TP.HCM nâng cao năng lực y tế để phát triển du lịch

Việt Nam hiện đón khoảng 300.000 lượt khách quốc tế đến khám ngoại trú và 57.000 lượt điều trị nội trú mỗi năm, trong đó TP.HCM chiếm khoảng 40%. Hiện thành phố có 54 bệnh viện và phòng khám được phép thăm khám, điều trị cho người nước ngoài…

Sau nhiều năm phải vào đất liền lọc máu để duy trì sự sống, bệnh nhân suy thận tại Côn Đảo đã được chạy thận ngay tại quê nhà. Đơn vị Thận nhân tạo không chỉ mở ra cơ hội điều trị an toàn, mà còn đặt nền móng cho mô hình “du lịch y tế”.

Theo BS. Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, từ một nhu cầu tưởng chừng xa vời, mô hình chạy thận tại Côn Đảo đang dần biến giấc mơ của người dân và du khách mắc bệnh thận mạn thành hiện thực. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân suy thận từ đất liền có nhu cầu vừa du lịch, nghỉ dưỡng vừa duy trì chạy thận. "Bệnh nhân suy thận muốn ra Côn Đảo du lịch đã có thể yên tâm khi đến đảo," BS Thọ nói.

PGS.TS.BS Nguyễn Bách, Trưởng Khoa Nội thận - Lọc máu Bệnh viện Thống Nhất, cho biết hệ thống chạy thận nơi đây được trang bị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chuyên môn cao. Hiện Bệnh viện Thống Nhất cũng duy trì thường xuyên ê-kíp gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng luân phiên làm việc tại trung tâm trong thời gian dự kiến 6 tháng nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, đồng thời hỗ trợ đào tạo thực hành tại chỗ cho nhân viên y tế địa phương.

Hệ thống máy chạy thận nhân tạo được đưa vào hoạt động tại Côn Đảo.

Mới đây nhất, sau khi khảo sát thực tế về cơ sở vật chất, nhân lực và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương, Sở Y tế TP.HCM đã giao 4 bệnh viện đầu ngành trực tiếp hỗ trợ phát triển chuyên môn cho Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Cụ thể, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ phát triển chuyên khoa Nhi; Bệnh viện An Bình hỗ trợ lĩnh vực Cấp cứu, Hồi sức và Nội khoa; Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức hỗ trợ phát triển chuyên ngành Cấp cứu chấn thương, Ngoại khoa và Chấn thương chỉnh hình; Bệnh viện Mắt Bà Rịa hỗ trợ chuyên khoa Mắt.

Bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ hội chẩn từ xa, Sở Y tế TP.HCM lựa chọn triển khai mô hình luân phiên nhân viên y tế tương tự như mô hình đang được áp dụng hiệu quả tại đặc khu Côn Đảo. Theo đó, các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên từ các bệnh viện tuyến trên sẽ luân phiên đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm trong từng giai đoạn, vừa tham gia khám chữa bệnh, vừa "cầm tay chỉ việc", đào tạo tại chỗ cho đội ngũ y tế địa phương.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết Hồ Tràm được chọn là điểm khởi đầu của chương trình nâng cao năng lực y tế khu vực do nơi đây phát triển nhanh về du lịch, dịch vụ và dân cư, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn. Theo định hướng của ngành y tế TP.HCM, khi chất lượng khám chữa bệnh tại chỗ được nâng lên, Hồ Tràm không chỉ là điểm nghỉ dưỡng mà còn có thể trở thành điểm đến du lịch y tế trong tương lai.

10 bác sĩ, điều dưỡng từ các bệnh viện lớn TP.HCM bắt đầu luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm từ ngày 1/6.

Tại trung tâm thành phố, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Cơ sở 2, chi nhánh Sài Gòn sau nhiều tháng đi vào hoạt động đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, từ điều trị chuyên sâu đến thu hút người bệnh quốc tế. Không ít bệnh nhân quốc tế và Việt kiều đánh giá cao thời gian chờ ngắn, thái độ phục vụ thân thiện, khả năng giao tiếp tiếng Anh của nhân viên y tế và chi phí điều trị hợp lý.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng mô hình khám chuyên gia, phẫu thuật ít xâm lấn, thanh toán không tiền mặt và nâng cao năng lực phục vụ người bệnh quốc tế theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Tương tự, BSCKII. Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết hiện nay bệnh viện đang xây dựng một mô hình du lịch y học cổ truyền gắn kết chặt chẽ với văn hóa Nam Bộ, nơi du khách không chỉ trải nghiệm các liệu pháp chăm sóc sức khỏe mà còn được thưởng thức đời sống văn hóa và ẩm thực đặc sắc của vùng đất phương Nam. Điều này cho phép bệnh nhân và du khách có thể điều trị dài ngày với mức chi phí phù hợp, đồng thời trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Phát triển du lịch y tế không thể tách rời các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế.

Có thể thấy, với việc xây dựng, phát triển Đề án phát triển du lịch y tế TP.HCM giai đoạn 2025 -2030, tầm nhìn 2045, TP.HCM khát vọng trở thành trung tâm y tế hàng đầu trong khu vực với chất lượng điều trị cao, giá cả hợp lý, ngày càng nhiều bệnh viện áp dụng công nghệ và quy trình chăm sóc đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả hướng đến mục tiêu cuối cùng đó là phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng cho biết, thành phố đang đẩy mạnh xây dựng mạng lưới y tế chuyên sâu, kết nối giữa các bệnh viện công lập, tư nhân và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng điều trị, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch y tế.

Thực tế cho thấy, từ bệnh nhân New York (Mỹ) bay nửa vòng trái đất sang Việt Nam điều trị rồi chấm trải nghiệm “11/10 điểm”, đến ca thông tim mạch bào thai ít nước làm được, hay những người nước ngoài tìm đến Việt Nam để thực hiện IVF, điều trị tim mạch... TP.HCM đang dần xuất hiện trên bản đồ du lịch y tế khu vực.

Đây không còn là những trường hợp cá biệt, mà phản ánh xu hướng người bệnh toàn cầu ngày càng sẵn sàng đến các nước khác để tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng với chi phí hợp lý hơn.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, để phát triển du lịch y tế bền vững, các bệnh viện cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ, chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng hợp tác chuyên môn với các đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó, mô hình kết hợp điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng và chăm sóc dưỡng lão cũng được xác định là một trong những hướng phát triển quan trọng của ngành y tế thành phố trong thời gian tới.

Một yếu tố đặc biệt quan trọng khác là sự liên kết với các công ty lữ hành. Đây chính là cầu nối để đưa khách du lịch - cả quốc tế và nội địa, đến với các cơ sở y tế. Trong đó, ba yếu tố then chốt được nhấn mạnh gồm: Xây dựng sản phẩm cốt lõi - Phát triển hệ sinh thái - Định vị thương hiệu, từ đó tạo hình ảnh rõ ràng cho du lịch y tế TP.HCM trên thị trường quốc tế.