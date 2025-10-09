Thứ Năm, 09/10/2025

Khởi công xây dựng cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng hơn 7.300 tỷ đồng

Gia Huy

09/10/2025, 14:42

Cầu Thượng Cát là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô, được triển khai nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố...

Lễ khởi công cầu Thượng Cát với tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ. (Ảnh: UBND TP. Hà Nội)
Lễ khởi công cầu Thượng Cát với tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ. (Ảnh: UBND TP. Hà Nội)

Ngày 8/10, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Dự án có điểm đầu tại Km3+504, giao với đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại Km8+731, giao với quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc). Cầu được thiết kế theo kết cấu dây văng, với tổng chiều dài 5,226 km, gồm đường dẫn dài 1.321 m và phần cầu chính dài 3.904,6 m, mặt cầu rộng đủ cho 8 làn xe (6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ).

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 7.300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Dự án là một trong những dự án trọng điểm cấp thành phố Hà Nội, nhằm chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Cầu Thượng Cát cũng là một trong 10 cầu bắc qua sông Hồng nằm trong Quy hoạch Giao thông vận tải Hà Nội, được thực hiện trong giai đoạn 2015-2030.

Phối cảnh cầu Thượng Cát.
Phối cảnh cầu Thượng Cát.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết cầu Thượng Cát là một trong những công trình giao thông huyết mạch vượt sông Hồng, đồng thời là cây cầu thứ sáu được khởi công trong năm 2025.

Dự án thuộc Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021–2025”, nằm trong danh mục các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư của Thành phố.

Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn nhấn mạnh công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung của Thủ đô theo quy hoạch, kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm đô thị, hoàn chỉnh tuyến Vành đai 3,5, giảm tải cho Vành đai 3, và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực Tây Bắc Hà Nội.

Sau khi hoàn thành, cầu Thượng Cát sẽ trở thành biểu tượng mới của giao thông đô thị Hà Nội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, và tăng cường kết nối vùng Thủ đô với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Ngay sau lễ khởi công, lãnh đạo Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đồng thời đề nghị các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo an toàn, chất lượng, mỹ thuật và tiến độ, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống dân cư, giao thông và môi trường xung quanh.

