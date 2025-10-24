Thứ Sáu, 24/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội lên kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Phúc Minh

24/10/2025, 14:57

Thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2026-2030.

Mục tiêu nhằm khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, phấn đấu giảm dần hàng năm, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức tự nhiên, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô.

Mục tiêu cụ thể hướng đến là khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm bình quân 0,2 điểm phần trăm hàng năm. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố không vượt quá 109 trẻ trai/100 trẻ gái.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng vào nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Tập trung vào việc phổ biến, giáo dục những quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam/nữ thanh niên trước kết hôn.

Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tới tất cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn; tổ chức ký cam kết với các cơ sở cung cấp dịch vụ văn hóa phẩm, cơ sở y tế về không tham gia lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc lựa chọn giới tính thai nhi.

Cùng với đó, thành phố sẽ truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Đặc biệt, đưa nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.

Giải pháp nữa cũng được tính đến là tăng cường lồng ghép nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hệ thống giáo dục và đào tạo. Qua đó, góp phần hình thành thái độ đúng đắn, nhân văn và bình đẳng về giới ngay từ lứa tuổi học sinh, sinh viên, tạo nền tảng thay đổi lâu dài về nhận thức xã hội.

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ các nguồn như: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí lồng ghép trong các Chương trình, Đề án, Kế hoạch trên địa bàn TP. Hà Nội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí vận động, huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Mức sinh thấp sẽ dẫn tới thiếu hụt nguồn lao động, dân số già, ảnh hưởng xấu tới an sinh xã hội

15:25, 10/11/2023

Mức sinh thấp sẽ dẫn tới thiếu hụt nguồn lao động, dân số già, ảnh hưởng xấu tới an sinh xã hội

Hầu hết địa phương có mức sinh thấp thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

12:04, 19/08/2024

Hầu hết địa phương có mức sinh thấp thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Luật Dân số: Nghiên cứu hỗ trợ tài chính với phụ nữ sinh đủ 2 con

14:22, 23/10/2025

Luật Dân số: Nghiên cứu hỗ trợ tài chính với phụ nữ sinh đủ 2 con

Từ khóa:

An sinh xã hội dân số Hà Nội mất cân bằng giới tính mức sinh

Đọc thêm

Xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức thống nhất toàn quốc

Xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức thống nhất toàn quốc

Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức. Trong đó, Chính phủ sẽ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã...

Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến cầu cứu trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng

Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến cầu cứu trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng

Khu du lịch biển Hải Tiến – điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa bị tàn phá nghiêm trọng khi gần 2 km bờ kè ven biển bị sóng lớn đánh gãy, sụt lún, nghiêng ngả. Hạ tầng du lịch, tài sản người dân và tính mạng du khách đang bị đe dọa từng ngày. Người dân địa phương và các hộ kinh doanh phát “tín hiệu cầu cứu” đề nghị cấp trên sớm triển khai phương án xử lý khẩn cấp.

Vụ Ngân 98 sản xuất, buôn bán hàng giả: Bắt thêm ca sĩ Lương Bằng Quang

Vụ Ngân 98 sản xuất, buôn bán hàng giả: Bắt thêm ca sĩ Lương Bằng Quang

Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”...

Mưa lớn bao phủ, nhiều nơi ở Quảng Trị bị chia cắt

Mưa lớn bao phủ, nhiều nơi ở Quảng Trị bị chia cắt

Trong 12 giờ qua, mưa to đã bao phủ nhiều khu vực tại Quảng Trị, đe dọa ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở các vùng núi, ven sông suối. Lũ trên các sông đang lên nhanh, đặc biệt sông Kiến Giang.

“Công xưởng công nghiệp” của thành phố Hồ Chí Minh cần hàng vạn lao động dịp cuối năm

“Công xưởng công nghiệp” của thành phố Hồ Chí Minh cần hàng vạn lao động dịp cuối năm

Nhu cầu tuyển dụng khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến có mức tăng cao nhất từ 8.000 - 11.000 vị trí việc làm, chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, gỗ, điện tử, cơ khí… Với đặc thù là “công xưởng công nghiệp” hàng nghìn doanh nghiệp nên đây cũng là giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thép không gỉ cán nguội Việt Nam xuất sang Thái Lan chịu mức thuế chống bán phá giá đến 29,8%

Thị trường

2

Chủ tịch VSDC: Hướng tới nâng cấp dung lượng KRX phục vụ T0, bán khống, bán chứng khoán chờ về

Chứng khoán

3

Xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức thống nhất toàn quốc

Dân sinh

4

Rừng trên mái - Triết lý kiến trúc vượt thời gian của Flamingo Holdings

Bất động sản

5

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên “Đối tác chiến lược”

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy