Hà Nội giữ nguyên học phí, chi 892 tỉ đồng hỗ trợ học sinh gặp khó khăn

Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương trình bày đã đề xuất học phí năm học 2021-2022 được giữ nguyên như năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực.

Cụ thể, đối với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 217.000 đồng/tháng; học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn 95.000 đồng/tháng; học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi 24.000 đồng/tháng.

Đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở: học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 155.000 đồng/tháng; học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn 75.000 đồng/tháng; học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi 19.000 đồng/tháng.

Về quy định mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.

Về quy định thời gian thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh và các sự kiện bất khả kháng, đối với các tháng có thời gian dạy học thực tế (bao gồm cả thời gian tổ chức dạy học trực tuyến hoặc bố trí thời gian học bù tại trường) không đủ cả tháng, việc xác định thời gian thu học phí được tính như sau:

Trường hợp thời gian dạy học thực tế trong tháng dưới 14 ngày thì thực hiện thu 1/2 tháng; trường hợp thời gian dạy học thực tế trong tháng từ 14 ngày trở lên thì thực hiện thu đủ tháng (bao gồm cả số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật). Đảm bảo nguyên tắc tổng số tháng thu học phí trong năm không vượt quá 9 tháng/năm học.

Hội đồng nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Ngoài ra cũng trong sáng nay, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, hỗ trợ bằng 50% mức học phí hằng tháng của năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo quy định tại nghị định 81 của Chính phủ và các văn bản quy định khác có liên quan. Đối tượng được hưởng chế độ miễn phí theo quy định sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại nghị quyết này.

Đối tượng được áp dụng là trẻ em mầm non và học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn thành phố; học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố; cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Về thời gian hỗ trợ, theo thời gian học sinh học thực tế (bao gồm thời gian học theo hình thức trực tiếp, trực tuyến), tối đa không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách là 892 tỉ đồng (năm 2021 là 396 tỉ đồng và năm 2022 là 496 tỉ đồng) từ ngân sách thành phố cấp năm 2021 và từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2021.