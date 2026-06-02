TP.HCM nâng cao năng lực y tế để phát triển du lịch
Hoài Phương
02/06/2026, 07:29
Việt Nam hiện đón khoảng 300.000 lượt khách quốc tế đến khám ngoại trú và 57.000 lượt điều trị nội trú mỗi năm, trong đó TP.HCM chiếm khoảng 40%. Hiện thành phố có 54 bệnh viện và phòng khám được phép thăm khám, điều trị cho người nước ngoài…
Sau nhiều năm phải vào đất liền lọc máu để duy trì sự sống,
bệnh nhân suy thận tại Côn Đảo đã được chạy thận ngay tại quê nhà. Đơn vị Thận
nhân tạo không chỉ mở ra cơ hội điều trị an toàn, mà còn đặt nền móng cho mô
hình “du lịch y tế”.
Theo BS. Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn
Đảo, từ một nhu cầu tưởng chừng xa vời, mô hình chạy thận tại Côn Đảo đang dần
biến giấc mơ của người dân và du khách mắc bệnh thận mạn thành hiện thực. Trong thời gian tới,
trung tâm sẽ tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân suy thận từ đất liền có nhu cầu
vừa du lịch, nghỉ dưỡng vừa duy trì chạy thận. "Bệnh nhân
suy thận muốn ra Côn Đảo du lịch đã có thể yên tâm khi đến
đảo," BS Thọ nói.
PGS.TS.BS Nguyễn Bách, Trưởng Khoa Nội thận - Lọc máu Bệnh
viện Thống Nhất, cho biết hệ thống chạy thận nơi đây được trang bị hiện đại, đồng
bộ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chuyên môn cao. Hiện Bệnh viện Thống Nhất cũng duy
trì thường xuyên ê-kíp gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng luân phiên làm việc tại
trung tâm trong thời gian dự kiến 6 tháng nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, an
toàn, đồng thời hỗ trợ đào tạo thực hành tại chỗ cho nhân viên y tế địa phương.
Mới đây nhất, sau khi khảo sát thực tế về cơ sở vật chất,
nhân lực và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương, Sở Y tế TP.HCM
đã giao 4 bệnh viện đầu ngành trực tiếp hỗ trợ phát triển chuyên môn cho Trung
tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.
Cụ thể, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ phát triển chuyên khoa
Nhi; Bệnh viện An Bình hỗ trợ lĩnh vực Cấp cứu, Hồi sức và Nội khoa; Bệnh viện
Đa khoa khu vực Thủ Đức hỗ trợ phát triển chuyên ngành Cấp cứu chấn thương, Ngoại
khoa và Chấn thương chỉnh hình; Bệnh viện Mắt Bà Rịa hỗ trợ chuyên khoa Mắt.
Bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ hội chẩn
từ xa, Sở Y tế TP.HCM lựa chọn triển khai mô hình luân phiên nhân viên y tế
tương tự như mô hình đang được áp dụng hiệu quả tại đặc khu Côn Đảo. Theo đó,
các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên từ các bệnh viện tuyến trên sẽ luân
phiên đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm trong từng giai
đoạn, vừa tham gia khám chữa bệnh, vừa
"cầm tay chỉ việc", đào tạo tại chỗ cho đội ngũ y tế địa phương.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết Hồ Tràm được
chọn là điểm khởi đầu của chương trình nâng cao năng lực y tế khu vực do nơi
đây phát triển nhanh về du lịch, dịch vụ và dân cư, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức
khỏe ngày càng lớn. Theo định hướng của ngành y tế TP.HCM, khi chất lượng khám
chữa bệnh tại chỗ được nâng lên, Hồ Tràm không chỉ là điểm nghỉ dưỡng mà còn có
thể trở thành điểm đến du lịch y tế trong tương lai.
Tại trung tâm thành phố, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Cơ sở
2, chi nhánh Sài Gòn sau nhiều tháng đi vào hoạt động đã ghi nhận nhiều tín hiệu
tích cực, từ điều trị chuyên sâu đến thu hút người bệnh quốc tế. Không ít bệnh
nhân quốc tế và Việt kiều đánh giá cao thời gian chờ ngắn, thái độ phục vụ thân
thiện, khả năng giao tiếp tiếng Anh của nhân viên y tế và chi phí điều trị hợp
lý.
Lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong thời
gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng mô hình khám chuyên gia, phẫu thuật ít
xâm lấn, thanh toán không tiền mặt và nâng cao năng lực phục vụ người bệnh quốc
tế theo hướng chuyên nghiệp hơn.
Tương tự, BSCKII. Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ
truyền TP.HCM, cho biết hiện nay bệnh viện đang xây dựng một mô hình du lịch y
học cổ truyền gắn kết chặt chẽ với văn hóa Nam Bộ, nơi du khách không chỉ trải
nghiệm các liệu pháp chăm sóc sức khỏe mà còn được thưởng thức đời sống văn hóa
và ẩm thực đặc sắc của vùng đất phương Nam. Điều này cho phép bệnh nhân và du khách
có thể điều trị dài ngày với mức chi phí phù hợp, đồng thời trải nghiệm nghỉ dưỡng.
Có thể thấy, với việc xây dựng, phát triển Đề án phát triển du lịch y tế
TP.HCM giai đoạn 2025 -2030, tầm nhìn 2045, TP.HCM khát vọng trở thành trung
tâm y tế hàng đầu trong khu vực với chất lượng điều trị cao, giá cả hợp lý,
ngày càng nhiều bệnh viện áp dụng công nghệ và quy
trình chăm sóc đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả hướng đến mục tiêu cuối cùng đó
là phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững.
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng cho biết, thành phố đang đẩy mạnh
xây dựng mạng lưới y tế chuyên sâu, kết nối giữa các bệnh viện công lập, tư
nhân và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng điều trị, đồng thời thúc đẩy phát triển
du lịch y tế.
Thực tế cho thấy, từ bệnh nhân New York (Mỹ) bay nửa vòng
trái đất sang Việt Nam điều trị rồi chấm trải nghiệm “11/10 điểm”, đến ca thông
tim mạch bào thai ít nước làm được, hay những người nước ngoài tìm đến
Việt Nam để thực hiện IVF, điều trị tim mạch... TP.HCM
đang dần xuất hiện trên bản đồ du lịch y tế khu vực.
Đây không còn là những trường
hợp cá biệt, mà phản ánh xu hướng người bệnh toàn cầu ngày càng sẵn sàng đến
các nước khác để tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng với chi phí hợp lý hơn.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, để phát triển du lịch y tế bền
vững, các bệnh viện cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ, chuẩn hóa chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng hợp tác chuyên môn với các đối tác nước
ngoài. Bên cạnh đó, mô hình kết hợp điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng và
chăm sóc dưỡng lão cũng được xác định là một trong những hướng phát triển quan
trọng của ngành y tế thành phố trong thời gian tới.
Một yếu tố đặc biệt quan trọng khác là sự liên kết với các công
ty lữ hành. Đây chính là cầu nối để đưa khách du lịch - cả quốc tế và nội địa,
đến với các cơ sở y tế. Trong đó, ba yếu tố then chốt được nhấn mạnh gồm: Xây dựng sản phẩm cốt lõi - Phát triển hệ sinh thái - Định vị thương hiệu, từ đó tạo hình ảnh rõ ràng cho du lịch y tế TP.HCM trên thị trường quốc tế.
Việt Nam kỳ vọng thu hút 1 - 2 triệu khách du lịch y tế từ nay đến năm 2030
08:25, 09/04/2026
Định hướng du lịch y tế tại 5 địa phương trọng điểm
08:36, 30/03/2026
Việt Nam tận dụng cơ hội khi du lịch y tế bùng nổ tại châu Á
Đà Nẵng: Khánh thành 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mang phong cách Nhật Bản
Việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas The Ryokan với 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản là bước phát triển có ý nghĩa đối với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Đà Nẵng; đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.
Xu hướng du lịch văn hóa nổi bật trong mùa cao điểm hè 2026
Không chỉ dừng ở nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng đơn thuần, hè 2026, du khách đang có xu hướng ưu tiên lựa chọn những hành trình tích hợp nhiều trải nghiệm khám phá văn hóa bản địa trong cùng một điểm đến…
Thị trường du lịch hạng sang tiếp tục tăng trưởng tại châu Á
Trong bài viết "Decoding Asia's luxury titans” (Giải mã những 'ông trùm' du lịch hạng sang châu Á) mới đây, chuyên trang Travel Weekly Asia nhận định Trung Quốc và Ấn Độ đang nhanh chóng trở thành những động lực quan trọng của ngành du lịch hạng sang toàn cầu…
Lễ hội du lịch: “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”- tinh thần Hoàng Sa bất diệt
Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra đầy cảm xúc, mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc địa phương. Với chủ đề "Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo", lễ hội không chỉ là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người Quảng Ngãi mà còn là cơ hội để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là tinh thần quả cảm của Hải đội Hùng binh Hoàng Sa.
Bùng nổ tour du lịch khám phá công nghệ Trung Quốc
Du khách quốc tế đang đổ về các nhà máy và công ty AI tại Thượng Hải, Hàng Châu hay Thâm Quyến để tận mắt chứng kiến guồng quay công nghệ của Trung Quốc…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: