diện tích lên đến hơn 4.000 m2.

Ông Omer Acar, Tổng Giám đốc Điều hành Fairmont Hotels & Resorts khẳng định sự kiện khai trương Fairmont Hà Nội là một cột mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự ra mắt lần đầu tiên của Fairmont Hotels & Resorts tại Việt Nam.

"Hà Nội - với chiều sâu văn hóa riêng biệt và nguồn năng lượng đầy cuốn hút, là địa điểm lý tưởng để chúng tôi kế thừa và nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng, góp phần vào hành trình đưa thành phố trở thành điểm đến xa xỉ hàng đầu châu Á," ông Acar bày tỏ.

"Từ trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp quốc tế đến không gian chăm sóc sức khỏe thư thái, Fairmont Hà Nội được thiết kế như một điểm hẹn đích thực. Không chỉ là một khách sạn, Fairmont Hà Nội còn là tâm điểm đầy cuốn hút giữa lòng thành phố, nơi chúng tôi mong chờ sẽ cùng các vị khách tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt”.

Fairmont Hà Nội mang di sản trăm năm của thương hiệu hòa cùng thiết kế đương đại.

Ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hà Nội, chia sẻ: “Fairmont Hà Nội là khách sạn đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào được kế thừa giá trị di sản nghìn năm của thành phố, dệt nên chương tiếp theo của phân khúc khách sạn hạng sang trong một tổng thể thanh lịch đương đại.

Cột mốc này góp phần tái định nghĩa trải nghiệm sang trọng tại Thủ đô, và Fairmont Hà Nội vinh dự kiến tạo một không gian nơi di sản giao thoa, tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa, bền lâu cho mỗi vị khách”.

Đại diện chủ sở hữu, ông Lê Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gelex, cũng cho biết Fairmont Hà Nội được định hướng không chỉ là một dự án khách sạn, mà còn là một biểu tượng mới của chuẩn mực sống và trải nghiệm đẳng cấp.

"Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến khơi nguồn những trải nghiệm mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch và dịch vụ cao cấp của khu vực," ông Tuấn Anh nói.