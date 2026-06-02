Trung Quốc: Tỉnh Hải Nam tăng tốc xây dựng trung tâm du lịch y tế quốc tế

Khu thí điểm Bác Ngao Lạc Thành đang tận dụng các chính sách đặc thù, hệ sinh thái y tế tiên tiến và lợi thế du lịch nghỉ dưỡng để thu hút bệnh nhân quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch y tế hàng đầu châu Á…

Du lịch y tế đang trở thành một trong những phân khúc phát triển nhanh của ngành dịch vụ toàn cầu khi nhu cầu tiếp cận các công nghệ điều trị tiên tiến, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và các chương trình phục hồi kết hợp nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng. Châu Á hiện là khu vực cạnh tranh sôi động nhất của thị trường này với sự hiện diện của nhiều trung tâm y tế quốc tế tại Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược phát triển du lịch y tế như một động lực tăng trưởng mới của lĩnh vực dịch vụ hiện đại. Tại tỉnh Hải Nam, Khu Thí điểm Du lịch Y tế Quốc tế Bác Ngao Lạc Thành (Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone) vừa triển khai trung tâm dịch vụ một cửa dành cho bệnh nhân quốc tế, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực xây dựng điểm đến y tế toàn cầu trên đảo nhiệt đới này.

Theo giới chức địa phương, trung tâm mới được thiết kế nhằm đơn giản hóa toàn bộ hành trình của bệnh nhân nước ngoài, từ khâu nhập cảnh, tiếp nhận điều trị cho tới phục hồi sức khỏe và trải nghiệm du lịch. Đây được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược kết hợp giữa dịch vụ y tế chất lượng cao với ngành du lịch nghỉ dưỡng - một mô hình đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia.

HÌNH THÀNH HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ Y TẾ QUỐC TẾ

Trung tâm dịch vụ một cửa sẽ kết nối hơn 40 cơ sở y tế đang hoạt động trong khu thí điểm, tạo ra cơ chế phối hợp liên ngành và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Hệ thống này cho phép bệnh nhân được chuyển tuyến thuận lợi giữa các bệnh viện, đồng thời tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ đồng bộ.

Khu Thí điểm Du lịch Y tế Quốc tế Bác Ngao Lạc Thành (Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone).

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm hỗ trợ thị thực, điều phối vận chuyển xuyên biên giới, chăm sóc phục hồi sức khỏe, tư vấn du lịch và các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương. Một đường dây nóng đa ngôn ngữ cùng nền tảng quản lý khách quốc tế cũng được đưa vào vận hành nhằm hỗ trợ bệnh nhân trong suốt thời gian lưu trú.

Đáng chú ý, khu thí điểm đã áp dụng cơ chế “cán bộ dịch vụ chuyên trách”, theo đó mỗi bệnh nhân quốc tế sẽ được một nhân viên đồng hành từ khi tiếp nhận hồ sơ cho tới khi hoàn tất quá trình điều trị và trở về nước. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm khách hàng và giảm đáng kể các rào cản về ngôn ngữ cũng như thủ tục hành chính.

Theo các chuyên gia, đối với lĩnh vực du lịch y tế, chất lượng điều trị chỉ là một phần của trải nghiệm. Khả năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, thuận tiện và cá nhân hóa mới là yếu tố quyết định sức hấp dẫn của điểm đến.

Theo chính quyền địa phương, trong thời gian tới, khu thí điểm sẽ phát triển các gói sản phẩm tích hợp giữa khám chữa bệnh, y học cổ truyền Trung Quốc, nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa. Các tuyến du lịch liên kết giữa Quỳnh Hải với những địa phương khác trên đảo cũng sẽ được mở rộng nhằm gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách quốc tế.

CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THÚC ĐẨY THAM VỌNG TOÀN CẦU

Sự phát triển nhanh chóng của Bác Ngao Lạc Thành được hỗ trợ bởi hàng loạt chính sách đặc biệt mà Bắc Kinh dành riêng cho khu vực này.

Khả năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, thuận tiện và cá nhân hóa mới là yếu tố quyết định sức hấp dẫn của điểm đến.

Hiện đây là khu vực duy nhất tại Trung Quốc được áp dụng cơ chế đặc thù về chăm sóc y tế xuyên biên giới, nghiên cứu lâm sàng, nhập khẩu thiết bị y tế và dược phẩm đổi mới sáng tạo, cũng như hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Nhờ các cơ chế này, Lạc Thành đã đưa vào sử dụng 570 loại dược phẩm và thiết bị y tế tiên tiến từ nước ngoài trước khi chúng được cấp phép lưu hành rộng rãi trên thị trường Trung Quốc. Chính sách này giúp bệnh nhân tiếp cận sớm với các công nghệ điều trị mới nhất trên thế giới.

Theo số liệu được công bố, gần 280.000 bệnh nhân đã được hưởng lợi từ các loại thuốc và thiết bị y tế đổi mới được đưa vào khu thí điểm. Giới quan sát cho rằng đây là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của Lạc Thành so với các trung tâm du lịch y tế khác trong khu vực.

Việc tiếp cận sớm các công nghệ điều trị tiên tiến giúp Hải Nam thu hút những bệnh nhân có nhu cầu cao về các liệu pháp mới, đặc biệt trong các lĩnh vực ung thư, tim mạch, thần kinh và điều trị hiếm gặp.

Những lợi thế về chính sách và khả năng tiếp cận công nghệ mới đang nhanh chóng được chuyển hóa thành tăng trưởng thực tế về lượng bệnh nhân và khách quốc tế. Những năm gần đây, lượng bệnh nhân quốc tế tới Hải Nam liên tục tăng. Năm 2025, khu thí điểm đã tiếp nhận gần 10.000 lượt du lịch y tế quốc tế, phục vụ bệnh nhân đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nga, Canada và nhiều nước Trung Đông.

Riêng trong bốn tháng đầu năm 2026, khu vực này đã ghi nhận gần 500.000 lượt khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe kết hợp du lịch, trong đó hơn 4.000 lượt là khách quốc tế.

Sự phát triển nhanh chóng của Bác Ngao Lạc Thành được hỗ trợ bởi hàng loạt chính sách đặc biệt mà Bắc Kinh dành riêng cho khu vực này.

Các bệnh viện trong khu thí điểm cũng đang tích cực mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Bệnh viện Mellsser Hải Nam hiện sở hữu đội ngũ nhân viên có khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Thái và tiếng Arab, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác với các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới như Mayo Clinic và Cedars-Sinai.

Thực tế, sự phát triển của Lạc Thành gắn liền với chiến lược lớn hơn của Trung Quốc đối với Hải Nam. Trong những năm qua, Bắc Kinh đã thúc đẩy xây dựng Hải Nam thành cảng thương mại tự do và trung tâm dịch vụ quốc tế. Chính sách miễn thị thực dành cho công dân của 86 quốc gia cùng cơ chế hải quan đặc biệt trên toàn đảo đang tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng khách quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các trung tâm du lịch y tế tại châu Á như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc hay Malaysia, Hải Nam đang tìm kiếm một vị thế riêng bằng cách kết hợp ba yếu tố: công nghệ y tế tiên tiến, chính sách mở cửa đặc thù và lợi thế nghỉ dưỡng nhiệt đới.

Trong những năm qua, Bắc Kinh đã thúc đẩy xây dựng Hải Nam thành cảng thương mại tự do và trung tâm dịch vụ quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các trung tâm du lịch y tế của châu Á, Hải Nam đang đặt cược vào mô hình kết hợp giữa công nghệ y tế tiên tiến, chính sách mở cửa và hệ sinh thái nghỉ dưỡng nhiệt đới để tạo ra lợi thế khác biệt. Nếu thành công, Bác Ngao Lạc Thành không chỉ trở thành cửa ngõ đón bệnh nhân quốc tế mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng Hải Nam thành trung tâm dịch vụ toàn cầu của Trung Quốc trong những thập niên tới.