Hà Nội dự kiến hỗ trợ lưu động việc thực hiện thủ tục đất đai trên toàn thành phố từ 2026

Trong quý 4/2025, Hà Nội dự kiến triển khai hỗ trợ lưu động việc thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 10 xã, phường gồm: Phú Xuyên, Phúc Lộc, Đại Xuyên, Đông Anh, Vân Đình, Đông Ngạc, Phú Diễn, Hồng Hà, Chương Mỹ và Kiến Hưng, sau đó, năm 2026 sẽ mở rộng trên toàn thành phố…

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 303/KH-UBND việc triển khai đồng bộ công tác hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2025, 2026.

Cụ thể, trong quý 4/2025, Hà Nội dự kiến triển khai hỗ trợ 10 xã, phường gồm: Phú Xuyên, Phúc Lộc, Đại Xuyên, Đông Anh, Vân Đình, Đông Ngạc, Phú Diễn, Hồng Hà, Chương Mỹ và Kiến Hưng, sau đó, năm 2026 mở rộng trên toàn thành phố.

Hoạt động hỗ trợ thông qua phương thức: tổ chức các Hội nghị phổ biến Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại các thôn, tổ dân phố năm 2025, 2026; hướng dẫn, tư vấn pháp lý cho hộ gia đình, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện các mẫu tờ kê khai theo quy định, các giấy tờ liên quan đến các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo quy định; hỗ trợ chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai: Lấy số thứ tự trên iHanoi, hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đối tượng hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn các xã phường thuộc Thành phố có nhu cầu được hướng dẫn, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai. Ưu tiên hỗ trợ đối với người có công, đối tượng yếu thế, người ít tiếp cận công nghệ thông tin.

Theo UBND Thành phố, mục đích của Kế hoạch nhằm thúc đẩy chất lượng dịch vụ công, nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của nộp hồ sơ online. Thay đổi thói quen nộp hồ sơ thủ tục hành chính từ trực tiếp sang trực tuyến thông qua việc tổ chức triển khai các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi số cụ thể, phù hợp với người dân. Góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên môi trường điện tử dễ dàng. Đồng thời, nâng cao mức độ hài lòng của người dân gắn với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp…

Để thực hiện, UBND Thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND xã, phường và các đơn vị liên quan thành lập Tổ hỗ trợ lưu động.

Căn cứ vào kế hoạch chi tiết và nhu cầu thực tế của UBND xã, phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố gửi yêu cầu cụ thể đến các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan để cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia Tổ hỗ trợ lưu động theo từng kế hoạch, đảm bảo “đúng người, đúng việc” và hiệu quả.

Cùng với đó, Tổ hỗ trợ lưu động tập trung thực hiện nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch và lịch trình triển khai hoạt động hỗ trợ lưu động theo từng đợt hỗ trợ; tổ chức hội nghị phổ biến Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại các thôn, tổ dân phố năm 2025, 2026 đối với cá nhân, hộ gia đình; hỗ trợ kê khai, hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ thủ tục hành chính…