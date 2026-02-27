Du lịch tự túc có thể mang lại năng lượng tích cực

Sau những giai đoạn chuyển tiếp của cuộc đời hay căng thẳng kéo dài có thể khiến chúng ta khép mình và khó khăn hơn với mọi thứ. Và lúc này, đi du lịch tự túc theo kế hoạch mình tự tạo ra có thể mang đến nguồn động lực mới…

Những bước ngoặt lớn trong cuộc đời thường khiến con người vẫn vận hành tốt về mặt thực tế, nhưng lại trở nên trống rỗng về mặt cảm xúc. Các trải nghiệm như kết hôn, tiễn con vào đại học hay thay đổi sự nghiệp có thể đi kèm cảm giác mất mát, tiếc nuối, cùng với sự dịch chuyển đáng kể trong bản sắc cá nhân.

“Nhiều người quá tập trung vào những công việc và trách nhiệm đi kèm với giai đoạn chuyển tiếp của cuộc đời đến mức cảm giác vui sống của họ dần suy giảm. Cảm giác này không biến mất, nhưng vai trò của nó nó bị đẩy xuống,” Nicole Wilson, chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần (LMHC) tại McNulty Counseling and Wellness, cho biết.

Mọi người thường kỳ vọng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm sau một thay đổi lớn trong đời. Thế nhưng trên thực tế, hệ thần kinh của họ thường đã bị quá tải sau một thời gian dài chịu căng thẳng, khiến họ rơi vào trạng thái kiệt sức và khép mình lại.

Mọi người thường kỳ vọng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm sau một thay đổi lớn trong đời.

Một cách để khôi phục cảm giác tự do và niềm vui trong những giai đoạn như vậy là thông qua những chuyến đi du lịch tự túc, có chủ đích. Việc bước vào một môi trường mới, phá vỡ các thói quen và khuôn mẫu quen thuộc, tạo ra khoảng cách tâm lý với những vai trò có thể đã trở nên gò bó hoặc bị định nghĩa quá mức bởi trách nhiệm. “Đặc biệt, du lịch một mình cho phép bạn khám phá một phần bản thân có thể đã bị lãng quên trong những giai đoạn nhất định của cuộc sống,” Wilson nói.

Sự tự chủ khi lên kế hoạch và đi du lịch mở ra cơ hội kết nối lại với cảm giác làm chủ cuộc sống - tự quyết định cách sắp xếp một ngày, lựa chọn nhịp độ sinh hoạt hay đơn giản là ăn ở đâu. Những lựa chọn nhỏ bé ấy có thể mang ý nghĩa đặc biệt sau những giai đoạn chuyển tiếp, khi cảm giác tự chủ dường như bị suy giảm.

Du lịch cũng đưa con người tiếp xúc với phong tục và góc nhìn mới, tạo cơ hội gặp gỡ những con người khác biệt và trải nghiệm những điều độc đáo. Hòa mình vào một nền văn hóa mới thường giúp ta nhìn cuộc sống dưới lăng kính rộng mở hơn.

Hòa mình vào một nền văn hóa mới thường giúp ta nhìn cuộc sống dưới lăng kính rộng mở hơn.

“Điều này có thể tạo ra sự thay đổi trong cách nhìn nhận, mở ra không gian cho sự tò mò, cho những khả năng mới và cho một cảm nhận rộng lớn hơn về những gì cuộc sống có thể mang lại tiếp theo,” bà Nicole Wilson cho biết. Du lịch có thể giúp khôi phục lại góc nhìn cân bằng về cuộc sống của chúng ta, khiến niềm vui trở nên dễ chạm tới hơn ngay cả giữa những biến chuyển lớn của cuộc đời.

DU LỊCH TẠO RA KHOẢNG KHÔNG ĐỂ THỞ

“Trong quá trình hành nghề, tôi từng có những bệnh nhân cảm thấy được hồi phục nhờ du lịch - không phải vì nó ‘giải quyết’ một vấn đề cụ thể nào, mà vì nó tạo ra khoảng không cần thiết để thở và suy ngẫm, một sự gián đoạn tích cực,” Melissa Gallagher, LCSW, Giám đốc lâm sàng và là chuyên gia công tác xã hội lâm sàng được cấp phép tại Victory Bay, chia sẻ.

Du lịch cũng giúp ta tiếp cận những cách sống khác nhau, những hệ giá trị khác biệt và những triết lý sống đa dạng - từ đó có thể làm phong phú thêm quan điểm của chính mình. Có thể việc đi du lịch tự túc rủi ro hơn so với việc tham gia vào các tour, nhưng kiến thức về điểm đến, du lịch tự túc có thể đem đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn đáng nhớ.

Những chuyến đi mở rộng thế giới trước mắt chúng ta và nhắc nhở rằng vẫn còn rất nhiều điều để sống và trải nghiệm, bất kể chúng ta đã đi qua những gì.

Tại Việt Nam, theo khảo sát từ Klook Travel Pulse 3.0, có 91% du khách trẻ sẵn sàng dành một nửa ngân sách cho các trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, Gen Z tại Việt Nam có xu hướng chọn những điểm đến ít người biết, các tour phiêu lưu hoặc kỳ nghỉ "detox kỹ thuật số" để tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân, tránh xa sự xô bồ của cuộc sống hiện đại.

Đáng chú ý, mạng xã hội được xem là đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng du lịch tự túc, trở thành công cụ quảng bá mạnh mẽ cho các địa điểm du lịch. Báo cáo Klook Travel Pulse 3.0 cho thấy, 79% du khách lựa chọn các hoạt động du lịch, khách sạn và trải nghiệm ăn uống dựa trên gợi ý từ mạng xã hội. Đặc biệt, 27% sẵn sàng chi thêm 20% chi phí chỉ để ghé thăm những địa điểm nổi tiếng trên Instagram hoặc TikTok.

Ở chiều ngược lại, lượng lớn khách quốc tế tự túc đến Việt Nam ngày càng nhiều. Họ tự làm visa nhờ chính sách cởi mở, chủ động lên các ứng dụng trung gian để đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn, tự tìm lịch trình riêng để trải nghiệm văn hóa bản địa.

Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch khách lẻ BenThanh Tourist, cho rằng xu hướng du lịch tự túc bùng nổ là điều không thể đảo ngược khi mạng xã hội và nền tảng số khiến việc tìm thông tin và tự lên lịch trình trở nên dễ dàng. Trước thay đổi này, các doanh nghiệp lữ hành cần thích ứng bằng việc phát triển các gói "Free & Easy" và sản phẩm linh hoạt, vừa phục vụ khách tự túc vừa duy trì tour truyền thống.

Mạng xã hội được xem là đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng du lịch tự túc.

Cùng với đó, xu hướng vận hành hiệu quả là chấp nhận phục vụ nhóm 1 - 2 khách, triển khai mô hình "share tour" để tour vẫn khởi hành dù chỉ có một khách và ghép thêm khách lẻ sau đó, vừa tối ưu chi phí vừa giữ được mức giá hợp lý. Doanh nghiệp lữ hành cũng nên tăng cường liên kết với nền tảng đặt phòng, đặt tour trực tuyến và hợp tác với đơn vị cung ứng tại điểm đến để tạo nên các sản phẩm linh hoạt, tùy biến theo ngân sách và nhu cầu của cá nhân du khách.