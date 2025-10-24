Hà Nội lên kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô...

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2026-2030.

Mục tiêu nhằm khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, phấn đấu giảm dần hàng năm, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức tự nhiên, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô.

Mục tiêu cụ thể hướng đến là khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm bình quân 0,2 điểm phần trăm hàng năm. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố không vượt quá 109 trẻ trai/100 trẻ gái.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng vào nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Tập trung vào việc phổ biến, giáo dục những quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam/nữ thanh niên trước kết hôn.

Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tới tất cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn; tổ chức ký cam kết với các cơ sở cung cấp dịch vụ văn hóa phẩm, cơ sở y tế về không tham gia lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc lựa chọn giới tính thai nhi.

Cùng với đó, thành phố sẽ truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Đặc biệt, đưa nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.

Giải pháp nữa cũng được tính đến là tăng cường lồng ghép nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hệ thống giáo dục và đào tạo. Qua đó, góp phần hình thành thái độ đúng đắn, nhân văn và bình đẳng về giới ngay từ lứa tuổi học sinh, sinh viên, tạo nền tảng thay đổi lâu dài về nhận thức xã hội.

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ các nguồn như: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí lồng ghép trong các Chương trình, Đề án, Kế hoạch trên địa bàn TP. Hà Nội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí vận động, huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.