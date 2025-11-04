Tháo gỡ hàng nghìn kiến nghị, vướng mắc về đất đai tại 34 địa phương

Trong số các kiến nghị, vướng mắc từ 34 địa phương, đa số (1.278 kiến nghị) liên quan lĩnh vực đất đai như đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chuyển mục đích sử dụng đất; xử lý vi phạm; thống kê, kiểm kê và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai…

Cục Quản lý đất đai vừa cho biết sau hai tháng triển khai Quyết định số 3161/QĐ-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 34 công chức của Cục Quản lý đất đai được cử về 34 tỉnh, thành phố đã góp phần tháo gỡ hơn nghìn vướng mắc, kiến nghị trong lĩnh vực đất đai, trực tiếp hỗ trợ mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, hiệu quả.

Cụ thể, từ ngày 18/8 đến 18/10/2025, các công chức được phân công đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ như tổ chức tập huấn chuyên đề với gần 1.600 cán bộ xã, phường tham dự; làm việc trực tiếp tại 526 xã, phường để hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn.

Các nội dung được tập trung gồm: đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai. Cùng với đó, nhiều công chức đã tham gia hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả bão số 11, góp phần ổn định đời sống nhân dân tại Thái Nguyên, Nghệ An, Bắc Ninh...

Chỉ trong hai tháng, các công chức đã tiếp nhận 1.542 kiến nghị của địa phương, trong đó có 1.278 kiến nghị liên quan lĩnh vực đất đai; 264 kiến nghị thuộc lĩnh vực khác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được gửi về Vụ Pháp chế để chỉ đạo giải quyết. Gần 1.100 kiến nghị được giải đáp trực tiếp, số còn lại được tổng hợp gửi về Cục để hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn.

Qua kết quả rà soát, phân loại cho thấy có 443 vướng mắc liên quan đến thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; 835 kiến nghị, vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai thi hành pháp luật đất đai.

Các vấn đề tập trung nhiều ở các nhóm: đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chuyển mục đích sử dụng đất; xử lý vi phạm; thống kê, kiểm kê và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

Cụ thể, có 480 kiến nghị về nội dung về đo đạc, đăng ký đất đai; 294 kiến nghị nội dung về quy hoạch, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 256 kiến nghị về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 156 kiến nghị về thủ tục hành chính, quyền của người sử dụng đất; 54 kiến nghị về kiểm soát quản lý, sử dụng đất, xử lý vi phạm về đất đai; 38 kiến nghị về thống kê, kiểm kê đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai.

NHẬN DIỆN NHỮNG KHÓ KHĂN ĐẶC THÙ Ở ĐỊA PHƯƠNG

Cục Quản lý Đất đai nhận xét số lượng các kiến nghị đã giảm dần theo tuần. Nhiều kiến nghị, vướng mắc đã được công chức trả lời, hướng dẫn trực tiếp tại hội nghị tập, các buổi làm việc trực tiếp tại xã, phường. Một số kiến nghị, vướng mắc tổng hợp gửi về đã được Cục Quản lý đất đai khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp xử lý và hướng dẫn công chức giải đáp, xử lý trong quá trình làm việc tại địa phương.

Nhiều địa phương ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt, như tiến độ xử lý hồ sơ được rút ngắn, công chức xã nắm vững quy trình mới, người dân được tiếp cận dịch vụ hành chính minh bạch, đúng quy định.

Cùng với việc hướng dẫn, các công chức đã thiết lập nhóm hỗ trợ trực tuyến với hàng trăm cán bộ cấp xã tham gia, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là các nhiệm vụ mới được phân cấp cho cấp xã.

Thông qua đó, giúp các cán bộ công chức làm công tác quản lý đất đai ở cấp xã nắm bắt thông tin, thuận lợi trong quá trình triển khai công việc, đặc biệt là đối với các cán bộ, công chức mới được giao làm công tác quản lý đất đai, chưa có kinh nghiệm thực hiện công tác này.

Theo Cục Quản lý đất đai, qua làm việc thực tế, các công chức cũng ghi nhận hàng loạt khó khăn đặc thù ở từng địa phương, là những “nút thắt” cần giải quyết để mô hình chính quyền hai cấp phát huy hiệu quả.

Cụ thể như: bài toán thiếu nhân lực và năng lực chuyên môn cấp xã; hệ thống dữ liệu, phần mềm chưa đồng bộ; các phần mềm như VBDLIS và dịch vụ công trực tuyến chưa kết nối hiệu quả, gây ách tắc trong xử lý hồ sơ và cập nhật biến động đất đai; hồ sơ địa chính cũ, thiếu, sai lệch; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc hạn chế; phối hợp giữa các cấp, ngành chưa rõ ràng; vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và định giá đất.

"Lĩnh vực đất đai có tính chất phức tạp, khối lượng công việc lớn, trong khi chất lượng đội ngũ công chức hỗ trợ và cán bộ cấp xã chưa đồng đều. Việc rà soát, phân loại các khó khăn, vướng mắc tại địa phương còn hạn chế, dẫn đến phát sinh nhiều nội dung ngoài phạm vi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, gây áp lực trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó một số cán bộ cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và khối lượng công việc, khiến quá trình hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ từ công chức của Bộ gặp không ít khó khăn…", Cục Quản lý đất đai cho biết.