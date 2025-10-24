Hà Nội lên kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
Phúc Minh
24/10/2025, 14:57
Thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô...
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2026-2030.
Mục tiêu nhằm khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, phấn đấu giảm dần hàng năm, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức tự nhiên, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô.
Mục tiêu cụ thể hướng đến là khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm bình quân 0,2 điểm phần trăm hàng năm. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố không vượt quá 109 trẻ trai/100 trẻ gái.
Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng vào nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.
Tập trung vào việc phổ biến, giáo dục những quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam/nữ thanh niên trước kết hôn.
Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tới tất cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn; tổ chức ký cam kết với các cơ sở cung cấp dịch vụ văn hóa phẩm, cơ sở y tế về không tham gia lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc lựa chọn giới tính thai nhi.
Cùng với đó, thành phố sẽ truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Đặc biệt, đưa nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.
Giải pháp nữa cũng được tính đến là tăng cường lồng ghép nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hệ thống giáo dục và đào tạo. Qua đó, góp phần hình thành thái độ đúng đắn, nhân văn và bình đẳng về giới ngay từ lứa tuổi học sinh, sinh viên, tạo nền tảng thay đổi lâu dài về nhận thức xã hội.
Kinh phí thực hiện kế hoạch từ các nguồn như: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí lồng ghép trong các Chương trình, Đề án, Kế hoạch trên địa bàn TP. Hà Nội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí vận động, huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.
15:25, 10/11/2023
Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức. Trong đó, Chính phủ sẽ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã...
Khu du lịch biển Hải Tiến – điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa bị tàn phá nghiêm trọng khi gần 2 km bờ kè ven biển bị sóng lớn đánh gãy, sụt lún, nghiêng ngả. Hạ tầng du lịch, tài sản người dân và tính mạng du khách đang bị đe dọa từng ngày. Người dân địa phương và các hộ kinh doanh phát “tín hiệu cầu cứu” đề nghị cấp trên sớm triển khai phương án xử lý khẩn cấp.
Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”...
Trong 12 giờ qua, mưa to đã bao phủ nhiều khu vực tại Quảng Trị, đe dọa ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở các vùng núi, ven sông suối. Lũ trên các sông đang lên nhanh, đặc biệt sông Kiến Giang.
Nhu cầu tuyển dụng khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến có mức tăng cao nhất từ 8.000 - 11.000 vị trí việc làm, chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, gỗ, điện tử, cơ khí… Với đặc thù là “công xưởng công nghiệp” hàng nghìn doanh nghiệp nên đây cũng là giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: