Hà Nội: Giá thuê mặt bằng bán lẻ tăng gần 35%

Thị trường bán lẻ Hà Nội quý đầu năm tiếp tục tăng trưởng mạnh, thể hiện rõ ở sức mua của người tiêu dùng được thúc đẩy bởi mùa lễ hội, kéo dài từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay.

GIỮ MỨC 144 USD/M2/THÁNG

Theo Công ty CBRE, qua số liệu Tổng cục Thống kê thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Hà Nội quý đầu đạt 184,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,2% lên 118,9 nghìn tỷ đồng so cùng kỳ năm ngoái.

Song quý 1/2023, thị trường Hà Nội không ghi nhận nguồn cung bán lẻ mới. Tổng diện tích sàn bán lẻ cho thuê hiện tại đạt khoảng 1,1 triệu m2.

Về hoạt động thị trường, giá chào thuê trung bình tại tầng 1 (không bao gồm phí dịch vụ và VAT) quý này của mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm Hà Nội giữ mức 144 USD/m2/tháng. So cùng kỳ năm ngoái, giá chào thuê tăng gần 35% do liên tục thiếu vắng nguồn cung mới, khiến các mặt bằng bán lẻ hiện hữu ở khu vực trung tâm càng được nhiều thương hiệu bán lẻ săn đón. Tỷ lệ trống trung bình khu vực trung tâm quý 1/2023 đạt 4,8%, giữ nguyên so thời điểm cuối năm 2022.

Đối với vị trí ngoài trung tâm, giá chào thuê trung bình đạt 27 USD/m2/tháng, giữ nguyên so quý trước và tăng 13,8% theo năm. Tỷ lệ trống khu vực ngoài trung tâm tăng nhẹ 1,1 điểm phần trăm theo quý lên 14,7%. Nhưng so cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ trống giảm 2,2 điểm phần trăm. “Dư âm hậu Covid-19, sức cạnh tranh cao cũng như thiếu vắng sự quản lý bài bản là yếu tố khiến một số trung tâm thương mại ở khu vực rìa thành phố vắng khách thuê”, CBRE phân tích.

Ngoài ra, theo chia sẻ, quý đầu tiên năm 2023, thị trường bán lẻ Hà Nội chào đón thêm các cửa hàng mới trong trung tâm thương mại và trên mặt phố của một số thương hiệu thời trang, phụ kiện hiện hữu như: Banana Republic, Levis và Owndays. Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ nổi bật khác là Muji, Starbucks và Central Retail… đều cam kết tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng Hà Nội cũng như khắp Việt Nam trong 3-5 năm tới. Ngay quý tới, cửa hàng Muji thứ 3 tại Hà Nội sẽ khai trương tại Aeon Mall Hà Đông, còn cửa hàng Starbucks tiếp theo mở ở Lotte Center Hà Nội.

ĐÓN THÊM 116.000 M2 NGUỒN CUNG MỚI

CBRE cho biết đến cuối năm 2023, dự kiến ​​Hà Nội đón thêm hơn 116.000 m2 nguồn cung mặt bằng bán lẻ bán lẻ mới. Phần lớn mặt bằng này phát triển ở khu vực ngoài trung tâm. Đáng chú ý là dự án Lotte Mall Hà Nội ở phía tây Hồ Tây và Vinaconex Diamond ở phía nam, cung cấp tổng cộng hơn 84.800 m2 diện tích bán lẻ.

Tuy nhiên, thời gian tới, những lo ngại về sức ép lạm phát có thể ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng và giá chào thuê các mặt bằng bán lẻ. Về vị trí, mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm Hà Nội tiếp tục là khu vực được các thương hiệu xa xỉ săn đón. Nhưng trước tình trạng nguồn cung hạn chế, một số đơn vị đã nhắm tới vị trí ở ngoài trung tâm để mở cửa hàng pop-up, trong khi vẫn tìm kiếm vị trí đắc địa khu trung tâm.

Mặt khác, thương mại điện tử dự kiến sẽ phát triển trong năm 2023, nổi bật phải kể tới xu hướng “Shoppertainment” (Mua sắm kết hợp Giải trí) với sự phát triển gần đây của một số nền tảng truyền thông xã hội. Mặc dù vậy, các cửa hàng truyền thống vẫn được kỳ vọng là kênh bán hàng chủ đạo, đặc biệt với sản phẩm xa xỉ, do nhu cầu hiện hữu của người tiêu dùng muốn được xem trực tiếp sản phẩm tại cửa hàng và được nhân viên bán hàng hỗ trợ.

Cũng đưa ra ý kiến, Savill nhận định, Việt Nam luôn là thị trường hấp dẫn đối với nhà bán lẻ quốc tế. Các tập đoàn đa quốc gia đều muốn mở rộng bởi Việt Nam vẫn giữ lợi thế về môi trường đầu tư như ổn định chính trị. Mặc dù hiện nay đầu tư bất động sản tạm thời gặp vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn nhưng Chính phủ đang rất nỗ lực tháo gỡ khó khăn để tạo thêm cơ hội cho nhà đầu tư tham gia.

Sức hút của Việt Nam không chỉ từ nhu cầu mua sắm nội địa mà còn từ hoạt động du lịch sôi nổi trở lại với số lượng du khách quốc tế gia tăng đã tác động đến hoạt động bán lẻ, tiêu dùng của thị trường. Đặc biệt, nhiều nhãn hàng chuyên về thời trang, mỹ phẩm, đồ thể thao châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đều coi Việt Nam là thị trường trọng yếu trong việc mở rộng quy mô. Điều này sẽ làm gia tăng sự hiện diện của các thương hiệu trong năm 2023.