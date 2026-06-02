Gia Lai mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút khách quốc tế

Trong Năm Du lịch quốc gia 2026, ngành du lịch Gia Lai đang tích cực quảng bá thông điệp "Đại ngàn chạm biển xanh". Đây được xem là “cơ hội vàng” để địa phương kích hoạt trục biển - cao nguyên, định vị thương hiệu du lịch trên bản đồ quốc gia...

Trong những năm qua, Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” được tỉnh Gia Lai tổ chức vào tối thứ bảy hàng tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và dần trở thành một thương hiệu, sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Gia Lai.

Một buổi cồng chiêng cuối tuần gồm các nội dung như: trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ, hát dân ca, múa dân gian, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống; hướng dẫn du khách trải nghiệm các loại nhạc cụ truyền thống...

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho hay Chương trình là một trong những hoạt động triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, đây cũng là chủ trương, giải pháp của tỉnh Gia Lai trong phát huy “nguồn lực mềm” từ văn hóa để phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

“Từ đầu năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh GiaLai tham mưu với UBND tỉnh bố trí nguồn lực để phát triển các điểm du lịch cộng đồng như Plei Ốp (phường Pleiku), Ia Nueng (xã Biển Hồ), Kép (xã Ia Ly), Mơ Hra-Đap (xã Tơ Tung), làng K3 (xã Vĩnh Sơn)... nhằm nâng cấp, đa dạng hóa trải nghiệm và tăng cường kết nối tour, tuyến đặc trưng”, bà Hương thông tin.

Gia Lai chuẩn bị phục dựng lễ hội, mở lớp truyền dạy cồng chiêng nhằm giữ gìn, lan tỏa giá trị di sản.

Anh Ivan, một du khách Nga đang nghỉ tại The Upes Garden homestay (thôn 4, xã Biển Hồ), cho biết sau khi thưởng thức chương trình cồng chiêng cuối tuần, anh và gia đình sẽ di chuyển đến bãi biển Kỳ Co (Quy Nhơn), rồi mới kết thúc kỳ nghỉ. Thực tế phần lớn du khách khi lựa chọn Gia Lai làm điểm đến nghỉ dưỡng đều mong muốn trải nghiệm từ đại ngàn đến biển xanh.

Đây cũng chính là không gian, tiềm năng du lịch của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp địa phương mở các tour du lịch tương tự. Điển hình, Công ty Gotour Travel với sản phẩm tour 4 ngày 3 đêm mang tên "Đại ngàn chạm biển xanh"; hành trình bắt đầu từ phố biển Quy Nhơn và kết thúc tại Pleiku, tạo nên một chuỗi trải nghiệm xuyên suốt giữa hai không gian du lịch đặc trưng của Gia Lai.

Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel Chi nhánh Gia Lai cũng đang tập trung phát triển các tuyến du lịch liên kết vùng, trong đó nổi bật là hành trình "Một cung đường - hai điểm đến Quy Nhơn-Pleiku". Ngoài ra, những hành trình kết nối từ Pleiku, Kon Ka Kinh, Biển Hồ xuống Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co,… không chỉ mang lại trải nghiệm đa dạng mà còn giúp hình thành các chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh.

Tại Hội nghị xúc tiến du lịch Gia Lai trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2026), bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026, du lịch Gia Lai đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Theo đó, trong quý 1/2026, Gia Lai đã đón 4,2 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 64.900 lượt, tăng đột biến 72%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 8.710 tỷ đồng, tăng 17%. Trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, tổng thu trên 35.000 tỷ đồng, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng để đạt mục tiêu đề ra, Gia Lai có thể biến những buôn làng, những đồi chè, rừng thông, nông trường cà phê… thành những điểm đến trải nghiệm "chậm", những câu chuyện văn hóa có chiều sâu, tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt. Bên cạnh đó, địa phương cần phải giải quyết câu chuyện xúc tiến, quảng bá theo truyền thống sang marketing thị trường.

Theo định hướng đó, mới đây, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Hiệp hội du lịch tỉnh tổ chức chương trình kết nối và giới thiệu du lịch Gia Lai với thị trường Úc nhằm thúc đẩy thu hút khách quốc tế đến địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn famtrip Úc đã đến khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại khu vực Quy Nhơn - Gia Lai; tham quan nhiều điểm đến nổi bật như làng chài Nhơn Hải, đảo Hòn Khô, Eo Gió Nhơn Lý, cảng thị Nước Mặn, tháp Bánh Ít, làng nón Gò Găng…

Theo Hiệp hội du lịch Gia Lai, lượng khách Úc đến Quy Nhơn - Gia Lai thời gian gần đây tăng nhanh. Du khách Úc đánh giá cao cảnh quan biển, không khí trong lành, ẩm thực phong phú, con người thân thiện cùng các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của địa phương. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Quy Nhơn được tạp chí du lịch Lonely Planet của Úc bình chọn vào top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026.

Đại diện Hiệp hội du lịch Gia Lai cho biết, thị trường Úc có nhu cầu du lịch nước ngoài lớn, thời gian lưu trú dài và ưu tiên các trải nghiệm nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa bản địa, ẩm thực và cà phê Việt Nam. Vì vậy, chương trình famtrip lần này nhằm giúp các doanh nghiệp du lịch Úc tìm hiểu sâu hơn về tài nguyên và sản phẩm du lịch của Quy Nhơn - Gia Lai để xây dựng, quảng bá các tour phù hợp cho du khách Úc.

Bên cạnh hoạt động khảo sát, Hiệp hội du lịch Gia Lai còn tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp giữa các hội viên với đối tác Úc nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Ông Harry Trần, Giám đốc Công ty xúc tiến đầu tư Việt - Australia, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Sydney, cho rằng thay vì những thành phố náo nhiệt, du khách Australia thường bị thu hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ, ít thương mại hóa và những trải nghiệm văn hóa bản địa chân thực.

Tuy nhiên, Gia Lai cần "đóng gói" các nguồn lực hiện có thành sản phẩm du lịch tinh tế hơn, tăng tính tương tác, trải nghiệm thay vì chỉ tham quan đơn thuần. Ông Harry Trần cũng đề xuất tỉnh tăng cường truyền thông; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch ngay tại Australia nhằm nâng cao nhận diện điểm đến đối với các đối tác lữ hành quốc tế.

Cùng với đó, Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 14/6 tới đây tại TP. Seoul. Ngoài làm việc với các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư tại Hàn Quốc, bên lề hội nghị còn có Gian hàng xúc tiến đầu tư kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP địa phương.