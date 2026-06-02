Trung Quốc: Tỉnh Hải Nam tăng tốc xây dựng trung tâm du lịch y tế quốc tế
Trọng Hoàng
02/06/2026, 15:31
Khu thí điểm Bác Ngao Lạc Thành đang tận dụng các chính sách đặc thù, hệ sinh thái y tế tiên tiến và lợi thế du lịch nghỉ dưỡng để thu hút bệnh nhân quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch y tế hàng đầu châu Á…
Du lịch y tế đang trở thành một
trong những phân khúc phát triển nhanh của ngành dịch vụ toàn cầu khi nhu cầu tiếp
cận các công nghệ điều trị tiên tiến, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao
và các chương trình phục hồi kết hợp nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng. Châu Á hiện
là khu vực cạnh tranh sôi động nhất của thị trường này với sự hiện diện của
nhiều trung tâm y tế quốc tế tại Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đang
đẩy mạnh chiến lược phát triển du lịch y tế như một động lực tăng trưởng mới
của lĩnh vực dịch vụ hiện đại. Tại tỉnh Hải Nam, Khu Thí điểm Du lịch Y tế Quốc
tế Bác Ngao Lạc Thành (Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone)
vừa triển khai trung tâm dịch vụ một cửa dành cho bệnh nhân quốc tế, đánh dấu
bước đi mới trong nỗ lực xây dựng điểm đến y tế toàn cầu trên đảo nhiệt đới
này.
Theo giới chức địa phương, trung tâm
mới được thiết kế nhằm đơn giản hóa toàn bộ hành trình của bệnh nhân nước
ngoài, từ khâu nhập cảnh, tiếp nhận điều trị cho tới phục hồi sức khỏe và trải
nghiệm du lịch. Đây được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược kết hợp
giữa dịch vụ y tế chất lượng cao với ngành du lịch nghỉ dưỡng - một mô hình
đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia.
HÌNH
THÀNH HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ Y TẾ QUỐC TẾ
Trung tâm dịch vụ một cửa sẽ kết nối
hơn 40 cơ sở y tế đang hoạt động trong khu thí điểm, tạo ra cơ chế phối hợp
liên ngành và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Hệ thống này cho phép bệnh
nhân được chuyển tuyến thuận lợi giữa các bệnh viện, đồng thời tiếp cận các
dịch vụ hỗ trợ đồng bộ.
Các dịch vụ được cung cấp bao gồm hỗ
trợ thị thực, điều phối vận chuyển xuyên biên giới, chăm sóc phục hồi sức khỏe,
tư vấn du lịch và các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương. Một đường dây
nóng đa ngôn ngữ cùng nền tảng quản lý khách quốc tế cũng được đưa vào vận hành
nhằm hỗ trợ bệnh nhân trong suốt thời gian lưu trú.
Đáng chú ý, khu thí điểm đã áp dụng
cơ chế “cán bộ dịch vụ chuyên trách”, theo đó mỗi bệnh nhân quốc tế sẽ được một
nhân viên đồng hành từ khi tiếp nhận hồ sơ cho tới khi hoàn tất quá trình điều
trị và trở về nước. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm khách hàng
và giảm đáng kể các rào cản về ngôn ngữ cũng như thủ tục hành chính.
Theo các chuyên gia, đối với lĩnh
vực du lịch y tế, chất lượng điều trị chỉ là một phần của trải nghiệm. Khả năng
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, thuận tiện và cá nhân hóa mới là yếu tố
quyết định sức hấp dẫn của điểm đến.
Theo chính quyền địa phương, trong
thời gian tới, khu thí điểm sẽ phát triển các gói sản phẩm tích hợp giữa khám
chữa bệnh, y học cổ truyền Trung Quốc, nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe và
trải nghiệm văn hóa. Các tuyến du lịch liên kết giữa Quỳnh Hải với những địa
phương khác trên đảo cũng sẽ được mở rộng nhằm gia tăng thời gian lưu trú và
mức chi tiêu của du khách quốc tế.
CHÍNH
SÁCH ĐẶC THÙ THÚC ĐẨY THAM VỌNG TOÀN CẦU
Sự phát triển nhanh chóng của Bác
Ngao Lạc Thành được hỗ trợ bởi hàng loạt chính sách đặc biệt mà Bắc Kinh dành
riêng cho khu vực này.
Hiện đây là khu vực duy nhất tại
Trung Quốc được áp dụng cơ chế đặc thù về chăm sóc y tế xuyên biên giới, nghiên
cứu lâm sàng, nhập khẩu thiết bị y tế và dược phẩm đổi mới sáng tạo, cũng như
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.
Nhờ các cơ chế này, Lạc Thành đã đưa
vào sử dụng 570 loại dược phẩm và thiết bị y tế tiên tiến từ nước ngoài trước
khi chúng được cấp phép lưu hành rộng rãi trên thị trường Trung Quốc. Chính
sách này giúp bệnh nhân tiếp cận sớm với các công nghệ điều trị mới nhất trên
thế giới.
Theo số liệu được công bố, gần
280.000 bệnh nhân đã được hưởng lợi từ các loại thuốc và thiết bị y tế đổi mới
được đưa vào khu thí điểm. Giới quan sát cho rằng đây là một
trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của Lạc Thành so với các trung
tâm du lịch y tế khác trong khu vực.
Việc tiếp cận sớm các công nghệ điều trị
tiên tiến giúp Hải Nam thu hút những bệnh nhân có nhu cầu cao về các liệu pháp
mới, đặc biệt trong các lĩnh vực ung thư, tim mạch, thần kinh và điều trị hiếm
gặp.
Những lợi thế về chính sách và khả
năng tiếp cận công nghệ mới đang nhanh chóng được chuyển hóa thành tăng trưởng
thực tế về lượng bệnh nhân và khách quốc tế. Những năm gần đây, lượng bệnh nhân
quốc tế tới Hải Nam liên tục tăng. Năm 2025, khu thí điểm đã tiếp nhận gần
10.000 lượt du lịch y tế quốc tế, phục vụ bệnh nhân đến từ 14 quốc gia và vùng
lãnh thổ, trong đó có Nga, Canada và nhiều nước Trung Đông.
Riêng trong bốn tháng đầu năm 2026,
khu vực này đã ghi nhận gần 500.000 lượt khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe
kết hợp du lịch, trong đó hơn 4.000 lượt là khách quốc tế.
Các bệnh viện trong khu thí điểm
cũng đang tích cực mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
Bệnh viện Mellsser Hải Nam hiện sở hữu đội ngũ nhân viên có khả năng sử dụng
nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Thái và tiếng Arab, đồng thời
duy trì quan hệ hợp tác với các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới như Mayo
Clinic và Cedars-Sinai.
Thực tế, sự phát triển của Lạc Thành gắn liền
với chiến lược lớn hơn của Trung Quốc đối với Hải Nam. Trong những năm qua, Bắc Kinh đã
thúc đẩy xây dựng Hải Nam thành cảng thương mại tự do và trung tâm dịch vụ quốc
tế. Chính sách miễn thị thực dành cho công dân của 86 quốc gia cùng cơ chế hải
quan đặc biệt trên toàn đảo đang tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng khách
quốc tế.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng
gia tăng giữa các trung tâm du lịch y tế tại châu Á như Thái Lan, Singapore,
Hàn Quốc hay Malaysia, Hải Nam đang tìm kiếm một vị thế riêng bằng cách kết hợp
ba yếu tố: công nghệ y tế tiên tiến, chính sách mở cửa đặc thù và lợi thế nghỉ
dưỡng nhiệt đới.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng
gay gắt giữa các trung tâm du lịch y tế của châu Á, Hải Nam đang đặt cược vào mô
hình kết hợp giữa công nghệ y tế tiên tiến, chính sách mở cửa và hệ sinh thái
nghỉ dưỡng nhiệt đới để tạo ra lợi thế khác biệt. Nếu thành công, Bác Ngao Lạc
Thành không chỉ trở thành cửa ngõ đón bệnh nhân quốc tế mà còn là một mắt xích
quan trọng trong chiến lược xây dựng Hải Nam thành trung tâm dịch vụ toàn cầu
của Trung Quốc trong những thập niên tới.
Kết nối hàng không quốc tế, Huế nhắm tới "thị trường tỷ dân"
Thành phố Huế tích cực tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác hàng không, lữ hành hàng đầu Trung Quốc, tạo tiền đề phát triển các chuyến bay charter và gia tăng dòng khách quốc tế đến Cố đô...
TP.HCM nâng cao năng lực y tế để phát triển du lịch
Việt Nam hiện đón khoảng 300.000 lượt khách quốc tế đến khám ngoại trú và 57.000 lượt điều trị nội trú mỗi năm, trong đó TP.HCM chiếm khoảng 40%. Hiện thành phố có 54 bệnh viện và phòng khám được phép thăm khám, điều trị cho người nước ngoài…
Đà Nẵng: Khánh thành 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mang phong cách Nhật Bản
Việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas The Ryokan với 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản là bước phát triển có ý nghĩa đối với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Đà Nẵng; đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.
Không chỉ dừng ở nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng đơn thuần, hè 2026, du khách đang có xu hướng ưu tiên lựa chọn những hành trình tích hợp nhiều trải nghiệm khám phá văn hóa bản địa trong cùng một điểm đến…
Thị trường du lịch hạng sang tiếp tục tăng trưởng tại châu Á
Trong bài viết "Decoding Asia's luxury titans” (Giải mã những 'ông trùm' du lịch hạng sang châu Á) mới đây, chuyên trang Travel Weekly Asia nhận định Trung Quốc và Ấn Độ đang nhanh chóng trở thành những động lực quan trọng của ngành du lịch hạng sang toàn cầu…
